Trang chủ Kinh tế số

Nhiều địa phương đặt kỳ vọng tăng trưởng nhờ tài sản số

Hạ Chi

24/01/2026, 09:28

TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng đã sớm phát tín hiệu “mở cửa”, chủ động đón làn sóng blockchain và tài sản mã hóa như một phần của chiến lược phát triển dài hạn...

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Song để các thành phố mạnh dạn tham gia vào lĩnh vực mới đầy tiềm năng nhưng cũng nhiều rủi ro như tài sản số, sự ủng hộ từ chính sách cấp quốc gia chắc chắn phải là bệ đỡ quan trọng. Thay vì tiếp cận tài sản số như một rủi ro cần loại bỏ, Việt Nam đang coi đây là một loại tài sản mới, cần quản lý nhưng cũng cần khai thác.

Bên cạnh Luật Công nghiệp công nghệ số lần đầu tiên luật hoá khái niệm “tài sản số”, hay Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP về thí điểm thị trường tài sản số, thì Nghị định số 323/2025/NĐ-CP của Chính phủ về thành lập Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam cũng đã chính thức đưa các nội dung như cung cấp hạ tầng, kinh doanh sản phẩm – dịch vụ tài sản số, tài chính phi tập trung; nghiên cứu và phát triển các sản phẩm tài chính mới như token hóa tài sản,... vào danh mục ngành, nghề, sản phẩm, dịch vụ ưu tiên phát triển.

Riêng tại Đà Nẵng, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Kế hoạch hành động số 21 từ tháng 9/2025 triển khai Nghị quyết 57, trong đó đặt mục tiêu đến năm 2030 thí điểm và tiến tới triển khai hoạt động kinh doanh tài sản số thông qua NFT.

Cùng với đó, theo chỉ đạo của UBND TP. Đà Nẵng, Sở Khoa học và Công nghệ đã được giao làm đầu mối tiếp nhận, thẩm định và cấp phép cho các doanh nghiệp đủ năng lực thử nghiệm các giải pháp Fintech và Blockchain.

Hiện nay, thành phố cũng đã phê duyệt thử nghiệm có kiểm soát nhiều dự án trong lĩnh vực tài sản mã hóa, như cho phép MIMO thực hiện chuyển đổi tài sản mã hóa (USDT) sang VND và ngược lại theo cơ chế không lưu ký (non-custodial); cấp phép dự án Basal Pay ứng dụng blockchain trong chuyển khoản nội địa phục vụ khách du lịch quốc tế.

Trong khi đó, TP.HCM đặt mục tiêu xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế nhằm thu hút đầu tư, phát triển thị trường tài chính hiện đại, kết nối toàn cầu, đồng thời ứng dụng các mô hình tài chính số, tài chính xanh, tài sản số và công nghệ tài chính (fintech). Thành phố kỳ vọng đây sẽ là nền tảng cho tăng trưởng bền vững trong nhiệm kỳ tới, góp phần hiện thực hóa tầm nhìn trở thành siêu đô thị thuộc Top 100 thành phố toàn cầu.

PGS.TS. Nguyễn Hữu Huân, thành viên Tổ tham mưu thành lập IFC HCM, khi trao đổi với Báo Điện tử Chính phủ, cũng cho biết IFC HCM sẽ tiên phong áp dụng cơ chế sandbox (thử nghiệm có kiểm soát) quy mô lớn, cho phép các startup fintech thử nghiệm những sản phẩm, dịch vụ tài chính mới nổi trong môi trường được quản lý đặc biệt. Những ý tưởng táo bạo từ tiền số, tài sản số đến ứng dụng blockchain, AI - sẽ được tạo điều kiện "ươm mầm" ngay tại trung tâm. 

Trong bức tranh toàn cảnh về tài sản số, Báo cáo Địa lý tiền điện tử năm 2025 của Chainalysis công bố vào tháng 9/2025, cho thấy Việt Nam xếp thứ ba thế giới về giá trị giao dịch tài sản mã hóa trên chuỗi, chỉ sau Ấn Độ và Hàn Quốc. Tổng giá trị giao dịch hàng năm ước đạt trên 220 tỷ USD, tăng hơn 55% trong vòng 12 tháng đến giữa năm 2025. 

Chưa kể, với hơn 17 triệu người đang sở hữu tài sản số, Việt Nam hiện nằm trong top 7 quốc gia toàn cầu và top 3 khu vực châu Á – Thái Bình Dương về mức độ chấp nhận tài sản mã hóa.

Theo các chuyên gia, Việt Nam đang đứng trước một thị trường mới đầy tiềm năng, nơi blockchain, token hóa tài sản và các nền tảng tài chính phi tập trung (DeFi) được kỳ vọng trở thành những động lực tăng trưởng mới. 

Vậy để vừa nắm bắt được cơ hội từ tài sản số, vừa bảo đảm thị trường phát triển theo hướng lành mạnh và bền vững, mô hình phát triển thị trường sẽ được định hình ra sao?

Những vấn đề này sẽ được thảo luận tại số đầu tiên của chuyên đối thoại thường kỳ “Theo dòng Tài sản số” với chủ đề “Pháp lý mở đường và mô hình phát triển thị trường tài sản số Việt Nam”.

Chương trình sẽ có sự tham gia của ông Nguyễn Hải Nam, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính Quốc hội; Bà Lê Thị Hoàng Thanh, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Bộ Tư pháp;  Ông Tô Trần Hòa, Phó trưởng ban thường trực Ban Quản lý thị trường giao dịch tài sản mã hoá, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Bà Nguyễn Vân Hiền, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA).

Nội dung chương trình sẽ được phát trực tiếp trên các nền tảng điện tử của VnEconomy vào 9h30 ngày 26/1/2026.

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy