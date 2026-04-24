Chính sách thuế mới giúp giảm bớt gánh nặng cho các hộ kinh doanh

Theo dự án luật được Quốc hội thông qua, Chính phủ sẽ quy định ngưỡng chịu thuế với hộ, cá nhân kinh doanh thay vì quy định cứng trong luật để kịp thời điều hành chính sách. Dự án luật cũng giúp cho các chủ thể kinh tế giảm bớt gánh nặng về thuế, tạo điều kiện tích lũy, mở rộng sản xuất kinh doanh.

Ngày 24/4, ngay sau phiên bế mạc, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh đã chủ trì họp báo công bố kết quả Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Phát biểu tại họp báo, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh nhấn mạnh Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đã cho thấy rõ tiến trình tiếp tục đổi mới hoạt động của Quốc hội theo hướng chuyên nghiệp hơn, hiệu quả hơn, gắn chặt chẽ hơn giữa công tác lập pháp và giám sát và việc tổ chức thực thi các quy định của pháp luật.

Đồng thời, kỳ họp cũng cho thấy tinh thần chỉ đạo Đại hội lần thứ XIV của Đảng, các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đặc biệt là của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, cải cách thể chế, khơi thông nguồn lực và đặt con người làm trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh phát biểu tại họp báo.

Tại kỳ họp này, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt nhận được nhiều sự quan tâm của các cử tri.

Thông tin thêm về ngưỡng doanh thu miễn thuế đối với cá nhân, hộ kinh doanh, bà Phạm Thị Hồng Yến, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội cho biết dự thảo luật nêu rõ căn cứ vào các chỉ số kinh tế vĩ mô, khả năng cân đối ngân sách và để đảm bảo phù hợp với bối cảnh kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ, Chính phủ sẽ có thẩm quyền quy định 3 nội dung.

Đó là, mức doanh thu không phải nộp thuế thu nhập cá nhân của cá nhân và hộ kinh doanh trong Luật Thuế thu nhập cá nhân; mức doanh thu thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng của hộ và cá nhân kinh doanh trong Luật Thuế giá trị gia tăng; mức doanh thu được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp và hợp tác xã khi mà thành lập theo pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật hợp tác xã trong Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Theo luật mới được Quốc hội thông qua, Chính phủ sẽ quy định ngưỡng chịu thuế với hộ, cá nhân kinh doanh thay vì quy định cứng trong luật để đáp ứng được ngay và quyết liệt, kịp thời trong việc điều hành các chính sách.

Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng hiện hành có quy định: mức doanh thu không nộp thuế của cá nhân và hộ kinh doanh là 500 triệu đồng/năm, mức doanh thu của hộ và cá nhân hộ kinh doanh thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng là 500 triệu đồng.

“Trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và trong nước đang đối diện với rất nhiều khó khăn và thách thức, hoạt động sản xuất kinh doanh của các cá nhân và hộ kinh doanh gặp nhiều khó khăn, việc ban hành chính sách điều chỉnh, ưu đãi về thuế để hỗ trợ cho các cá nhân và hộ kinh doanh, doanh nghiệp và hợp tác xã có quy mô nhỏ.

Chính phủ dự kiến quy định theo hướng nâng ngưỡng doanh thu không phải chịu thuế thu nhập cá nhân của cá nhân, hộ kinh doanh lên mức 1 tỷ đồng.

Mức doanh thu này sẽ thống nhất với mức doanh thu phải sử dụng hóa đơn điện tử của cá nhân, hộ kinh doanh để hỗ trợ hiệu quả các hộ, cá nhân kinh doanh; đồng thời thống nhất với mức doanh thu không chịu thuế giá trị gia tăng trong Luật Thuế giá trị gia tăng”, bà Yến cho biết thêm.

Dự án luật sẽ giúp cho các chủ thể kinh tế trong nền kinh tế, từ các hộ kinh doanh (khoảng 5 triệu hộ kinh doanh), doanh nghiệp, hợp tác xã... giảm bớt gánh nặng về thuế, tạo điều kiện tích lũy, mở rộng sản xuất kinh doanh.

Đồng thời cũng là chính sách đảm bảo sinh kế của người dân, an sinh xã hội và công bằng trong việc áp dụng chính sách, tạo thêm động lực để giúp cho người nộp thuế lựa chọn được mô hình kinh doanh phù hợp; khuyến khích hộ kinh doanh chuyển đổi sang doanh nghiệp; từ đó nâng cao quy mô và hiệu quả kinh doanh.