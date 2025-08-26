Chính thức khai mạc sự kiện HorecFex Việt Nam 2025
Ngô Anh Văn
26/08/2025, 16:39
HorecFex Việt Nam 2025 là diễn đàn kết nối, chia sẻ kinh nghiệm và kiến tạo giải pháp thiết thực nhằm nâng cao sức cạnh tranh, đưa du lịch Việt Nam bứt phá trong kỷ nguyên mới...
Sáng ngày 26/8,
tại Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana Đà Nẵng, sự kiện HorecFex Việt Nam 2025 đã
chính thức khai mạc, mở màn chuỗi triển lãm và diễn đàn lớn nhất Việt Nam kéo
dài 2 ngày (26–27/8), với 55 phiên thảo luận chuyên sâu và các trải nghiệm công
nghệ dành cho ngành HORECA (Khách sạn – Nhà hàng – Dịch vụ ẩm thực).
Sự kiện được tổ
chức bởi HorecFex Việt Nam và Liên chi hội Khách sạn Việt Nam, thu hút hơn
3.500 khách tham dự, bao gồm lãnh đạo các sở ban ngành, chuyên gia quốc tế, hiệp
hội, nhà đầu tư và hơn 500 doanh nghiệp đầu ngành.
Với quy mô và tầm
ảnh hưởng này, HorecFex Việt Nam 2025 tiếp tục khẳng định vị thế là diễn đàn
thường niên uy tín hàng đầu, nơi cập nhật xu hướng và giải pháp công nghệ mới
nhất cho ngành HORECA.
HorecFex Việt
Nam 2025 còn mang ý nghĩa chiến lược đối với thành phố Đà Nẵng, không chỉ góp
phần nâng cao hình ảnh điểm đến du lịch hàng đầu khu vực, khẳng định vai trò
trung tâm của Đà Nẵng tại miền Trung và cân bằng vị thế dẫn dắt ngành du lịch
cùng với Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Sự kiện cũng đặt nền tảng giải quyết bài
toán quản lý – vận hành bền vững trong bối cảnh thành phố mở rộng sau sáp nhập.
Phát biểu tại sự
kiện, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng chia sẻ: Đà Nẵng
hiện sở hữu nhiều lợi thế vượt trội về tài nguyên du lịch cùng hệ thống hạ tầng
hiện đại. Đặc biệt, số lượng cơ sở lưu trú 4-5 sao tại Đà Nẵng đang dẫn đầu cả
nước, với nhiều thương hiệu tập đoàn quản lý khách sạn hàng đầu thế giới.
Tuy nhiên, theo
ông Triết, để có thể khai thác tối đa tiềm năng phát triển và tạo ra những giá
trị bền vững, chúng ta cần có những đổi mới, sáng tạo và sự hợp tác chặt chẽ từ
nhiều phía, bao gồm sự đồng hành, gắn kết giữa nhà nước và doanh nghiệp cùng với
sự hỗ trợ, tham vấn về kỹ thuật từ các tổ chức trong và ngoài nước.
Được lựa chọn trở
thành địa điểm tổ chức, Đà Nẵng có thêm cơ hội khẳng định vị thế trung tâm hội
nghị – triển lãm hàng đầu khu vực. Tại đây, các nhà quản lý, doanh nghiệp và
chuyên gia liên ngành Khách sạn, Nhà hàng, Dịch vụ ẩm thực và Công nghệ. Đồng
thời, giúp thành phố Đà Nẵng nâng cao năng lực cạnh tranh, cân bằng với các điểm
đến khác tại châu Á trước sự đổi mới không ngừng của công nghệ.
“Tôi cho rằng
HorecFex Việt Nam 2025 là cơ hội tuyệt vời để chúng ta kết nối, chia sẻ kinh
nghiệm và cùng nhau đưa ra những giải pháp đột phá, mang tính chiến lược để
hoàn thiện chất lượng dịch vụ của ngành”, ông Triết khẳng định.
Ông Nguyễn Đức
Quỳnh, Chủ tịch HorecFex Việt Nam, cho biết HorecFex bước sang năm thứ hai với
mục tiêu trở thành sự kiện thường niên nổi bật của ngành Du lịch – Khách sạn tại
Việt Nam và khu vực.
“Chúng tôi tự
hào về chất lượng các diễn đàn năm nay, khi quy tụ hơn 90 diễn giả và khách mời
từ 20 quốc gia, trong đó có những tên tuổi lần đầu tiên chia sẻ tại Việt Nam đến
từ Mỹ, Úc cùng nhiều chuyên gia uy tín quốc tế.
Đáng chú ý, 40%
diễn giả là chuyên gia nước ngoài và 40% là nữ giới – minh chứng cho sự đa dạng
và tính bao trùm mà chúng tôi theo đuổi. Với chủ đề “The Way Forward – Con đường
phía trước”, HorecFex 2025 không chỉ khẳng định vai trò kết nối tri thức mà còn
mở ra hướng đi mới cho tương lai ngành. Sự quan tâm mạnh mẽ này cũng tạo nền tảng
để chúng tôi bắt tay xây dựng chương trình cho năm 2026 với nhiều nội dung mới
mẻ, hấp dẫn hơn nữa”, ông Quỳnh nhấn mạnh
Tại lễ khai mạc,
Cục trưởng Cục Du lịch Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh thông tin: Trong Báo cáo năng
lực cạnh tranh du lịch và lữ hành (TTDI) năm 2024, Du lịch Việt Nam được xếp hạng
59/199 quốc gia và vùng lãnh thổ. Kết quả này vừa phản ánh nỗ lực đáng ghi nhận,
vừa cho thấy những nhiệm vụ quan trọng phía trước đó là: Đầu tư phát triển du lịch,
cải thiện hạ tầng, thúc đẩy chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ. Với sự
quy tụ của các diễn giả uy tín trong nước và quốc tế cùng các doanh nghiệp dẫn
đầu ngành, HorecFex Việt Nam 2025 sẽ là diễn đàn kết nối, chia sẻ kinh nghiệm
và kiến tạo giải pháp thiết thực nhằm nâng cao sức cạnh tranh, đưa du lịch Việt
Nam bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Trong khuôn khổ
sự kiện, có các hoạt động triển lãm và các diễn đàn HorecFex 2025 được ghi dấu ấn
bởi quy mô triển lãm công nghệ chưa từng có trong ngành HORECA tại Việt Nam, với
tổng giá trị thiết bị trưng bày lên tới 42 tỷ đồng - thể hiện cam kết của ban tổ
chức trong việc đưa những giải pháp quản trị - vận hành tiên tiến nhất đến gần
hơn với doanh nghiệp.
Chủ tịch Liên
chi hội Khách sạn Việt Nam Đỗ Thị Hồng Xoan, cho biết Du lịch Việt Nam đang bước
vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ. Trong 6 tháng đầu năm, Việt Nam đã đón tiếp
10,6 triệu lượt khách quốc tế (tăng 20,7% so với cùng kỳ năm 2024), đã phục vụ
77,5 triệu lượt khách du lịch nội địa, tổng thu về du lịch đạt 518 nghìn tỷ đồng.
Tuy nhiên, ngành du lịch, khách sạn cũng bước vào một “cuộc đua mới”, đòi hỏi sự
đổi mới về tư duy, linh hoạt trong chiến lược và hành động quyết liệt hơn bao
giờ hết.
“Trong chuỗi sự
kiện Horecfex năm nay, chúng ta thấy rất rõ ba trụ cột đang được định vị cho
ngành khách sạn tại Việt Nam giai đoạn tới, đó là Công nghệ - chuyển đổi số
toàn diện; Phát triển bền vững gắn với du lịch có trách nhiệm; Tái định nghĩa
trải nghiệm khách hàng”, bà Xoan nhìn nhận.
Trong bối cảnh
năm 2025 là năm có ý nghĩa then chốt, hoàn thiện kế hoạch phát triển kinh tế -
xã hội 5 năm 2021 - 2025, HorecFex Việt Nam được đánh giá không chỉ là diễn đàn
chuyên ngành, mà còn là điểm kết nối thiết thực giữa doanh nghiệp, nhà quản lý
và chuyên gia quốc tế. Sự kiện góp phần hỗ trợ các mục tiêu tăng trưởng du lịch,
khuyến khích đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm du
khách thông qua ứng dụng các giải pháp, xu hướng công nghệ mới nhất.
Cùng với Bộ Văn
hoá, Thể thao và Du lịch trong nhiệm vụ xúc tiến du lịch và khai thác hiệu quả
mùa du lịch trọng điểm, HorecFex Việt Nam 2025 trở thành minh chứng cho nỗ lực
gắn kết thực tiễn, thúc đẩy sự phát triển bền vững của du lịch Việt Nam, qua đó
đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế – xã hội của cả nước.
