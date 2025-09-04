Chọn đúng, dùng đúng kính áp tròng để bảo vệ đôi mắt
Hoài Phương
04/09/2025, 15:38
Loét giác mạc là một dạng tổn thương nghiêm trọng tại bề mặt mắt, có thể xảy ra do trầy xước, nhiễm trùng hoặc sử dụng kính áp tròng không đúng cách...
Khoa Mắt, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí,
vừa điều trị cho một nữ bệnh nhân 20 tuổi (phường Yên Tử) trong tình trạng cộm
nhức, đỏ mắt, nhìn kém. Qua thăm khám, người bệnh được chẩn đoán loét giác mạc
do nhiễm khuẩn, nguyên nhân liên quan đến việc đeo kính áp tròng.
Người bệnh
cho biết, do bị cận thị và đặc thù công việc, chị thường xuyên đeo kính áp
tròng cả ngày, chỉ tháo ra khi đi ngủ, đã duy trì thói quen này suốt 4 năm.
Theo Thạc sĩ, bác sĩ Đặng Thị Phương, Khoa Mắt, Bệnh viện Việt
Nam - Thụy Điển Uông Bí, việc đeo kính áp tròng thường xuyên mà không đảm bảo vệ
sinh hoặc sử dụng loại kính áp tròng kém chất lượng là những yếu tố nguy cơ gây
viêm giác mạc. Nếu không được phát hiện và điều trị sớm, bệnh có thể tiến triển
thành loét giác mạc, sẹo giác mạc, suy giảm thị lực, thậm chí mù lòa vĩnh viễn.
Những triệu chứng điển hình của loét giác mạc bao gồm đau mắt, đỏ, chảy nước mắt nhiều
hoặc mất thị lực đột ngột. Đặc biệt, người có vết trầy xước giác mạc từ trước
hoặc đang suy giảm miễn dịch là nhóm dễ bị tổn thương hơn cả.
Mới đây em H.Đ. (20 tuổi, sinh viên, ngụ ở quận Gò Vấp) đến
một bệnh viện khám mắt vì khoảng 2 tháng trước đó, mắt phải của Đ. bị cộm, mờ,
đỏ. Em Đ. cũng đeo kính áp tròng. Em Đ. được chẩn đoán viêm giác mạc do vi rút
herpes. Dù đã được điều trị nhưng mắt em vẫn mờ và đỏ nhiều hơn. Sau đó em
đến Bệnh viện Mắt TP.HCM thì được chẩn đoán là viêm loét giác mạc diễn tiến nặng
do đeo kính áp tròng.
Trước đó, một bệnh nhân nam bị cận từ năm lên 6 tuổi và bắt
đầu sử dụng kính áp tròng ban ngày với độ cận -4 diop trong vòng hơn một năm. Gần
đây, nam thanh niên thấy mắt xuất hiện vết xước, mắt nổi cộm, nhìn mờ, đến Bệnh
viện Mắt Hà Nội 2 khám. Bác sĩ kết luận anh bị viêm loét giác mạc dẫn đến mất
thị lực. Trước hết, cần điều trị để không ảnh hưởng đến cấu trúc mắt, sau đó phẫu
thuật ghép giác mạc để lấy lại thị lực.
Ths.Bs Hoàng Thanh Nga, Bệnh viện Mắt Hà Nội 2, cho biết bệnh
nhân đeo không đúng chỉ định, ví dụ trên bề mặt nhãn cầu đang viêm nhiễm, đeo
kính qua đêm, hoặc không ngâm rửa kính bằng nước chuyên dụng, dễ dẫn tới nhiễm
trùng. Kính áp tròng sẽ tiếp xúc trực tiếp lên bề mặt giác mạc, làm tổn thương
lớp biểu mô bao phủ bên ngoài. Khi mất hàng rào bảo vệ, vi khuẩn dễ xâm nhập
gây viêm.
Hiện nay, kính áp tròng thường được sử dụng trong ba trường
hợp: bệnh nhân bị tật khúc xạ (cận thị, viễn thị, loạn thị, lão thị), bệnh nhân
phải mang kính áp tròng khi đang điều trị các bệnh về mắt và kính áp tròng thẩm
mỹ dùng trong trường hợp mắt bệnh nhân có sẹo giác mạc trắng, hoặc thay đổi màu
mắt hoặc làm giác mạc lớn hơn (kính giãn tròng).
Bên cạnh đó, những năm gần đây, kính áp tròng cũng được nhiều
bạn trẻ mắt hoàn toàn khỏe mạnh lựa chọn sử dụng với mục đích làm đẹp. Trên
thị trường xuất hiện hàng loạt sản phẩm "kính áp tròng thời trang", với
tròng các màu như xanh, đỏ, xám, nâu, tím... Có những cặp kính áp tròng chỉ bán
với giá 115.000 đồng, thời gian sử dụng trong 6 tháng.
Trên các trang mạng xã hội, hiện có rất nhiều tài khoản,
nhóm kín, nhóm công khai, hội những người yêu thích kính áp tròng với nghìn người
theo dõi, tham gia mua - bán: kính áp tròng, vật dụng gắp, dung dịch bảo quản...
Mỗi cặp kính áp tròng bán trôi nổi có giá dao động từ 90.000 - 150.000 đồng/đôi,
thậm chí giá này giảm xuống còn 35.000 đồng/đôi khi mua với số lượng lớn.
Theo các bác sỹ, dù kính áp tròng được sử dụng trong trường
hợp nào thì cũng phải bảo đảm nguyên tắc chung là phải đạt những tiêu chuẩn cần
thiết về chỉ số thấm khí, độ cong và chất lượng kính. Trong đó, chỉ số thấm khí
(bảo đảm giác mạc luôn đủ oxy) là tiêu chuẩn đầu tiên của một cặp kính áp
tròng.
Một cặp kính áp tròng có chỉ số thấm khí đạt yêu cầu sẽ đáp ứng đủ oxy đến
giác mạc trong thời gian kính cho phép. Tùy từng loại kính sẽ có chỉ
số thấm khí riêng. Kính áp tròng cũng phải bảo đảm độ cong phù hợp nhằm tránh
tình trạng kính quá chặt gây khó chịu hay quá lỏng làm kính dễ rơi khi sử dụng.
Đặc biệt, theo các bác sĩ nhãn khoa, thói quen đeo kính áp
tròng khi tiếp xúc với nước như tắm, ngâm bồn hay bơi lội có thể tiềm ẩn nguy
cơ nghiêm trọng đối với thị lực. Tiến sĩ Neha Yadav, bác sĩ nội trú tại Viện
Nhãn khoa khu vực PGIMS Rohtak (Ấn Độ), cảnh báo rằng việc đeo kính áp tròng
khi tiếp xúc với nước không hề an toàn.
Nước tắm, dù là nước máy, nước hồ bơi hay nước suối, đều có
thể chứa các loại ký sinh trùng nguy hiểm. Một trong số đó là Acanthamoeba,
sinh vật đơn bào có thể gây viêm giác mạc nặng nề, thậm chí dẫn tới mất thị lực
nếu không được điều trị kịp thời.
Dù hiếm gặp, nhưng viêm giác mạc do Acanthamoeba là một
trong những loại nhiễm trùng mắt nguy hiểm nhất. Tiến sĩ Sriram cho biết, tình
trạng này khiến giác mạc bị loét và đổi màu vàng, thường gây đau dữ dội. Tuy
nhiên, các triệu chứng lại dễ bị nhầm lẫn với các bệnh viêm mắt thông thường. Quá
trình điều trị cũng không đơn giản, thường kéo dài và đòi hỏi sự theo dõi sát
sao từ bác sĩ chuyên khoa. Trong một số trường hợp nặng, bệnh nhân có thể phải
trải qua phẫu thuật ghép giác mạc.
Theo các bác sỹ, người dùng nên chọn đeo kính áp tròng dùng
một lần là tốt nhất. Còn với những người đeo kính áp tròng có thời gian sử dụng
dài trong một tuần hoặc một tháng, khi bỏ kính áp tròng ra thì phải ngâm rửa
kính cho sạch. Tay, nước máy không sạch, bụi bặm... là những yếu tố làm kính áp
tròng dễ bị dơ, dễ gây viêm nhiễm mắt.
Ngoài ra cũng cần lưu ý thời gian đeo kính áp tròng trong
ngày càng ít càng tốt vì đeo kính áp tròng nhiều giờ trong ngày sẽ làm khô mắt,
có nguy cơ viêm nhiễm mắt nhiều hơn. Không được đeo kính áp tròng qua đêm
vì ngày hôm sau dễ bị viêm, khô mắt, nguy cơ vi trùng xâm nhập nhiều hơn. Khi
đang đeo kính áp tròng mà mắt bị cộm, xốn... cần dừng đeo kính áp tròng, phải
đi khám mắt ngay.
Khuyến cáo thêm, Bệnh viện mắt quốc tế Nhật Bản cho rằng, việc
đeo kính áp tròng màu với tần suất kéo dài, không có sự kê đơn của bác sĩ hoặc
đeo sai cách ẩn chứa nhiều rủi ro. Các loại kính áp tròng có màu thường được
pha trộn thêm màu sắc đa dạng, phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng, được thêm
vào ở vị trí mống mắt nhằm gia tăng tính thẩm mỹ.
Tuy vậy, kính áp tròng có màu, dùng trong mục đích thẩm , sẽ
được thiết kế với kích thước trung bình phổ biến của đại đa số người dân. Do
đó, có không it trường hợp kích thước của kính không phù hợp với kích thước mắt
của người sử dụng dẫn đến tình trạng trầy xước giác mạc, loét giác mạc...
