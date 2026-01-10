Cơ hội du học Vương quốc Anh cho sinh viên Việt Nam

Tính tới thời điểm hiện tại, Việt Nam đã có tổng số 29 học giả đã và đang theo học tại Vương quốc Anh theo chương trình học bổng GREAT kể từ năm 2021...

Hội đồng Anh ngày 8/1 đã thông báo mở đơn đăng ký học bổng GREAT 2026. Chương trình học bổng được đồng tài trợ bởi Hội đồng Anh, chiến dịch GREAT Britain của Chính phủ Anh, và các trường đại học Vương quốc Anh tham gia thực hiện chương trình.

Học bổng GREAT giúp tạo cơ hội cho sinh viên Việt Nam theo học các chương trình sau đại học tại Vương quốc Anh bắt đầu từ mùa Thu năm 2026.

Sáu trường đại học đã hợp tác với Hội đồng Anh và chiến dịch GREAT Britain của Chính phủ Anh để trao 6 học bổng như là một phần của chiến dịch. Các trường đại học này là: Đại học Brunel London; Đại học City St George's; University of London; Đại học King’s Business School; Đại học Nottingham Trent; Đại học Teesside; Đại học Aberdeen.

Chương trình học bổng GREAT với mục tiêu mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục Vương quốc Anh tại Việt Nam và tôn vinh sự đa dạng của các cơ sở giáo dục ở Vương quốc Anh, cung cấp nhiều khoá học đa dạng cho các sinh viên.

Với hơn 3.000 sinh viên Việt Nam lựa chọn du học tại Vương quốc Anh mỗi năm, học bổng GREAT nhằm xây dựng trên mối liên kết mạnh mẽ giữa Vương quốc Anh và Việt Nam, luôn chào đón các du học sinh từ Việt Nam đến học tại Vương quốc Anh.

Mỗi học bổng có giá trị tối thiểu là £10,000 cho một khoá học sau đại học tại Vương quốc Anh cho năm học 2026-2027. Sinh viên dự định đăng ký học bổng phải có thư mời nhập học từ một trong các trường đại học tham trao học bổng, và đáp ứng tất cả các yêu cầu đầu vào cho khoá học đã chọn theo quy định của từng trường đại học.

Trong năm học 2025-2026, đã có 10 sinh viên Việt Nam nhận được học bổng GREAT và đang học tập tại Vương quốc Anh về các lĩnh vực như: Luật ngân hàng và tài chính, quản trị kinh doanh quốc tế, khoa học máy tính, lãnh đạo và quản lý bền vững, ngôn ngữ học ứng dụng, quản lý vận tải hàng không, phân tích kinh doanh, nghiên cứu vận hành và phân tích rủi ro, kinh tế và tài chính cho phát triển, luật nhân quyền, giảng dạy tiếng Anh.

Tính tới thời điểm hiện tại, Việt Nam đã có tổng số 29 học giả đã và đang theo học tại Vương quốc Anh theo chương trình học bổng GREAT kể từ năm 2021.