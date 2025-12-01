Bộ trưởng Bộ Tài chính nêu 8 nhiệm vụ trọng tâm với ngành thuế trong năm 2026

Ngành thuế vượt dự toán 30,1% trong năm 2025 với tổng thu ngân sách ước đạt 2.236.900 tỷ đồng. Trong đó, thu nội địa vượt 31,4% dự toán và tăng 29,3% so với cùng kỳ năm 2024...

Chiều ngày 24/12, ngành thuế tổ chức hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2025 và chiến dịch “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh” với sự tham dự của lãnh đạo Bộ Tài chính, đại diện một số đơn vị thuộc Bộ Công An và Công an TP.Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Báo cáo tổng kết tại hội nghị nêu rõ, chỉ tính đến ngày 30/9/2025, thu ngân sách toàn ngành thuế đạt 1.719 nghìn tỷ đồng, hoàn thành 100% dự toán được giao.

Còn nếu tính đến ngày 14/12/2025, tổng thu do cơ quan thuế quản lý đạt 2.150 nghìn tỷ đồng, vượt 25% dự toán và hoàn thành nhiệm vụ thu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Dự kiến đến cuối năm, tổng thu toàn ngành thuế sẽ đạt 2.236.900 tỷ đồng, lần đầu tiên vượt mốc 2 triệu tỷ đồng. Con số này vượt 30,1% dự toán Quốc hội giao và tăng 27,6% so với năm 2024. Trong đó, thu nội địa đạt 2.189.600 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 98% tổng thu, vượt 31,4% dự toán cũng như tăng 29,3% so với cùng kỳ năm 2024.

Ngoài ra, toàn bộ 34 địa phương đều hoàn thành vượt mức dự toán, trong đó thu ngân sách tại TP.Hà Nội cán mốc 631 nghìn tỷ, vượt 32,1% dự toán và thu ngân sách tại TP.Hồ Chí Minh chạm mốc 606 nghìn tỷ, vượt 20,8% dự toán.

Ông Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Tính chung giai đoạn 2021 – 2025, tổng thu ngân sách ước đạt 9,754 triệu tỷ đồng vượt 17,5% mục tiêu Quốc hội giao và tỷ lệ huy động vào ngân sách nhà nước bình quân đạt khoảng 18,5%/GDP. Trong đó, tổng thu do cơ quan thuế quản lý giai đoạn 2021-2025 ước đạt trên 8,4 triệu tỷ đồng, chiếm 86,1% tổng thu, gấp 1,5 lần so với giai đoạn 2016-2020 và gấp 2,5 lần so giai đoạn 2011-2015. Tốc độ tăng thu bình quân 11,5%.

Xét về cơ cấu thu ngân sách, tỷ trọng thu nội địa tăng từ mức 81% của giai đoạn 2011-2015 lên mức 82,1% giai đoạn 2016-2020 và khoảng 86% giai đoạn 2021-2025, phản ánh cơ cấu nguồn thu ngày càng bền vững.

Song song đó, Chiến dịch “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh” đã được triển khai đồng loạt trên toàn quốc nhằm hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh chuẩn bị cho lộ trình xóa bỏ thuế khoán từ ngày 01/01/2026.

Ngoài ra, ngành thuế xây dựng và vận hành Cổng thông tin thuế hỗ trợ doanh nhân nhằm cung cấp thông tin, tài liệu đào tạo, hướng dẫn chính sách thuế cho cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp. Đồng thời, xây dựng 4 sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ cho hộ, cá nhân kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử và 3 sổ tay thuế điện tử.

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ, về cơ bản, gần như 100% hộ, cá nhân kinh doanh đã tiếp cận thông tin, đồng thuận và chuẩn bị sẵn sàng cho chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai từ ngày 01/01/2026. Đặc biệt, đã có hơn 18,3 nghìn hộ kinh dinh nộp thuế khoán tự nguyện chuyển đối sang phương pháp kê khai trước thời điểm 01/01/2026 và ghi nhận hơn 3,2 nghìn hộ kinh doanh chuyển lên mô hình doanh nghiệp.

Bước sang năm 2026, ngành thuế đặt mục tiêu tăng thu tối thiểu 10% so với năm 2025, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm chi phí tuân thủ, nâng cao kỷ luật công vụ và chất lượng phục vụ người nộp thuế.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, trước bối cảnh biến động kinh tế toàn cầu và các hình thức vi phạm thuế ngày càng tinh vi, ngành phải tập trung vào 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm để đảm bảo tăng trưởng nhanh, bền vững và hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026–2030:

Thứ nhất, cần chủ động tham mưu, tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chiến lược lớn của Trung ương, đặc biệt là các nghị quyết của Bộ Chính trị liên quan đến phát triển kinh tế – xã hội và cải cách tài chính - thuế.

Thứ hai, tiếp tục đẩy mạnh triển khai Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2021–2030, trọng tâm là xây dựng nền tảng thuế điện tử hiện đại, đáp ứng yêu cầu quản lý trong bối cảnh kinh tế số.

Thứ ba, khẩn trương xây dựng và tổ chức triển khai đầy đủ các nghị định, thông tư hướng dẫn Luật Quản lý thuế sửa đổi, bảo đảm quy định rõ ràng, thống nhất, kịp thời tháo gỡ vướng mắc cho người nộp thuế.

Thứ tư, phấn đấu hoàn thành và vượt dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2026; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương, phấn đấu 100% địa phương hoàn thành nhiệm vụ thu.

Thứ năm, tăng cường chống thất thu, gian lận thuế; khai thác hiệu quả các nguồn thu; đẩy mạnh kiểm soát hóa đơn, hoàn thuế giá trị gia tăng; ứng dụngAI, dữ liệu lớn trong quản lý dòng tiền, thương mại điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt.

Thứ sáu, nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; đổi mới công tác tuyên truyền, hỗ trợ theo hướng chủ động, dễ tiếp cận.

Thứ bảy, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp; đổi mới công tác đánh giá, đào tạo, bổ nhiệm và kiên quyết đưa ra khỏi bộ máy những cán bộ không đáp ứng yêu cầu.

Thứ tám, thực hiện nghiêm chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực.