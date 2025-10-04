Chính sách thuế bất động sản: Giữ ổn định để nghiên cứu tổng thể

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025
Lan Nhi
04/10/2025, 06:25
Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí (Bộ Tài chính) cho biết Bộ đã hoàn thiện dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (thay thế) theo hướng bỏ thuế suất 20% đối với chuyển nhượng bất động sản. Chính sách hiện hành giữ nguyên mức 2% sẽ tiếp tục được áp dụng, trong khi cơ quan quản lý nghiên cứu tổng thể các giải pháp lâu dài…
Chiều ngày 3/10/2025, Bộ Tài chính tổ chức họp báo thường kỳ quý 3/2025.
Trả lời về vấn đề liên quan đến thu thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, ông Lưu Đức Huy, Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí (Bộ Tài chính), cho biết tại dự thảo mới nhất Luật Thuế thu nhập cá nhân (thay thế), Bộ đã bỏ đề xuất đánh thuế thu nhập cá nhân 20% với thu nhập chuyển nhượng bất động sản, theo thời gian nắm giữ.
Thay vào đó, mức thuế thu nhập cá nhân khi giao dịch bất động sản vẫn không thay đổi so với luật hiện hành, nghĩa là thu nhập tính thuế vẫn bằng giá chuyển nhượng nhân (x) thuế suất 2%.
Lý giải về việc việc cơ quan soạn thảo bỏ đề xuất áp thuế suất 20% trên thu nhập đối với chuyển nhượng bất động sản, đại diện Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí (Bộ Tài chính) cho biết sau khi tổng hợp ý kiến, Bộ đã tiếp thu và hoàn thiện dự thảo theo hướng giữ nguyên mức thuế 2% trên giá trị chuyển nhượng bất động sản như hiện hành, thay vì áp dụng mức 20% trên thu nhập tính theo thời gian nắm giữ.
Trước đó, ngày 29/9/2025, Bộ Tài chính đã có Tờ trình gửi Quốc hội về dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (thay thế), trong đó tiếp tục duy trì quy định hiện hành đối với thuế chuyển nhượng bất động sản. Dự thảo đã được Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội thẩm tra. Trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để tiếp tục hoàn thiện dự thảo.
Theo Phó cục trưởng Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí (Bộ Tài chính), nhìn chung nội dung liên quan đến chính sách thuế đối với chuyển nhượng bất động sản chưa có sự thay đổi so với những lần Bộ Tài chính trả lời trước đây.
Liên quan đến định hướng thuế bất động sản, tại cuộc họp giữa tháng 8/2025 về sửa đổi chính sách đất đai, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã yêu cầu Bộ Tài chính cần kiên định đánh thuế đối với các trường hợp đất bỏ hoang, dự án chậm tiến độ hoặc nhà xây dựng xong nhưng để trống thay vì áp dụng với các dự án sử dụng nhiều đất để phát triển. Đây được coi là các đối tượng gây méo mó thị trường, tạo ra tình trạng găm đất, thổi giá trong bối cảnh thị trường còn nhiều hạn chế, giá nhà tăng nhanh và khả năng tiếp cận nhà ở của người dân ngày càng khó khăn, ông Lưu Đức Huy cho biết.
"Chính sách thuế bất động sản hiện nay đã có hệ thống quy định tương đối đầy đủ, bao trùm từ khâu đăng ký, sử dụng đến chuyển nhượng. Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động, Bộ Tài chính vẫn đang tiếp tục nghiên cứu một cách tổng thể để xây dựng chính sách thuế phù hợp hơn, đồng thời đảm bảo sự tương thích với các quy định mới của Luật Đất đai".
Ông Lưu Đức Huy, Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí (Bộ Tài chính)
17:00, 22/09/2025
08:35, 27/11/2024
