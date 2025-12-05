Hơn 41 nghìn tỷ đồng vốn ngân sách trung ương vẫn chờ phân bổ

Theo Bộ Tài chính, tiến độ giải ngân đầu tư công 11 tháng năm 2025 đạt hơn 553 nghìn tỷ đồng, tương đương 60,6% kế hoạch năm. Đến cuối tháng 11, vẫn còn hơn 41 nghìn tỷ đồng vốn ngân sách trung ương chưa được phân bổ chi tiết do vướng thủ tục...

Báo cáo của Bộ Tài chính cho thấy luỹ kế đến hết ngày 30/11/2025, tổng vốn đầu tư công đã giải ngân đạt 553.250,4 tỷ đồng, tăng 2,4% về tỷ lệ và 155.729,8 tỷ đồng về số tuyệt đối so với cùng kỳ năm 2024. Con số này tương ứng 60,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Nếu tách phần kế hoạch bổ sung được giao sau ngày 30/9/2025 và phần thực hiện theo Nghị quyết số 57-NQ/TW thì tỷ lệ giải ngân trong 11 tháng năm 2025 ước đạt 62,5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Tổng kế hoạch đầu tư công sử dụng vốn ngân sách nhà nước trong năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ giao là 913.216,2 tỷ đồng, riêng kế hoạch giao từ đầu năm chiếm 825.922,3 tỷ đồng.

Kế hoạch vốn cân đối ngân sách địa phương cũng được điều chỉnh tăng thêm 167.522,6 tỷ đồng so với mức Thủ tướng giao, đưa tổng kế hoạch giao năm 2025 (kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, kế hoạch vốn cân đối địa phương giao tăng) là 1.080.738,8 tỷ đồng. (Bộ Tài chính)

Ngoài phần vốn đầu năm, kế hoạch đầu tư công từ ngân sách trung ương còn được bổ sung thêm 87.293,9 tỷ đồng. Trong đó, số kế hoạch vốn giao bổ sung sau ngày 30/9/2025 và bổ sung thực hiện Nghị quyết số Nghị quyết số 57-NQ/TW là 27.429,6 tỷ đồng.

Theo Bộ Tài chính, đến hết tháng 11/2025, tổng lượng vốn đầu tư công đã được phân bổ chi tiết là 1.039.467,1 tỷ đồng. Nếu không tính kế hoạch vốn cân đối ngân sách địa phương được bổ sung thêm trong năm, tổng số vốn đã phân bổ là 871.944,47 tỷ đồng, đạt 95,5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Trong khi đó, số vốn còn lại chưa phân bổ chi tiết là 41.271,8 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương thuộc 11 bộ, cơ quan trung ương và 26 địa phương, chiếm 4,5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Trong số này, 40.432,84 tỷ đồng mới được Thủ tướng Chính phủ giao bổ sung từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương hàng năm và việc điều chỉnh kế hoạch vốn giữa các bộ, cơ quan trung ương và địa phương, chiếm 98% vốn ngân sách trung ương chưa phân bổ.

Phần còn lại là 838,96 tỷ đồng vốn giao từ đầu năm chưa phân bổ nhưng chưa kịp hoàn tất việc phân bổ do các cơ quan chưa kịp hoàn thiện thủ tục.

Bộ Tài chính cho biết nguyên nhân của tình trạng này chủ yếu xuất phát từ việc một số chương trình mục tiêu quốc gia đã được bố trí vốn đầy đủ theo đúng quy mô và đối tượng, không còn nhu cầu sử dụng thêm.

Ngoài ra, nhiều địa phương vẫn đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, rà soát đối tượng thụ hưởng. Một số dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức cũng chưa ký được hiệp định vay hoặc đang chờ gia hạn hiệp định, khiến việc phân bổ vốn không thể hoàn tất theo tiến độ.