Thứ Sáu, 28/11/2025

Trang chủ Bất động sản

Chính thức mở cửa căn hộ mẫu và công bố chính sách thương mại tại dự án Economy City

Khánh Huyền

28/11/2025, 08:00

Công ty cổ phần Hoàng Vương, chủ đầu tư dự án Economy City, khẳng định vị thế dẫn đầu khu vực phía Đông Hà Nội bằng việc chính thức mở cửa căn hộ mẫu và công bố chính sách thương mại.

Dự án không chỉ là một khu đô thị, mà là lời khẳng định về "Nhà thật – Giá thật" tại tọa độ chiến lược đang bứt phá mạnh mẽ của Vùng Thủ đô.

Economy City hưởng lợi trọn vẹn từ quy hoạch hạ tầng tỷ đô, với vị trí chiến lược và sức nóng từ hạ tầng thực tế biến dự án thành trung tâm kết nối và sinh sống lý tưởng.

Dự án tọa lạc gần các tuyến huyết mạch như Vành đai 3 – 3.5 – 4, Cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, Quốc lộ 5A, Tuyến Metro số 1 và Cao tốc Hà Nội – Hải Phòng (đã hoàn thành).

Hạ tầng chiến lược: Sân bay Nội Bài, Sân bay Gia Lâm, Cầu Thanh Trì, Cầu Ngọc Hồi. Đô thị tiêu biểu: Ecopark, Vinhomes Ocean Park 2 & 3. Tiện ích lớn: AEON Mall Long Biên, Đại học Bách Khoa (Cơ sở chính).

Các cụm công nghiệp lớn: Lạc Đạo, Minh Hải, Phố Nối A & B, Gia Lạc, Lệ Xá Sự kết nối này đảm bảo tính thanh khoản và khả năng di chuyển linh hoạt chưa từng có.

VnEconomy

Vị trí lân cận khu vực "Thành phố Đại học" (dự kiến đón 30.000 sinh viên Bách Khoa chuyển về) hứa hẹn kiến tạo một cộng đồng cư dân trẻ, năng động và giàu tiềm năng phát triển dịch vụ.

VnEconomy

Hoàng Vương cam kết chất lượng thông qua sự minh bạch tuyệt đối, đặt giá trị thực tế lên hàng đầu. Economy City chính thức mở cửa căn hộ mẫu đã hoàn thiện 100%. Khách hàng được trực tiếp "mục sở thị" chất lượng vật liệu, thiết kế thông minh và không gian tối ưu.

Economy City là một “thành phố kinh tế thu nhỏ”, nơi các tiện ích nội khu (trường học, công viên cảnh quan, dịch vụ) đã được hoàn thiện mang lại cuộc sống tiện nghi, không cần chờ đợi.

Ảnh 2D khu công viên cảnh quan. Ảnh phối cảnh.
Ảnh 2D khu công viên cảnh quan. Ảnh phối cảnh.

Hoàng Vương thông báo về việc công bố các chính sách thương mại hấp dẫn. Đây là cơ hội để sở hữu nhà tại khu vực đang được định vị lại giá trị. Khách hàng có thể đến tham quan căn hộ mẫu và cập nhật chi tiết các chương trình hỗ trợ tài chính đặc biệt từ chủ đầu tư.

Economy City: Nền tảng vững chắc cho cuộc sống chuẩn mực và đầu tư sinh lời tại tâm điểm phía Đông thủ đô.

Địa chỉ căn hộ mẫu: Dự án Economy City (Khu Đô thị Hoàng Vương) trung tâm thị trấn Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên.

Hotline Tư vấn : +84 96 506 91 1.

Economy City

VnEconomy