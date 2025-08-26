Chỉ khoảng 7% người Việt khám sức khỏe răng miệng định kỳ

Theo khảo sát của Đại học Queensland, thế giới có khoảng 3,5 tỉ người có bệnh về răng miệng. Trung bình mỗi năm thế giới chi khoảng 380 tỉ USD cho việc điều trị, chăm sóc sức khỏe răng miệng. Tại Việt Nam, sâu răng và bệnh nha chu chiếm tỷ lệ lớn…

Theo PGS.TS Trần Cao Bính, Giám đốc Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương, sức khỏe răng miệng là một phần thiết yếu của sức khỏe tổng thể, vì vệ sinh răng miệng kém có thể dẫn đến nhiều vấn đề, bao gồm sâu răng, bệnh về lợi và thậm chí là các bệnh lý toàn thân như tim mạch và tiểu đường.

Trong khi đó, sâu răng ở trẻ không điều trị kịp thời dễ viêm tủy răng, hoại tử tủy. Tình trạng này còn gây các vấn đề như viêm xoang hàm, viêm hạch, viêm tủy xương... Sâu răng gây ảnh hưởng đến đời sống hàng ngày của trẻ trong việc ăn uống, giấc ngủ, tinh thần học tập.

CẤP THIẾT ĐIỀU TRA SỨC KHỎE RĂNG MIỆNG TOÀN QUỐC

Tại Hội nghị khoa học và triển lãm Răng Hàm Mặt Quốc tế mới đây tại Hà Nội, các bác sĩ, chuyên gia cho biết tại Việt Nam, hơn 85% trẻ em bị sâu răng, trên 80% người trưởng thành mắc viêm lợi, viêm quanh răng. "Các bệnh răng miệng này là nguyên nhân chủ yếu gây mất răng sớm, ảnh hưởng đến sức khỏe", PGS.TS Trần Cao Bính nói. “Trong khi nếu được phát hiện sớm, việc điều trị sẽ bớt tốn kém, hiệu quả điều trị tăng cao”.

Hội nghị khoa học và triển lãm Răng Hàm Mặt Quốc tế (VIDEC 2025) có chủ đề "Tiếp cận mới trong Nha khoa hiện đại".

Trong khi đó, ước tính hiện chỉ khoảng 7% người dân đi khám sức khỏe răng miệng định kỳ. Tỷ lệ các bệnh răng miệng nói chung của người Việt tương tự thế giới, nhưng mức độ trầm trọng, phức tạp thường cao hơn.

Nhiều bệnh nhân tiếp cận điều trị giai đoạn trễ, dẫn đến không thể giữ được răng. Khi mất răng, các răng lân cận sẽ di lệch, răng đối diện sẽ trồi, làm xáo trộn hệ thống nhai, ảnh hưởng khớp cắn, ảnh hưởng khớp thái dương hàm.

Trong bối cảnh này, TS.BS Nguyễn Ngô Quang, Cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ và Đào tào (Bộ Y tế) nhấn mạnh: “Việc điều tra, khảo sát tình hình bệnh răng miệng và các yếu tố liên quan trên phạm vi toàn quốc là yêu cầu hết sức cần thiết, giúp nắm bắt thực trạng, xu hướng dịch tễ và từ đó đưa ra chiến lược chăm sóc sức khỏe răng miệng cộng đồng phù hợp cho giai đoạn 2025 – 2030 và xa hơn nữa".

Trong khuôn khổ hội nghị còn có khu vực Triển lãm nha khoa quốc tế, mang đến những sản phẩm, công nghệ và giải pháp chăm sóc răng miệng tiên tiến.

ỨNG DỤNG AI TRONG NGÀNH NHA KHOA

Thứ trưởng Y tế Nguyễn Tri Thức đánh giá ngành răng hàm mặt không chỉ giải quyết bệnh lý, phục hồi chức năng mà còn mang sứ mệnh kiến tạo nụ cười, diện mạo cho mỗi con người.

Ông cho rằng bác sĩ Việt Nam đã làm chủ các kỹ thuật răng hàm mặt tiên tiến trên thế giới, sánh ngang các nước trong khu vực. Điều này giúp giữ chân nhiều người bệnh ở lại trong nước điều trị, thu hút nhiều khách quốc tế đến điều trị bởi giá cả rất cạnh tranh.

Việc điều tra tình trạng sức khỏe răng miệng sẽ triển khai ở các độ tuổi: mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở và nhóm 15 trở lên.

Thực tế, việc ứng dụng AI vào ngành nha khoa được các chuyên gia dự báo là xu hướng tất yếu. TS.BS Nguyễn Bích Vân, nguyên Trưởng Bộ môn Nha chu, Trường Đại học Y Dược TP.HCM, cho biết tại Việt Nam, ngành nha khoa cũng đã bắt đầu chứng kiến sự có mặt của các ứng dụng AI.

Đại học Quốc gia TP.HCM đã phát triển chương trình phát hiện sâu răng qua hình ảnh chụp màu. Chỉ cần một ảnh chụp qua điện thoại, AI sẽ phân tích và đưa ra các chẩn đoán về sức khỏe răng miệng, ứng dụng này giúp phát hiện sâu răng sớm chính xác gần 84%.

Đại học Quốc gia Hà Nội cũng đã nghiên cứu ứng dụng chương trình AI phát hiện tổn thương quanh chóp răng qua phim chụp toàn cảnh. Ứng dụng này có thể phát hiện ra các nhiễm trùng quanh chóp răng với độ chính xác lên đến khoảng 95%.

Hiện ở Khoa Răng Hàm Mặt, Trường Đại học Y Dược TP.HCM cũng đang nghiên cứu ứng dụng AI giúp bác sĩ phân tích và phân loại bệnh lý viêm nha chu thông qua hình ảnh phim kỹ thuật số…

Việc ứng dụng AI vào ngành sức khỏe răng miệng được dự báo là xu hướng tất yếu.

"Có thể nói triển vọng về ứng dụng AI trong lĩnh vực nha khoa là rất lớn và dần dần sẽ trở thành công cụ đắc lực giúp các y bác sĩ chẩn đoán nhanh, chính xác, hiệu quả các vấn đề liên quan đến sức khỏe răng miệng", TS.BS Nguyễn Bích Vân nhận định.

Dự báo về tương lai, bác sĩ cho rằng, trong vòng 5 năm tới, AI sẽ được ứng dụng nhiều hơn trong hỗ trợ chẩn đoán, lên kế hoạch điều trị, còn bệnh nhân nhờ có AI có thể tự theo dõi tình trạng sức khỏe răng miệng tại nhà.

Trong khoảng 10 năm tới, AI sẽ giúp tiên lượng được khả năng rủi ro sâu răng, viêm nướu đến từng chi tiết cho mỗi cá nhân người bệnh. Lúc này robot sẽ phát triển và nha sĩ sẽ chỉ tập trung vào những tình huống phức tạp, chuyên sâu.

Xa hơn, trong khoảng 20 năm tới – đây sẽ là kỷ nguyên siêu tự động với robot phẫu thuật tự động, AI sẽ hầu như giải quyết được các vấn đề răng miệng phức tạp, còn bác sĩ thì chỉ chuyên sâu chăm sóc tâm lý cho bệnh nhân.