Tiến độ giải ngân mới chạm mốc 60%, áp lực “nước rút” dồn vào tháng cuối năm

Sau 11 tháng thực hiện, tổng vốn đầu tư công giải ngân đạt 528.870,2 tỷ đồng, đạt gần 60% kế hoạch Thủ tướng giao. Như vậy, gần 400.000 tỷ đồng vốn đầu tư công đang “nằm chờ” được giải ngân, trong khi 25 bộ, ngành và 13 địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp hơn bình quân cả nước…

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tính luỹ kế đến hết ngày 27/11/2025, tổng số vốn đầu tư công đã được giải ngân từ đầu năm đạt 528.870,2 tỷ đồng, đạt 57,9% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và tăng hơn 12.000 tỷ đồng so với tuần trước.

Nếu tách phần kế hoạch bổ sung được giao sau ngày 30/9/2025 và phần thực hiện theo Nghị quyết số 57-NQ/TW thì tỷ lệ giải ngân ước đạt 59,7%. Mặc dù đã có cải thiện, tiến độ chung vẫn được đánh giá là còn chậm khi còn nhiều bộ, cơ quan trung ương và địa phương chưa đạt mức bình quân của cả nước.

Theo đó, số liệu cho thấy tính đến hết ngày 27/11/2025, vẫn còn 25 bộ, cơ quan trung ương cùng 13 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới mức bình quân chung của cả nước.

Một số đơn vị được nêu tên là Văn phòng Chính phủ, Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Bộ Ngoại giao, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội, Bộ Tài chính, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Bộ Xây dựng...

Ở nhóm địa phương, các tỉnh và thành phố giải ngân chậm bao gồm Tuyên Quang, Lâm Đồng, Thành phố Cần Thơ, Đắk Lắk, Vĩnh Long, Cao Bằng, Quảng Trị, Nghệ An, Sơn La, Khánh Hòa, Thành phố Đà Nẵng, An Giang và Hưng Yên.

Ngược lại, vẫn ghi nhận 8 bộ, cơ quan trung ương và 18 địa phương đạt hoặc vượt mức bình quân cả nước như Ngân hàng Phát triển, Văn phòng Trung ương Đảng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, Đài Tiếng nói Việt Nam, Kiểm toán Nhà nước, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Các địa phương có tiến độ giải ngân tốt gồm Hà Tĩnh, Ninh Bình, Thanh Hóa, Lào Cai, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Thành phố Hải Phòng, Phú Thọ....

Cơ cấu kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025. Nguồn: Báo cáo của Bộ Tài chính

Bộ Tài chính cho biết tổng kế hoạch đầu tư công sử dụng vốn ngân sách nhà nước trong năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ giao là 913.216,2 tỷ đồng, trong đó riêng kế hoạch giao từ đầu năm chiếm 825.922,3 tỷ đồng, bao gồm 350.195 tỷ đồng vốn trung ương và toàn bộ phần vốn ngân sách địa phương.

Kế hoạch vốn cân đối ngân sách địa phương cũng được điều chỉnh tăng thêm 167.612,6 tỷ đồng so với mức Thủ tướng giao, đưa tổng quy mô kế hoạch đầu tư công năm 2025 lên 1.080.828,8 tỷ đồng tại thời điểm báo cáo. (Bộ Tài chính)

Ngoài phần vốn đầu năm, kế hoạch đầu tư công từ ngân sách trung ương còn được bổ sung thêm 87.293,9 tỷ đồng.

Trong đó, khoản bổ sung này gồm hơn 2.498 tỷ đồng dành cho các chương trình mục tiêu quốc gia và khoảng 84.796 tỷ đồng từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương. Riêng phần vốn phát sinh sau ngày 30/9 và phần thực hiện theo Nghị quyết số 57-NQ/TW chiếm 27.429,6 tỷ đồng.

Theo Bộ Tài chính, tính đến hiện tại, tổng lượng vốn đầu tư công đã được phân bổ đạt 1.035.078,9 tỷ đồng, trong đó bao gồm vốn ngân sách trung ương là 391.739 tỷ đồng và vốn ngân sách địa phương đạt 643.339,9 tỷ đồng..

Nếu loại trừ phần vốn cân đối ngân sách địa phương được bổ sung thêm trong năm, khối lượng vốn thực tế đã phân bổ là 867.466,27 tỷ đồng, tương ứng 95% kế hoạch mà Thủ tướng Chính phủ đã giao. Trong khi đó, số vốn còn lại chưa phân bổ chi tiết là 45.749,96 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương, chiếm 5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Trong số này, 44.800,88 tỷ đồng là nguồn mới được giao bổ sung từ khoản tăng thu ngân sách trung ương và các điều chỉnh kế hoạch vốn giữa các bộ, cơ quan trung ương và địa phương, chiếm 97,9% vốn ngân sách trung ương chưa phân bổ.

Còn lại 949,08 tỷ đồng là số vốn giao từ đầu năm nhưng chưa kịp hoàn tất việc phân bổ.

Nguyên nhân chủ yếu là do một số chương trình mục tiêu quốc gia đã được bố trí đầy đủ theo quy mô và đúng đối tượng, nên không còn nhu cầu sử dụng thêm.

Bên cạnh đó, nhiều địa phương vẫn đang hoàn thiện hồ sơ, rà soát đối tượng thụ hưởng. Đồng thời, một số dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức chưa ký được hiệp định vay hoặc đang chờ gia hạn hiệp định, dẫn đến việc phân bổ vốn chưa thể hoàn tất, Bộ Tài chính nêu rõ