Các vi khuẩn "ăn thịt người" gây bệnh rất nghiêm trọng
Hoài Phương
25/08/2025, 13:48
Thời gian gần đây, các bệnh viện liên tục ghi nhận các ca bệnh biến chứng sốc nhiễm trùng, suy đa tạng từ vết thương rất nhỏ, không được xử lý đúng. Các bác sĩ khuyến cáo, vi khuẩn có thể xâm nhập qua vết thương hở, người dân không nên chủ quan…
Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 mới đây đã tiếp nhận và điều
trị hai bệnh nhân viêm cân mạc hoại tử biến chứng suy đa tạng. Dù được điều trị
tích cực nhưng cả hai bệnh nhân vẫn tử vong chỉ sau 2 - 3 ngày do nhiễm vi khuẩn
nguy hiểm tiến triển quá nhanh.
Các bác sĩ cho biết bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau
tức vùng cẳng chân hai bên, da đỏ, phù nề, tím tái, xuất hiện bọng nước. Tổn
thương lan nhanh lên đùi, kèm theo suy hô hấp, suy tuần hoàn, tổn thương gan thận
và ức chế tủy xương. Sự tiến triển "chóng mặt" này khiến bệnh nhân
rơi vào suy đa cơ quan không hồi phục.
Bác sĩ Nguyễn Xuân Lâm, khoa hồi sức truyền nhiễm, Bệnh viện
Trung ương Quân đội 108, cho hay viêm cân mạc hoại tử (Necrotizing
Fasciitis - NF) là một dạng nhiễm trùng mô mềm hiếm gặp nhưng cực kỳ nguy hiểm.
Bệnh tiến triển nhanh, gây hoại tử lan rộng ở mô dưới da và lớp cân mạc, thậm
chí lan tới cơ và các cơ quan sâu.
Nếu không được phát hiện sớm và xử trí kịp
thời, bệnh dễ dẫn đến sốc nhiễm trùng, suy đa tạng và tử vong. Tác nhân gây bệnh có thể là nhiều loại vi khuẩn khác nhau,
trong đó thường gặp là liên cầu tan huyết beta nhóm A (Streptococcus pyogenes),
vi khuẩn Gram âm (E. coli, Klebsiella, Vibrio vulnificus...) hoặc vi khuẩn kỵ
khí (Clostridium, Bacteroides...).
Những người mắc bệnh mạn tính như đái tháo
đường, suy giảm miễn dịch (HIV, ung thư, điều trị corticoid), bệnh gan mạn,
nghiện rượu, hoặc có vết thương hở, phẫu thuật gần đây thường có nguy cơ cao mắc
NF.
Bác sĩ Lâm cho biết thêm viêm cân mạc hoại tử là cấp cứu ngoại
khoa, cần phối hợp đa chuyên khoa. Ba trụ cột điều trị gồm phẫu thuật cắt
lọc mô hoại tử sớm, triệt để, có thể phải mổ bổ sung nhiều lần. Kháng sinh phổ
rộng tĩnh mạch, sau đó điều chỉnh theo kháng sinh đồ. Hồi sức tích cực,
bao gồm thở máy, thuốc vận mạch, kiểm soát đường huyết, lọc máu liên tục hỗ trợ
suy đa cơ quan.
Dù vậy, tỉ lệ tử vong của NF vẫn rất cao, dao động từ 20 - 40%,
có thể lên tới 70% nếu chẩn đoán muộn hoặc can thiệp chậm trễ. Các yếu tố tiên
lượng xấu bao gồm tuổi cao, suy đa cơ quan khi nhập viện, tổn thương lan rộng
có khí trong mô và phẫu thuật trì hoãn quá 24 giờ.
Trước đó, nhiều bệnh viện khác cũng thông tin đã tiếp nhận các bệnh
nhân nguy kịch vì chủ quan với các vết thương nhỏ. Chẳng hạn, một bệnh nhân nam
65 tuổi (Quảng Ninh), được đưa vào bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí trong
tình trạng lơ mơ, da lạnh, tụt huyết áp, suy đa tạng. Nguyên nhân chỉ từ một vết
thương nhỏ do mảnh tôn cứa vào tay cách đó 2 ngày.
Trường hợp khác, ông N.V.Đ (54 tuổi, Lào Cai) được chuyển đến
Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương trong tình trạng nhiễm khuẩn huyết, gây suy
gan, suy thận cấp do xoắn khuẩn Leptospira. Theo
người nhà chia sẻ, 20 ngày trước khi nhập viện, ông Đ. lội ruộng làm đất và giẫm
phải đá nhọn gây tổn thương nhẹ. Chủ quan, ông chỉ sơ cứu qua loa . Dù được điều trị tích cực
và lọc máu tại tuyến dưới nhưng tình trạng vẫn diễn biến nguy kịch.
Đặc biệt, trường hợp bệnh nhân nam khác đi tắm biển, bị một
sinh vật đốt vào đùi phải. Ban đầu, vết thương rất nhỏ, không nhìn rõ, không
gây đau đớn . Tuy nhiên, chỉ khoảng 15 giờ sau, vùng đùi phải của bệnh
nhân bắt đầu sưng nề, tấy đỏ và đau dữ dội. Người bệnh nhanh chóng tới cơ sở y
tế địa phương và được chuyển khẩn cấp đến Trung tâm Chống độc - Bệnh viện Bạch
Mai.
BS. Nguyễn Huy Tiến, Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai,
cho biết chỉ trong vòng chưa đầy 24 giờ, vết thương tiếp tục diễn tiến nhanh. Bệnh
nhân rơi vào tình trạng nguy kịch: Suy hô hấp, huyết áp tụt sâu, chức năng thận
suy giảm, cơn bão cytokine với nồng độ IL6 cao vượt quá ngưỡng xét nghiệm. Bệnh
nhân phải thở máy, dùng thuốc vận mạch và lọc máu liên tục kết hợp với lọc hấp
phụ cytokine, nguy cơ tử vong cao.
Qua xét nghiệm dịch chảy từ vết thương và cấy máu, các bác sĩ đã nhanh chóng xác định thủ phạm là vi khuẩn Vibrio vulnificus. Đây là một trong số khoảng 12 loài vi khuẩn thuộc chi Vibrio có khả năng gây bệnh cho người.
Trong khi hầu hết các loài Vibrio khác như Vibrio parahaemolyticus chủ yếu gây tiêu chảy, Vibrio vulnificus lại nổi tiếng với khả năng gây nhiễm trùng vết thương, dẫn đến chết người. Tại Hoa Kỳ, mỗi năm có khoảng 150 - 200 ca nhiễm được báo cáo, và khoảng 1/5 số người mắc bệnh tử vong, đôi khi chỉ trong vòng 1 - 2 ngày sau khi phát bệnh.
BSCKI Phạm Thanh Tùng, Phụ trách đơn nguyên Hồi sức tích cực
Ngoại, Bệnh viện Việt Nam- Thụy Điển Uông Bí, cho biết nhiều người thường chủ
quan với các vết thương nhỏ ngoài da như: Vết xước hoặc vết cắt trên da, vết
côn trùng cắn, vết thương phẫu thuật, vết bỏng, vết thương bị khô da nứt nẻ...
Các vi khuẩn nguy hiểm có thể xâm nhập cơ thể, tấn công sức khỏe người bệnh rất
nhanh.
Sau 24 giờ nhiễm vi khuẩn, bệnh nhân sẽ xuất hiện các triệu
chứng như: Đau mạnh hơn bình thường ở xung quanh vết thương, vết cắt, chỗ trầy
xước…; Có các triệu chứng giống cảm cúm như tiêu chảy, buồn nôn, sốt, chóng mặt,
khó chịu trong người; Thấy khát nước liên tục; Những triệu chứng này thường
không xuất hiện riêng lẻ mà xuất hiện cùng nhau.
Trong trường hợp này, nếu người bệnh chưa được đưa đến cơ sở
y tế để cấp cứu có thể khiến tình trạng nhiễm trùng trở nên nghiêm trọng hơn: hoại
tử nặng, sốc nhiễm độc, hôn mê... Theo thống kê, trong 10 người bị viêm cân mạc
hoại tử có 6 người bị đồng thời cả viêm cân mạc hoại tử và hội chứng sốc nhiễm
độc. Hội chứng sốc nhiễm độc là một bệnh rất nghiêm trọng, có thể khiến cơ thể
bị sốc, huyết áp thấp, suy đa cơ quan...
Bác sĩ Đàm Thị Thanh Tâm, khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đa
khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết nhiều loại vi khuẩn "ăn thịt người" sống
trong môi trường tự nhiên như đất, nước, cư trú trên da, mũi, họng... của người
khỏe mạnh. Vi khuẩn có thể lây nhiễm qua vết thương hở, trầy xước, vết động vật
cắn, vết bỏng trên da tiếp xúc trực tiếp với đất, bùn lầy, nước bị ô nhiễm hoặc
động vật chết nhiễm bệnh, thịt động vật sống chứa vi khuẩn.
Hiện chưa có vaccine phòng bệnh. Theo bác sĩ Tâm, một số
loài như B.pseudomallei gây bệnh Whitmore có bệnh cảnh lâm sàng da dạng,
vi khuẩn có thể đề kháng với nhiều kháng sinh nên khó điều trị. Để phòng tránh
viêm mô tế bào hoại tử, bệnh nhân không nên chủ quan với các vết thương.
Khi bị
thương cần: Rửa sạch bằng xà phòng và nước sạch. Sát trùng bằng cồn 70 độ, oxy
già hoặc povidine (Betadine). Không bôi, đắp thuốc lá, thuốc dân gian, không rõ
nguồn gốc. Băng bằng gạc sạch.
Đặc biệt, cần đến các cơ sở y tế ngay khi có các biểu hiện: vết
thương sưng to, đau nhức, có mủ hoặc mùi hôi; có dấu hiệu toàn thân như sốt, mệt,
lạnh run, lơ mơ, tụt huyết áp...
