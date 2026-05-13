Chính sách thuế nhận được phản hồi tích cực của hộ kinh doanh và doanh nghiệp

Thông tin tại họp báo, Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết việc nâng ngưỡng chịu thuế lên 1 tỷ đồng nhận được sự phản hồi rất tích cực của các hộ kinh doanh và doanh nghiệp...

Chiều 13/5/2026, Văn phòng Chủ tịch nước họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước công bố 9 luật đã được Quốc hội khóa XVI, Kỳ họp thứ nhất thông qua.

RÀ SOÁT ĐỂ GIẢM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ SỔ SÁCH KẾ TOÁN

Theo đó, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt gồm 5 Điều.

Tại điều 1, điều 2 và điều 3, Luật đã sửa đổi theo hướng không quy định cụ thể ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế thu nhập cá nhân, mức doanh thu không chịu thuế giá trị gia tăng của hộ, cá nhân kinh doanh tại Luật; bổ sung mức doanh thu được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp.

Chính phủ căn cứ các chỉ số kinh tế vĩ mô, khả năng cân đối ngân sách để quy định mức doanh thu năm phù hợp với bối cảnh kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ. Việc phân quyền cho Chính phủ sẽ tạo cơ sở pháp lý để Chính phủ có thể điều hành linh hoạt chính sách tài khóa.

Thông tin thêm tại họp báo, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn cho biết để triển khai quy định mới, Chính phủ đã ban hành nghị định quyết định nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế với hộ kinh doanh lên 1 tỷ đồng/năm, gấp đôi so với mức cũ.

Theo ông Tuấn, chính sách trên nhận được sự phản hồi rất tích cực của các hộ kinh doanh và doanh nghiệp. Với việc nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế, hơn 2,5 triệu hộ kinh doanh thuộc diện không phải nộp thuế. Ngoài ra còn có khoảng 235.800 doanh nghiệp cũng được hưởng lợi.

Dự kiến so với năm 2025, tổng số thuế các cá nhân và hộ nhân kinh doanh không phải nộp là trên 16.000 tỷ đồng, còn đối với doanh nghiệp là trên 2.000 tỷ đồng.

Số tiền này sẽ được để lại cho cá nhân và doanh nghiệp đầu tư sản xuất kinh doanh, tạo công ăn việc làm.

Thứ trưởng Bộ Tài chính cũng cho hay cùng với điều chỉnh ngưỡng doanh thu chịu thuế, Bộ Tài chính đã rà soát để giảm tối đa thủ tục hành chính liên quan đến sổ sách kế toán, thông báo doanh thu của hộ kinh doanh có doanh thu dưới 1 tỷ đồng/năm.

PHÂN QUYỀN TRIỆT ĐỂ, TOÀN DIỆN CHO THỦ ĐÔ HÀ NỘI

Cũng tại họp báo, Thứ trưởng Bộ Tư Pháp Đặng Hoàng Oanh giới thiệu về những điểm mới của Luật Thủ đô (sửa đổi).

Theo Thứ trưởng Bộ Tư pháp, luật đã khẳng định địa vị giá trị pháp lý đặc thù, được ưu tiên áp dụng tại Thủ đô của Luật Thủ đô; phân quyền triệt để, toàn diện cho chính quyền Thành phố được quy định, quyết định những nội dung thuộc thẩm quyền trong các lĩnh vực nhằm tăng tính chủ động, sáng tạo, tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền Thành phố.

Luật cũng bổ sung quy định về thẩm quyền xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật (Điều 8) của chính quyền Thành phố Hà Nội; thí điểm cơ chế, chính sách (Điều 9) nhằm xác lập khuôn khổ pháp lý cho việc thử nghiệm các mô hình, giải pháp quản lý và phát triển mới…

Cũng theo Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Luật Hộ tịch 2026 tạo cơ sở pháp lý để chuyển đổi toàn diện hệ thống đăng ký, quản lý hộ tịch theo mô hình quản lý hiện đại, số hóa, liên thông và phục vụ.

Cụ thể, phân quyền triệt để, gắn với nâng cao trách nhiệm của chính quyền cơ sở, thẩm quyền đăng ký tất cả sự kiện, thông tin hộ tịch trong nước được giao cho Ủy ban nhân dân cấp xã. Người dân được quyền yêu cầu đăng ký hộ tịch tại bất kỳ Ủy ban nhân dân cấp xã nào, mà không phụ thuộc nơi cư trú, địa giới hành chính…