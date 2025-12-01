Dấu hiệu hạ nhiệt của cơn sốt Labubu

Sự hoài nghi ngày càng gia tăng từ giới đầu tư đang khiến nhà sản xuất Labubu trở thành một trong những cổ phiếu hoạt động kém nhất trên thị trường Hong Kong...

Cơn sốt Labubu dường như đang hạ nhiệt nhanh không kém tốc độ bùng nổ trước đó, kéo theo đà lao dốc khoảng 40% của Pop Mart International Group Ltd. – doanh nghiệp từng được xem là “ngôi sao” của thị trường.

Doanh số của hãng dịp Black Friday tại Mỹ không đạt kỳ vọng, cùng với nhu cầu mua bán lại trên thị trường thứ cấp suy yếu, đã làm dấy lên những so sánh với “bong bóng” Beanie Babies của thập niên 1990. Diễn biến này cũng đặt dấu hỏi lớn cho tham vọng đưa Pop Mart trở thành “Disney của Trung Quốc” hay một Sanrio phiên bản Trung Quốc.

Theo dữ liệu từ công ty phân tích dữ liệu thay thế YipitData, tốc độ tăng trưởng doanh thu của Pop Mart tại thị trường Bắc Mỹ trong quý hiện tại, tính đến ngày 6/12, đã chậm lại còn 424%, giảm hơn một nửa so với mức ghi nhận trong ba tháng kết thúc vào tháng 9. Trong khi đó, số liệu của S&P Global cho thấy các vị thế đặt cược vào khả năng cổ phiếu Pop Mart giảm giá đã tăng gấp ba lần kể từ tháng 11, lên mức cao nhất kể từ tháng 8/2023.

Tốc độ tăng trưởng doanh thu của Pop Mart tại thị trường Bắc Mỹ giảm mạnh.

Ông Richard Lin, chuyên gia phân tích ngành hàng tiêu dùng tại SPDB International Holdings Ltd., nhận định: “Thị trường hiện rất tập trung vào các chỉ số ngắn hạn của Pop Mart. Câu hỏi lớn nhất là nếu doanh nghiệp không thể duy trì tốc độ tăng trưởng theo năm ở mức rất cao vào cuối năm nay, liệu họ còn có thể tiếp tục tạo ra tăng trưởng trong năm tới, khi nền so sánh đã ở mức quá cao hay không?”

Sự hoài nghi ngày càng gia tăng của giới đầu tư đang khiến nhà sản xuất đồ chơi Trung Quốc này trở thành một trong những cổ phiếu giảm mạnh nhất tại thị trường Hong Kong. Mối lo cốt lõi nằm ở câu hỏi: nhân vật “Labubu răng nhọn” – biểu tượng đứng sau mức tăng giá cổ phiếu tới 3.200% của Pop Mart kể từ đáy năm 2022 – liệu có đủ sức trở thành một biểu tượng bền vững trong dài hạn, hay chỉ là một trào lưu sớm bước vào giai đoạn thoái trào.

Những lo ngại càng gia tăng khi giá giao dịch trên thị trường thứ cấp tại Trung Quốc có dấu hiệu hạ nhiệt – vốn được xem là tín hiệu cảnh báo sớm trong chu kỳ của các mặt hàng sưu tầm. Tâm lý bất an này đã kích hoạt làn sóng bán tháo cổ phiếu vào đầu tháng 12, sau khi các chỉ báo theo dõi dữ liệu tần suất cao tại Mỹ cho thấy doanh số mùa lễ hội không đạt kỳ vọng.

Chỉ trong hai phiên, cổ phiếu Pop Mart đã mất gần 14% giá trị, nâng tổng mức sụt giảm kể từ đỉnh hồi tháng 8 lên khoảng 24 tỷ USD – tương đương gần gấp ba lần giá trị vốn hóa thị trường của Sanrio.

NIỀM TIN CỦA NHÀ ĐẦU TƯ ĐANG BỊ THỬ THÁCH

Không thể phủ nhận nền tảng kinh doanh của doanh nghiệp vẫn hết sức ấn tượng. Doanh thu nửa đầu năm 2025 của Pop Mart đạt 13,9 tỷ nhân dân tệ (khoảng 2 tỷ USD), cao gấp hơn 5 lần doanh thu cả năm 2020, chủ yếu nhờ đà mở rộng mạnh mẽ tại thị trường quốc tế. Riêng trong ba tháng kết thúc vào tháng 9, công ty ghi nhận mức tăng trưởng doanh số lên tới 250%.

Pop Mart đang đẩy mạnh mở rộng sang lĩnh vực giải trí. Mới đây, Pop Mart đã khai trương công viên chủ đề Pop Land rộng khoảng 40.000 m2 tại Bắc Kinh; đồng thời được cho là đã đạt thỏa thuận với Sony Pictures nhằm phát triển một bộ phim xoay quanh nhân vật Labubu. Công ty cũng đang xây dựng studio nội bộ để sản xuất loạt phim hoạt hình Labubu và ra mắt thương hiệu trang sức POPOP.

Công viên chủ đề Pop Land tại Bắc Kinh.

Những động thái này đang củng cố lập luận của nhóm nhà đầu tư lạc quan rằng động lực tăng trưởng của Pop Mart vẫn chưa cạn kiệt. Theo họ, chuỗi cung ứng ngày càng hoàn thiện, khả năng quản lý vòng đời sản phẩm tốt hơn cùng chiến lược tiếp thị toàn cầu ngày càng bài bản có thể giúp kéo dài “tuổi thọ” của Labubu. Bên cạnh đó, sự gia tăng mức độ quan tâm đối với các nhân vật khác cũng cho thấy Pop Mart có tiềm năng phát triển bền vững, vượt ra ngoài cơn sốt Labubu.

Dẫu vậy, những nỗ lực chuyển mình của Pop Mart hiện vẫn đang ở giai đoạn đầu và chưa đủ để thuyết phục nhiều nhà đầu tư rằng doanh nghiệp có thể xây dựng được các thương hiệu giải trí đa nền tảng, có sức sống bền bỉ tương tự như Disney.

Sự hoài nghi càng gia tăng sau kết quả kinh doanh mùa lễ hội tại Mỹ – thị trường giữ vai trò then chốt trong tham vọng toàn cầu của Pop Mart – dù doanh nghiệp đã triển khai chiến dịch tiếp thị rầm rộ, đưa hình ảnh Labubu xuất hiện tại lễ diễu hành Lễ Tạ ơn của Macy’s và tổ chức tour quảng bá tại tòa nhà Empire State. Mức độ quan tâm tìm kiếm trên Google từng đạt đỉnh vào mùa hè nhưng sau đó liên tục hạ nhiệt, bất chấp kỳ vọng lớn trước thềm Black Friday.

Mối lo lớn nhất hiện nay là liệu đà tăng trưởng của Labubu và các tài sản trí tuệ chủ lực của Pop Mart có đang suy yếu hay không.

Thị trường mua bán lại cũng đang cho thấy dấu hiệu hạ nhiệt của Pop Mart. Dù Labubu vẫn giữ vị trí thống lĩnh trong nhóm đồ sưu tầm trên nền tảng StockX tại Mỹ, nhiều sản phẩm từng được giao dịch với mức giá gấp hai, gấp ba giá niêm yết nay lại thường xuyên bán thấp hơn giá gốc.

Dòng sản phẩm Labubu Big Into Energy với tông màu sherbet được ưa chuộng hiện chỉ giao dịch quanh mức 110 USD, so với giá bán lẻ 168 USD, giảm mạnh so với mức gần 400 USD ở thời điểm đỉnh cao. Các phiên bản hiếm vẫn có mức chênh lệch giá nhất định – gần đây có món được bán với giá 105 USD, cao gần bốn lần so với giá gốc 28 USD – song vẫn thấp hơn nhiều so với mức trên 500 USD ghi nhận vào tháng 6.

Ông Xiadong Bao, Giám đốc quản lý quỹ tại Edmond de Rothschild Asset Management, nhận định: “Mối lo lớn nhất hiện nay là liệu đà tăng trưởng của Labubu và các tài sản trí tuệ chủ lực của Pop Mart có đang suy yếu hay không”. Theo ông, nếu doanh số Labubu giảm tốc, hệ sinh thái các nhân vật còn lại của Pop Mart “có thể không đủ sức bù đắp và duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ từng được phản ánh vào giá cổ phiếu trước đó”.