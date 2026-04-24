Chính sách thuế mới giúp giảm bớt gánh nặng cho các hộ kinh doanh
Đỗ Mến
24/04/2026, 16:03
Theo dự án luật được Quốc hội thông qua, Chính phủ sẽ quy định ngưỡng chịu thuế với hộ, cá nhân kinh doanh thay vì quy định cứng trong luật để kịp thời điều hành chính sách. Dự án luật cũng giúp cho các chủ thể kinh tế giảm bớt gánh nặng về thuế, tạo điều kiện tích lũy, mở rộng sản xuất kinh doanh.
Ngày 24/4, ngay sau phiên bế mạc, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ
nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh đã chủ trì họp báo công bố kết quả Kỳ họp
thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.
Phát biểu tại họp báo, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn
phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh nhấn mạnh Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đã
cho thấy rõ tiến trình tiếp tục đổi mới hoạt động của Quốc hội theo hướng
chuyên nghiệp hơn, hiệu quả hơn, gắn chặt chẽ hơn giữa công tác lập pháp và
giám sát và việc tổ chức thực thi các quy định của pháp luật.
Đồng thời, kỳ họp cũng cho thấy tinh thần chỉ đạo Đại hội lần
thứ XIV của Đảng, các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đặc biệt là của đồng
chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, cải
cách thể chế, khơi thông nguồn lực và đặt con người làm trọng tâm phát triển
kinh tế - xã hội.
Tại kỳ họp này, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của
Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập
doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt nhận được nhiều sự quan tâm của
các cử tri.
Thông tin thêm về ngưỡng doanh thu miễn thuế đối với cá nhân, hộ kinh doanh, bà Phạm Thị Hồng Yến, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên
trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội cho biết dự thảo luật nêu rõ căn cứ vào
các chỉ số kinh tế vĩ mô, khả năng cân đối ngân sách và để đảm bảo phù hợp với
bối cảnh kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ, Chính phủ sẽ có thẩm quyền quy định
3 nội dung.
Đó là, mức doanh thu không phải nộp thuế thu nhập cá nhân của
cá nhân và hộ kinh doanh trong Luật Thuế thu nhập cá nhân; mức doanh thu thuộc
đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng của hộ và cá nhân kinh doanh trong
Luật Thuế giá trị gia tăng; mức doanh thu được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp
của doanh nghiệp và hợp tác xã khi mà thành lập theo pháp luật về doanh nghiệp
và pháp luật hợp tác xã trong Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.
Theo luật mới được Quốc hội thông qua, Chính phủ sẽ quy định
ngưỡng chịu thuế với hộ, cá nhân kinh doanh thay vì quy định cứng trong luật để
đáp ứng được ngay và quyết liệt, kịp thời trong việc điều hành các chính sách.
Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng hiện hành có quy định: mức
doanh thu không nộp thuế của cá nhân và hộ kinh doanh là 500 triệu đồng/năm, mức
doanh thu của hộ và cá nhân hộ kinh doanh thuộc đối tượng không chịu thuế giá
trị gia tăng là 500 triệu đồng.
“Trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và trong nước
đang đối diện với rất nhiều khó khăn và thách thức, hoạt động sản xuất kinh
doanh của các cá nhân và hộ kinh doanh gặp nhiều khó khăn, việc ban hành chính
sách điều chỉnh, ưu đãi về thuế để hỗ trợ cho các cá nhân và hộ kinh doanh,
doanh nghiệp và hợp tác xã có quy mô nhỏ.
Chính phủ dự kiến quy định theo hướng nâng ngưỡng doanh thu
không phải chịu thuế thu nhập cá nhân của cá nhân, hộ kinh doanh lên mức 1 tỷ đồng.
Mức doanh thu này sẽ thống nhất với mức doanh thu phải sử dụng hóa đơn điện tử
của cá nhân, hộ kinh doanh để hỗ trợ hiệu quả các hộ, cá nhân kinh doanh; đồng
thời thống nhất với mức doanh thu không chịu thuế giá trị gia tăng trong Luật
Thuế giá trị gia tăng”, bà Yến cho biết thêm.
Dự án luật sẽ giúp cho các chủ thể kinh tế trong nền kinh tế, từ
các hộ kinh doanh (khoảng 5 triệu hộ kinh doanh), doanh nghiệp, hợp tác xã... giảm bớt gánh nặng về thuế, tạo
điều kiện tích lũy, mở rộng sản xuất kinh doanh.
Đồng thời cũng là chính sách đảm bảo
sinh kế của người dân, an sinh xã hội và công bằng trong việc áp dụng chính
sách, tạo thêm động lực để giúp cho người nộp thuế lựa chọn được mô hình kinh
doanh phù hợp; khuyến khích hộ kinh doanh chuyển đổi sang doanh nghiệp; từ đó nâng cao quy mô và hiệu quả kinh
doanh.
Báo cáo về kết quả kỳ họp, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Hiển cho biết đây là kỳ họp có ý nghĩa quan trọng, mở đầu cho một nhiệm kỳ mới của Quốc hội với nhiệm vụ nặng nề so với các kỳ họp thông thường khác.
Quốc hội đã kiện toàn tổ chức bộ máy nhà nước theo Hiến pháp, tập trung thể chế hóa các nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, tạo nền tảng pháp lý, thể chế, động lực, chính sách để đất nước phát triển tiến vào kỷ nguyên mới.
Về công tác lập pháp, Quốc hội đã xem xét thông qua 9 luật và 31 nghị quyết, trong đó có 05 nghị quyết quy phạm pháp luật quan trọng.
Làm rõ ngưỡng doanh thu miễn thuế với hộ kinh doanh
Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực.
Quốc hội thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026–2030 với quy mô 8,22 triệu tỷ đồng
Với tỷ lệ tán thành 96,40%, Quốc hội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026–2030, xác định mục tiêu nâng cao hiệu quả đầu tư công, hoàn thiện hạ tầng chiến lược và tạo dư địa thu hút nguồn lực xã hội.
Quốc hội thông qua Nghị quyết kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2026 – 2030
Với 100% đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội thông qua Nghị quyết kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 – 2030, đặt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân từ 10%/năm trở lên, phát triển nhanh, bền vững và nâng cao đời sống Nhân dân.
Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI: Tạo khí thế, động lực mới cho cả nhiệm kỳ
Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định thành công của Kỳ họp thứ nhất đã tạo khí thế, niềm tin và động lực mới cho cả nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI.
Quốc hội bãi bỏ ngưỡng 500 triệu đồng chịu thuế đối với hộ kinh doanh
Với tỷ lệ tán thành cao, Quốc hội đã thông qua luật sửa đổi các luật thuế, chính thức bỏ quy định về ngưỡng doanh thu 500 triệu đồng làm căn cứ tính thuế đối với hộ kinh doanh. Việc điều chỉnh theo hướng linh hoạt, dự kiến nâng lên khoảng 1 tỷ đồng, nhằm phù hợp thực tiễn, hỗ trợ hộ kinh doanh và đảm bảo cân đối ngân sách…
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: