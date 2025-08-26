Chỉ khoảng 7% người Việt khám sức khỏe răng miệng định kỳ
Hoài Phương
26/08/2025, 14:04
Theo khảo sát của Đại học Queensland, thế giới có khoảng 3,5 tỉ người có bệnh về răng miệng. Trung bình mỗi năm thế giới chi khoảng 380 tỉ USD cho việc điều trị, chăm sóc sức khỏe răng miệng. Tại Việt Nam, sâu răng và bệnh nha chu chiếm tỷ lệ lớn…
Theo PGS.TS Trần Cao Bính, Giám đốc Bệnh viện Răng Hàm Mặt
Trung ương, sức khỏe răng miệng là một phần thiết yếu của sức khỏe tổng thể, vì
vệ sinh răng miệng kém có thể dẫn đến nhiều vấn đề, bao gồm sâu răng, bệnh về lợi
và thậm chí là các bệnh lý toàn thân như tim mạch và tiểu đường.
Trong khi đó,
sâu răng ở trẻ không điều trị kịp thời dễ viêm tủy răng, hoại tử tủy. Tình trạng
này còn gây các vấn đề như viêm xoang hàm, viêm hạch, viêm tủy xương... Sâu
răng gây ảnh hưởng đến đời sống hàng ngày của trẻ trong việc ăn uống, giấc
ngủ, tinh thần học tập.
CẤP THIẾT ĐIỀU TRA SỨC KHỎE RĂNG MIỆNG TOÀN QUỐC
Tại Hội nghị khoa học và triển lãm Răng Hàm Mặt Quốc tế mới
đây tại Hà Nội, các bác sĩ, chuyên gia cho biết tại Việt Nam, hơn
85% trẻ em bị sâu răng, trên 80% người trưởng thành mắc viêm lợi, viêm quanh
răng. "Các bệnh răng miệng này là nguyên nhân chủ yếu gây mất răng sớm, ảnh
hưởng đến sức khỏe", PGS.TS Trần Cao Bính nói. “Trong khi nếu được phát hiện
sớm, việc điều trị sẽ bớt tốn kém, hiệu quả điều trị tăng cao”.
Trong khi đó, ước tính hiện chỉ khoảng 7% người dân đi khám
sức khỏe răng miệng định kỳ. Tỷ lệ các bệnh răng miệng nói chung của người Việt
tương tự thế giới, nhưng mức độ trầm trọng, phức tạp thường cao hơn.
Nhiều bệnh
nhân tiếp cận điều trị giai đoạn trễ, dẫn đến không thể giữ được răng. Khi mất
răng, các răng lân cận sẽ di lệch, răng đối diện sẽ trồi, làm xáo trộn hệ thống
nhai, ảnh hưởng khớp cắn, ảnh hưởng khớp thái dương hàm.
Trong bối cảnh này, TS.BS Nguyễn Ngô Quang, Cục trưởng Cục
Khoa học Công nghệ và Đào tào (Bộ Y tế) nhấn mạnh: “Việc điều tra, khảo
sát tình hình bệnh răng miệng và các yếu tố liên quan trên phạm vi toàn quốc là
yêu cầu hết sức cần thiết, giúp nắm bắt thực trạng, xu hướng dịch tễ và từ đó
đưa ra chiến lược chăm sóc sức khỏe răng miệng cộng đồng phù hợp cho giai đoạn
2025 – 2030 và xa hơn nữa".
ỨNG DỤNG AI TRONG NGÀNH NHA KHOA
Thứ trưởng Y tế Nguyễn Tri Thức đánh
giá ngành răng hàm mặt không chỉ giải quyết bệnh lý, phục hồi chức năng mà còn
mang sứ mệnh kiến tạo nụ cười, diện mạo cho mỗi con người.
Ông cho rằng bác sĩ
Việt Nam đã làm chủ các kỹ thuật răng hàm mặt tiên tiến trên thế giới, sánh
ngang các nước trong khu vực. Điều này giúp giữ chân nhiều người bệnh ở lại
trong nước điều trị, thu hút nhiều khách quốc tế đến điều trị bởi giá cả rất cạnh
tranh.
Thực tế, việc ứng dụng AI vào ngành nha khoa được các chuyên
gia dự báo là xu hướng tất yếu. TS.BS Nguyễn Bích Vân, nguyên Trưởng Bộ môn Nha
chu, Trường Đại học Y Dược TP.HCM, cho biết tại Việt Nam, ngành nha khoa cũng
đã bắt đầu chứng kiến sự có mặt của các ứng dụng AI.
Đại học Quốc gia TP.HCM đã
phát triển chương trình phát hiện sâu răng qua hình ảnh chụp màu. Chỉ cần một ảnh
chụp qua điện thoại, AI sẽ phân tích và đưa ra các chẩn đoán về sức khỏe răng
miệng, ứng dụng này giúp phát hiện sâu răng sớm chính xác gần 84%.
Đại học Quốc gia Hà Nội cũng đã nghiên cứu ứng dụng chương
trình AI phát hiện tổn thương quanh chóp răng qua phim chụp toàn cảnh. Ứng dụng
này có thể phát hiện ra các nhiễm trùng quanh chóp răng với độ chính xác lên đến
khoảng 95%.
Hiện ở Khoa Răng Hàm Mặt, Trường Đại học Y Dược TP.HCM cũng đang
nghiên cứu ứng dụng AI giúp bác sĩ phân tích và phân loại bệnh lý viêm nha chu
thông qua hình ảnh phim kỹ thuật số…
"Có thể nói triển vọng về ứng dụng AI trong lĩnh vực
nha khoa là rất lớn và dần dần sẽ trở thành công cụ đắc lực giúp các y bác sĩ
chẩn đoán nhanh, chính xác, hiệu quả các vấn đề liên quan đến sức khỏe răng miệng",
TS.BS Nguyễn Bích Vân nhận định.
Dự báo về tương lai, bác sĩ cho rằng, trong
vòng 5 năm tới, AI sẽ được ứng dụng nhiều hơn trong hỗ trợ chẩn đoán, lên kế hoạch
điều trị, còn bệnh nhân nhờ có AI có thể tự theo dõi tình trạng sức khỏe răng
miệng tại nhà.
Trong khoảng 10 năm tới, AI sẽ giúp tiên lượng được khả năng
rủi ro sâu răng, viêm nướu đến từng chi tiết cho mỗi cá nhân người bệnh. Lúc
này robot sẽ phát triển và nha sĩ sẽ chỉ tập trung vào những tình huống phức tạp,
chuyên sâu.
Xa hơn, trong khoảng 20 năm tới – đây sẽ là kỷ nguyên siêu tự động
với robot phẫu thuật tự động, AI sẽ hầu như giải quyết được các vấn đề răng miệng
phức tạp, còn bác sĩ thì chỉ chuyên sâu chăm sóc tâm lý cho bệnh nhân.
Những loại thực phẩm tốt cho tim mạch nên có trong thực đơn
15:19, 22/08/2025
Cảnh giác với sốt rét ác tính ngoại lai
12:56, 21/08/2025
Bệnh án điện tử “không giấy tờ”, người dân được lợi gì?
Chỉ khoảng 7% người Việt khám sức khỏe răng miệng định kỳ
Theo khảo sát của Đại học Queensland, thế giới có khoảng 3,5 tỉ người có bệnh về răng miệng. Trung bình mỗi năm thế giới chi khoảng 380 tỉ USD cho việc điều trị, chăm sóc sức khỏe răng miệng. Tại Việt Nam, sâu răng và bệnh nha chu chiếm tỷ lệ lớn…
Du lịch Khánh Hòa đã có một mùa hè tăng trưởng mạnh mẽ
Trong tháng 8/2025, ngành du lịch Khánh Hòa đón khoảng 1,9 triệu lượt khách, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lượng khách quốc tế đạt 498.000 lượt, ghi nhận mức tăng trưởng 17,5%...
“Thời trang yêu nước” rộn ràng trước thềm sự kiện A80
Trào lưu “thời trang yêu nước” là cách để thế hệ trẻ nhắc nhớ về chặng đường đấu tranh kiên cường của cha ông. Mỗi một bộ trang phục giờ đây trở thành thông điệp sống động về tình yêu với Tổ quốc trong ngày Tết độc lập của dân tộc…
Môn thể thao Padel liệu có thể "vượt mặt" pickleball?
Các khu resort cao cấp trên thế giới đang đặt cược lớn vào môn thể thao Padel đang tăng trưởng nhanh chóng, với kỳ vọng chúng sẽ trở thành cơn sốt toàn cầu…
Quốc khánh 2/9: Tưng bừng kích cầu tiêu dùng từ hai đầu đất nước
Lần đầu tiên, TP.HCM tổ chức không gian “shopping dưới lòng đất” tại ga ngầm metro Bến Thành để khuyến mãi hàng hiệu với mức khuyến mãi lên đến 80%. Hoạt động hấp dẫn này sẽ diễn ra xuyên suốt dịp lễ Quốc khánh 2/9…
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: