Chính sách thuế mới: Techcombank đồng hành cùng hộ kinh doanh chuyển đổi số

Ngày 10/12, Quốc hội chính thức thông qua ngưỡng thu nhập tính thuế đối với hộ kinh doanh là 500 triệu đồng/năm, áp dụng từ 2026, đồng thời xóa bỏ hoàn toàn thuế khoán. Đây là bước ngoặt quan trọng, thúc đẩy hàng triệu hộ kinh doanh chuyển đổi sang mô hình hoạt động chuyên nghiệp, minh bạch hơn.

Chia sẻ trong một tọa đàm do Techcombank tổ chức, bà Nguyễn Thị Cúc - Chủ tịch Hội Tư vấn thuế Việt Nam (VCTA) nhận định: “Chuyển sang kê khai theo doanh thu thực tế không chỉ đảm bảo công bằng, minh bạch mà còn giúp hộ kinh doanh hình thành thói quen sổ sách, hóa đơn điện tử – nền tảng để quản trị tốt hơn, dễ dàng tiếp cận tín dụng để vay vốn và dễ dàng lên doanh nghiệp trong tương lai”.

Trong bối cảnh đó, Techcombank nhanh chóng triển khai các giải pháp hỗ trợ toàn diện, đồng hành cùng các hộ kinh doanh trong bước ngoặt chuyển đổi quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh mùa kinh doanh Tết đang cận kề.

HỘ KINH DOANH “KHÔNG CÔ ĐƠN” TRONG BƯỚC CHUYỂN MỚI

Trước những thay đổi, các hộ kinh doanh vẫn còn nhiều băn khoăn trong quá trình tuân thủ sắp tới. “Tôi lo vì chưa quen với phần mềm và sợ tốn thêm chi phí. Nếu được hỗ trợ phần mềm và được hướng dẫn cụ thể, tôi sẽ yên tâm hơn để tập trung bán hàng”, chị Lan, chủ một cửa hàng thời trang tại Hà Nội chia sẻ.

Cũng e ngại thời gian làm thủ tục ảnh hưởng đến việc kinh doanh, anh Minh, chủ một quán cà phê ở Đà Nẵng kỳ vọng các ngân hàng cung cấp giải pháp kê khai thuế đơn giản và tách bạch dòng tiền.

Trong khi đó, anh Vượng, đại diện một chuỗi cửa hàng thực phẩm tại TP.HCM lại cho hay đã nhập hàng Tết từ trước, nhưng thực tế chưa đáp ứng đủ hóa đơn đầu vào như yêu cầu của cơ quan chức năng. “Trước giờ sổ sách kế toán chưa được chuẩn chỉnh, thực sự rất cần một đơn vị tư vấn và hỗ trợ để an tâm kinh doanh mùa Tết”, anh nói.

Tiểu thương tập làm quen với máy bán hàng, xuất hóa đơn điện tử.

Thực tế, trên hành trình thích ứng và chuyển đổi sang thuế kê khai, hộ kinh doanh “không hề cô đơn” mà luôn có sự đồng hành hướng dẫn từ Chính phủ, địa phương, thuế cơ sở, cũng như các đơn vị cung cấp phần mềm bán hàng và các ngân hàng với nhiều giải pháp kịp thời.

Vừa qua, ngành thuế triển khai chiến dịch 60 ngày vàng với nhiều chính sách, tập huấn miễn phí trực tiếp và trực tuyến, video hướng dẫn kê khai, lập hóa đơn điện tử, phần mềm chuẩn từ Cục Thuế, hỗ trợ các cá nhân và hộ kinh doanh chuyển đổi một cách ổn định, đảm bảo tuân thủ pháp luật mà không gián đoạn hoạt động. Hộ kinh doanh có thể liên hệ hotline tư vấn miễn phí hoặc đến điểm hỗ trợ địa phương để được giải đáp thủ tục và hồ sơ.

TECHCOMBANK CÙNG HỘ KINH DOANH BIẾN THÁCH THỨC THÀNH CƠ HỘI

Nhận thấy những khó khăn này, Techcombank đã nhanh chóng triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ toàn diện, đáp ứng đúng nhu cầu, giúp hộ kinh doanh chuyển đổi nhẹ nhàng, tuân thủ đúng quy định và tập trung thời gian lo việc kinh doanh lúc cao điểm. Ngân hàng phối hợp cùng mạng lưới đối tác uy tín đã nhanh chóng hỗ trợ các giải pháp toàn diện:

Tư vấn và kê khai thuế: Miễn phí 3 tháng dịch vụ tư vấn, kê khai, nộp báo cáo thuế.

Công cụ số: Miễn phí 1 năm phần mềm bán hàng, chữ ký số, 2.000 hóa đơn điện tử.

Chuyển đổi lên doanh nghiệp: Miễn phí thủ tục đăng ký doanh nghiệp và phần mềm kế toán trị giá gần 9 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Techcombank còn cung cấp các giải pháp tài chính số hiện đại như thu hộ qua QR Code, SmartPOS, SoftPOS, kết nối tài khoản với eTax Mobile để nộp thuế thuận tiện và đúng thời hạn. Ngân hàng cũng triển khai giải pháp vay tín chấp ShopCash, ShopCredit với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh, đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư và xoay vòng vốn, đặc biệt trong mùa Tết.

Ưu đãi hoàn tới 600.000 đồng khi liên kết QR Techcombank với phần mềm bán hàng.

Không chỉ cung cấp giải pháp số, Techcombank còn chủ động ra quân đến từng địa phương trên toàn quốc tổ chức các buổi tuyên truyền, hội thảo, hướng dẫn chi tiết cách sử dụng công cụ và giải thích chính sách thuế.

Ông Hoàng Trọng Hiếu, Giám đốc Cao cấp Phát triển Giải pháp, Techcombank, khẳng định: “Là một trong những ngân hàng dẫn đầu tại Việt Nam, với những nền tảng và lợi thế sẵn có, chúng tôi cam kết là điểm tựa vững chắc, đồng hành toàn diện cùng khách hàng từ vốn, công cụ đến kiến thức, giúp các hộ kinh doanh xây dựng một mô hình hiện đại, minh bạch và phát triển bền vững trong kỷ nguyên số”.

Với sự hỗ trợ từ Chính phủ, các cơ quan chức năng, ngành thuế và sự đồng hành thiết thực từ Techcombank, hàng triệu hộ kinh doanh Việt Nam đang đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ, minh bạch và chuyên nghiệp hơn, sẵn sàng bứt phá trong năm 2026.

Hội nghị Techcombank đồng hành cùng hộ kinh doanh chuyển đổi số và tiếp cận tài chính 2025.

“Trước giờ cứ nghe đến thuế là tôi thấy phức tạp, sợ sai sót. Nhưng khi được cán bộ thuế và ngân hàng đến tận nơi hướng dẫn, tôi mới hiểu kê khai thuế không khó như mình nghĩ”, chị Lan, chủ một quán ăn nhỏ tại Hà Nội bày tỏ.

Anh Minh, chủ cửa hàng thực phẩm, cũng chia sẻ: “Nhờ được cài đặt phần mềm và hướng dẫn trực tiếp, tôi thấy mọi thứ rõ ràng hơn. Kê khai thuế đúng giúp cửa hàng có lịch sử hoạt động kinh doanh minh bạch, dễ vay vốn ngân hàng để nhập thêm hàng hóa”.

* Liên hệ ngay Techcombank để nhận hỗ trợ miễn phí: Trong nước: 1800 588 822 / Quốc tế: +84 24 3944 6699. Email: call_center@techcombank.com.vn hoặc tại chi nhánh gần nhất.