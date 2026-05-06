Bí thư Thành ủy Hà Nội: Cụ thể hóa Luật Thủ đô, xử lý dứt điểm các “điểm nghẽn” từ cơ sở

Tiếp xúc cử tri Đơn vị bầu cử số 10 sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng yêu cầu khẩn trương cụ thể hóa Luật Thủ đô năm 2026, đồng thời chỉ đạo xử lý dứt điểm các “điểm nghẽn” đô thị, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo năng lực của bộ máy cơ sở.

Sáng 6/5, tại trụ sở HĐND – UBND phường Việt Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng và các đại biểu Quốc hội Đơn vị bầu cử số 10 đã tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại phường Việt Hưng và kết nối trực tuyến tới các xã, phường.

CỬ TRI KIẾN NGHỊ TĂNG PHÂN QUYỀN CHO CƠ SỞ

Tại hội nghị, cử tri được thông tin kết quả Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI và kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ Mười, Quốc hội khóa XV.

Ý kiến cử tri tại hội nghị tập trung vào các vấn đề dân sinh, quản lý đô thị, y tế cơ sở, bảo tồn di sản và cải cách hành chính ở cấp xã, phường. Nhiều cử tri đánh giá cao kết quả Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, đặc biệt là việc thông qua Luật Thủ đô năm 2026 với các cơ chế, chính sách đặc thù cho Hà Nội.

Cử tri tham dự hội nghị tiếp xúc đại biểu Quốc hội tại điểm cầu phường Việt Hưng. Ảnh: Hanoimoi

Cử tri phản ánh trong khi Luật Thủ đô mở ra nhiều dư địa phát triển, thì ở cấp xã, phường hiện nay vẫn còn hạn chế về thẩm quyền, nguồn lực và công cụ quản lý trong giải quyết các vấn đề như trật tự đô thị, môi trường, hạ tầng và cung ứng dịch vụ công. Cử tri đề nghị làm rõ lộ trình phân cấp, phân quyền thực chất, đi kèm cơ chế bảo đảm nguồn lực và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ cơ sở.

Liên quan đến lĩnh vực y tế, cử tri kiến nghị cần sớm có các giải pháp cụ thể để nâng cao năng lực y tế cơ sở, giảm áp lực cho các bệnh viện tuyến trên, nhất là trong bối cảnh triển khai Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Một số ý kiến khác đề cập đến yêu cầu thúc đẩy số hóa di sản văn hóa gắn với phát triển công nghiệp văn hóa; nâng cao hiệu quả tiếp công dân, giải quyết đơn thư khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp; cải thiện chất lượng giải quyết thủ tục hộ tịch, quản lý môi trường và kiểm định khí thải tại cơ sở.

Tại hội nghị, lãnh đạo UBND thành phố đã trao đổi, làm rõ các kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền, đồng thời tiếp thu để tiếp tục rà soát, hoàn thiện trong quá trình chỉ đạo, điều hành.

ĐỊNH HÌNH KHÔNG GIAN VEN SÔNG, THÁO GỠ “ĐIỂM NGHẼN” HẠ TẦNG

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cho biết Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI là kỳ họp đặt nền móng cho nhiệm kỳ mới với tinh thần “Kỷ cương – Trách nhiệm – Đổi mới – Phát triển”, trong đó Quốc hội đã kiện toàn bộ máy lãnh đạo cấp cao của Nhà nước, bảo đảm sự kế thừa và chuyển tiếp ổn định.

Theo Bí thư Thành ủy, việc Quốc hội thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi) mang ý nghĩa đặc biệt đối với Hà Nội. Luật không chỉ tạo khuôn khổ pháp lý mới mà còn là “đòn bẩy chiến lược”, giúp Thủ đô chủ động hơn trong quản lý tài chính, đất đai, đầu tư và thu hút nhân lực chất lượng cao, qua đó tạo nền tảng để Hà Nội trở thành cực tăng trưởng của vùng Đồng bằng sông Hồng và cả nước.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Hanoimoi

Bí thư Thành ủy đánh giá trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động, tình hình kinh tế – xã hội của Hà Nội trong quý I/2026 tiếp tục giữ được ổn định, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với cùng kỳ. Việc tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 cũng cho thấy sự đồng thuận, tin tưởng của cử tri và nhân dân Thủ đô.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Bí thư Thành ủy thẳng thắn chia sẻ những vấn đề mà cử tri quan tâm, như ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông, các dự án chậm triển khai, nguy cơ mất an toàn cháy nổ tại khu dân cư. Các ý kiến cử tri được đánh giá là thẳng thắn, xác đáng, sát thực tiễn.

Bí thư Thành ủy khẳng định, Thành ủy trân trọng tiếp thu đầy đủ các kiến nghị và sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát, giải quyết theo đúng quy định, bảo đảm rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả.

Trao đổi sâu với cử tri, Bí thư Thành ủy Hà Nội tập trung làm rõ ba nhóm vấn đề lớn mà Thành ủy đang chỉ đạo trên địa bàn các xã, phường thuộc Đơn vị bầu cử số 10.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri tại điểm cầu phường Việt Hưng. Ảnh: Hanoimoi.

Thứ nhất, về quản lý quy hoạch và khai thác không gian phát triển ven sông. Đối với các địa bàn dọc sông Hồng, sông Đuống, thành phố đang hoàn thiện các quy chế quản lý kiến trúc, quy hoạch chi tiết, bảo đảm hài hòa giữa bảo tồn đê điều và phát triển kinh tế.

Mục tiêu là hình thành các công viên rừng, khu sinh thái, không gian xanh công cộng, đồng thời tạo điều kiện để người dân ổn định cuộc sống, phát triển sinh kế bền vững.

Thứ hai, về chuyển đổi mô hình kinh tế làng nghề và nông nghiệp. Thành phố định hướng phát triển các làng nghề theo hướng sáng tạo, gắn sản xuất truyền thống với du lịch trải nghiệm và công nghiệp văn hóa; đồng thời bảo vệ quỹ đất nông nghiệp sinh thái, tránh tình trạng phát triển tự phát, phá vỡ không gian di sản trong quá trình đô thị hóa.

Thứ ba, về hạ tầng kết nối và xử lý các “điểm nghẽn” đô thị. Trước áp lực gia tăng dân số và giao thông tại khu vực phía Đông thành phố, Hà Nội đang đẩy nhanh tiến độ các dự án cầu vượt sông và các trục giao thông xuyên tâm. Cùng với hạ tầng kỹ thuật, Bí thư Thành ủy lưu ý các địa phương phải chú trọng “hạ tầng mềm”, nhất là năng lực quản lý, vận hành đô thị và hệ thống xử lý nước thải tại các khu dân cư hiện hữu.

Nhấn mạnh nhiệm vụ từ nay đến cuối năm là rất nặng nề, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị các cấp, các ngành tập trung vào bốn trọng tâm chỉ đạo.

Một là, khẩn trương cụ thể hóa các quy định của Luật Thủ đô năm 2026 bằng các nghị quyết của HĐND và quyết định của UBND thành phố, bảo đảm ban hành đầy đủ, đồng bộ để triển khai từ ngày 1/7/2026.

Hai là, tăng cường quản lý đô thị, tập trung xử lý năm “điểm nghẽn” gồm: úng ngập, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, trật tự xây dựng và an toàn thực phẩm. Bí thư Thành ủy yêu cầu chính quyền xã, phường chịu trách nhiệm trực tiếp nếu để xảy ra vi phạm trên địa bàn.

Ba là, đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số thực chất, xây dựng chính quyền phục vụ, giảm tối đa việc người dân phải đi lại nhiều lần khi giải quyết thủ tục. Việc đánh giá cán bộ phải dựa trên mức độ hài lòng của người dân, kiên quyết xử lý tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Bốn là, bảo đảm an sinh xã hội, gắn phát triển kinh tế với bảo tồn văn hóa và chăm lo đời sống nhân dân, nhất là các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn.

Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố sẽ tổng hợp, phân loại các kiến nghị của cử tri để báo cáo Quốc hội và kiến nghị các bộ, ngành liên quan xem xét, giải quyết. Đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của thành phố, UBND thành phố được yêu cầu xây dựng lộ trình xử lý cụ thể, bảo đảm sớm đưa các kiến nghị vào thực tiễn.