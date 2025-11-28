Chính thức mở cửa căn hộ mẫu và công bố chính sách thương mại tại dự án Economy City

Giá vàng trong nước và thế giới

Thứ Sáu, 28/11/2025
Khánh Huyền
28/11/2025, 08:00
Công ty cổ phần Hoàng Vương, chủ đầu tư dự án Economy City, khẳng định vị thế dẫn đầu khu vực phía Đông Hà Nội bằng việc chính thức mở cửa căn hộ mẫu và công bố chính sách thương mại.
Dự án không chỉ là một khu đô thị, mà là lời khẳng định về "Nhà thật – Giá thật" tại tọa độ chiến lược đang bứt phá mạnh mẽ của Vùng Thủ đô.
Economy City hưởng lợi trọn vẹn từ quy hoạch hạ tầng tỷ đô, với vị trí chiến lược và sức nóng từ hạ tầng thực tế biến dự án thành trung tâm kết nối và sinh sống lý tưởng.
Dự án tọa lạc gần các tuyến huyết mạch như Vành đai 3 – 3.5 – 4, Cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, Quốc lộ 5A, Tuyến Metro số 1 và Cao tốc Hà Nội – Hải Phòng (đã hoàn thành).
Hạ tầng chiến lược: Sân bay Nội Bài, Sân bay Gia Lâm, Cầu Thanh Trì, Cầu Ngọc Hồi. Đô thị tiêu biểu: Ecopark, Vinhomes Ocean Park 2 & 3. Tiện ích lớn: AEON Mall Long Biên, Đại học Bách Khoa (Cơ sở chính).
Các cụm công nghiệp lớn: Lạc Đạo, Minh Hải, Phố Nối A & B, Gia Lạc, Lệ Xá Sự kết nối này đảm bảo tính thanh khoản và khả năng di chuyển linh hoạt chưa từng có.
Vị trí lân cận khu vực "Thành phố Đại học" (dự kiến đón 30.000 sinh viên Bách Khoa chuyển về) hứa hẹn kiến tạo một cộng đồng cư dân trẻ, năng động và giàu tiềm năng phát triển dịch vụ.
Hoàng Vương cam kết chất lượng thông qua sự minh bạch tuyệt đối, đặt giá trị thực tế lên hàng đầu. Economy City chính thức mở cửa căn hộ mẫu đã hoàn thiện 100%. Khách hàng được trực tiếp "mục sở thị" chất lượng vật liệu, thiết kế thông minh và không gian tối ưu.
Economy City là một “thành phố kinh tế thu nhỏ”, nơi các tiện ích nội khu (trường học, công viên cảnh quan, dịch vụ) đã được hoàn thiện mang lại cuộc sống tiện nghi, không cần chờ đợi.
Hoàng Vương thông báo về việc công bố các chính sách thương mại hấp dẫn. Đây là cơ hội để sở hữu nhà tại khu vực đang được định vị lại giá trị. Khách hàng có thể đến tham quan căn hộ mẫu và cập nhật chi tiết các chương trình hỗ trợ tài chính đặc biệt từ chủ đầu tư.
Economy City: Nền tảng vững chắc cho cuộc sống chuẩn mực và đầu tư sinh lời tại tâm điểm phía Đông thủ đô.
Địa chỉ căn hộ mẫu: Dự án Economy City (Khu Đô thị Hoàng Vương) trung tâm thị trấn Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên.
Hotline Tư vấn : +84 96 506 91 1.
Hơn một thập kỷ qua, thị trường bất động sản Việt Nam chứng kiến nhiều chu kỳ lên – xuống đan xen. Giữa những biến động này, một quy luật gần như không thay đổi: Hạ tầng, đô thị phát triển đến đâu thì bất động sản tăng giá đến đó.
Nếu vị trí và kiến trúc tạo nên phần “hữu hình” của một bất động sản biểu tượng, thì chuẩn vận hành quốc tế lại chính là giá trị “vô hình” nâng tầm trải nghiệm sống và bảo chứng sức bền của tài sản. Đây cũng là yếu tố mà giới đầu tư xem như “lõi giá trị” của một trophy asset.
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình vừa ký Công điện số 230/CĐ-TTg ngày 26/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc khẩn trương hoàn thành cập nhật, rà soát và phân loại kết quả thanh tra chuyên đề các dự án tồn đọng kéo dài.
UBND Thành phố Hà Nội vừa có báo cáo gửi HĐND Thành phố kết quả thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 8/4/2022 về biện pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tập trung xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn thành phố. Trong đó có 439 dự án được đưa ra khỏi danh mục những dự án chậm triển khai…
Theo Nghị quyết vừa được HĐND Thành phố Hà Nội thông qua, tại khu vực nội đô lịch sử sẽ ưu tiên xây dựng không gian, công trình công cộng, tăng tỷ lệ đất cây xanh sử dụng công cộng và bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, phát triển du lịch, không xây dựng nhà ở…
