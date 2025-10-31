Chủ đầu tư ngoại và xu hướng “cá nhân hoá” trong bất động sản

Thị trường bất động sản Việt Nam đang bước vào giai đoạn tái định nghĩa chuẩn sống: Từ sản phẩm đại trà sang không gian “may đo” theo phong cách và hệ giá trị cá nhân.

Động lực đến từ một lớp khách hàng ngày càng tinh tế, giàu trải nghiệm quốc tế và sẵn sàng đầu tư cho những điều tưởng như vô hình, nhưng quyết định chất lượng sống và cả vị thế tài sản. Khảo sát JLL trên 12.000 người tại 64 thành phố cho thấy 69% ưu tiên nơi ở phản ánh giá trị cá nhân hơn lý do tiện lợi hay giá rẻ; 74% mong không gian “được nhận diện” với trải nghiệm riêng.

Trên bình diện quốc tế, nhu cầu “cá nhân hoá” đã trở thành chuẩn mới. Đơn cử như tại Anh, nguồn cung Build-to-Rent (BTR) đã vượt 250.000 căn, với hơn 70% dự án cho phép tuỳ chọn gói nội thất, màu tường và cấu hình phòng làm việc tại nhà. Còn ở Mỹ và Bắc Âu, hơn 50% dự án nhà ở mới tích hợp các tuỳ chọn wellbeing (vật liệu ít VOC, chiếu sáng circadian, lọc không khí đa tầng…), và nhóm cư dân trẻ đô thị sẵn sàng trả thêm 5–10% cho các gói sức khỏe cá nhân hoá.

Ở cấp độ cộng đồng, các khu TOD gắn metro theo mô hình phát triển quanh giao thông London, Tokyo duy trì lấp đầy trên 90%, nhờ tiện ích thiết kế theo sở thích cư dân; còn các “khu dân cư bỏ túi” ở Mỹ ghi nhận gắn kết cao hơn 25 - 30% khi cá nhân hóa đúng ngách đối tượng. Làng cư dân sáng tạo, nghệ sĩ có studio, phòng tập, không gian trưng bày và chính sách hỗ trợ; khu ưu tiên thú cưng có sân chơi, trạm chăm sóc, quy định linh hoạt, lối dạo và dịch vụ thú y; khu thân thiện cao niên thiết kế không rào cản (tay vịn, cửa rộng…), chiếu sáng phù hợp, nút khẩn cấp và dịch vụ chăm sóc, đưa đón, phục hồi sức khỏe.

Những số liệu trên cho thấy, cá nhân hoá không phải lớp thẩm mỹ bề mặt, mà là chiến lược nâng chuẩn không gian sống, quản trị rủi ro kỳ vọng và tối ưu vòng đời giá trị tài sản. Tại Việt Nam, xu hướng đang lên rõ rệt khi thế hệ khách hàng ngày càng “toàn cầu hóa” gu sống. Và các chủ đầu tư ngoại trở thành lực đẩy quan trọng, mang chuẩn mực thiết kế - vận hành quốc tế, nhưng tinh chỉnh theo văn hóa bản địa.

Sự góp mặt của các nhà đầu tư đẳng cấp quốc tế mở ra chuẩn mực mới cho lối sống “may đo”, kết hợp giữa tiện nghi hiện đại và cảm xúc cá nhân.

Từ triết lý lấy con người làm trung tâm và tư duy tạo “điểm đến” thay vì sản phẩm đơn lẻ, họ kiến tạo hệ sinh thái sống hoàn chỉnh, phục vụ cư dân thực, cùng chuỗi hoạt động cộng đồng định kỳ. Đây không chỉ là lớp tiện ích hữu hình, mà là “chất sống” nhất quán, giúp thu hút cộng đồng cư dân phù hợp, nâng tỷ lệ lấp đầy, ổn định lợi suất cho thuê và củng cố thanh khoản lẫn giá trị bán lại.

Trong số các tên tuổi góp phần định hình chuẩn mới, S P Setia là ví dụ tiêu biểu. Hơn nửa thế kỷ phát triển với các công trình biểu tượng như Battersea Power Station (London) hay Atlas Melbourne (Úc), S P Setia nhất quán triết lý “kiến tạo vì con người” và “đúng giá trị”. Tại Việt Nam, tập đoàn không áp đặt khuôn mẫu quốc tế, mà “may đo” theo nhịp sống, thị hiếu, thói quen sinh hoạt của khách nội địa, trên tinh thần cá nhân hoá nhưng không đánh mất ADN thương hiệu.

Dự án Setia Edenia là minh chứng rõ rệt cho hướng tiếp cận đó. Nằm trên trục Quốc lộ 13 trong khu đô thị sinh thái hiện hữu EcoXuân, dự án nổi bật với nguyên tắc “10 phút vàng”: Đi bộ linh hoạt đến ga metro tương lai, trung tâm thương mại, bệnh viện quốc tế, trường học, di chuyển xe đến các điểm làm việc – giải trí – mua sắm như AEON Mall, sân golf, khu công nghiệp.

Nằm giữa khu đô thị sinh thái và ngay trục đường huyết mạch, Setia Edenia mang đến một tài sản thịnh vượng, kết nối, an yên giữa lòng thành phố.

Về thiết kế, S P Setia hợp tác cùng Ong & Ong (Singapore) và Vertical Studio (Việt Nam) để kiến tạo ngôn ngữ kiến trúc giàu cảm xúc: “dải lụa mềm” trong cảnh quan nương theo “vũ điệu của hoa và lá”, kết nối mượt mà mảng xanh - lối dạo - không gian sinh hoạt.

Bên trong căn hộ, các quyết định đều xoay quanh trải nghiệm “may đo”: 100% căn hộ có cửa sổ lớn, ban công rộng, thông gió xuyên phòng để đưa nắng gió và sắc xanh vào nhà; vật liệu chọn theo tiêu chí an toàn sức khỏe; tỉ lệ, chiều cao, độ mở không gian được cân chỉnh, để mỗi khoảnh khắc sử dụng đều tự nhiên và thoải mái.

Với bố trí chỉ 9 – 14 căn/tầng, mục tiêu cá nhân hoá được đẩy sâu bằng hệ layout linh hoạt. Studio và 1 phòng ngủ chuyển đổi nhịp nhàng giữa làm việc - tiếp khách - nghỉ ngơi, phù hợp người trẻ, chuyên gia, cặp đôi. Còn căn 2 phòng ngủ giúp gia đình trẻ dễ dàng phân khu: Phòng em bé, góc làm việc hoặc không gian đa năng. Với căn 3 phòng ngủ, không gian chung rộng rãi kết hợp khu riêng tư tách biệt, mang lại trải nghiệm như resort giữa lòng đô thị.

Có thể thấy, từng phương án phản chiếu những “hệ giá trị” mà gia chủ theo đuổi: riêng tư - kết nối, tĩnh tại - sôi động, hiện đại - gần gũi thiên nhiên.

Setia Edenia mang lại thiết kế linh hoạt, “may đo” cho từng lối sống, mỗi góc không gian phản chiếu tinh tế cá tính và gu thẩm mỹ riêng.

Hạ tầng tiện ích của Setia Edenia tiếp tục củng cố phong cách sống cá nhân hoá: Mảng xanh liên hoàn với thảm thực vật bản địa lâu năm hiếm có, khu vui chơi trẻ em, phòng gym, yoga, BBQ ngoài trời, lối dạo bộ cho trải nghiệm gần gũi tự nhiên. Đặc biệt, chính sách pet-friendly để gia đình có thú cưng thực sự cảm nhận “nhà là nơi để trở về”. Các hoạt động cộng đồng được thiết kế có chủ đích, tạo nền cho môi trường cư trú văn minh, gắn kết, nơi cư dân vừa là chính mình, vừa thuộc về một cộng đồng cùng hệ giá trị.

Tựu trung, cá nhân hóa trong bất động sản không chỉ nâng chuẩn sống mà còn tối ưu giá trị vòng đời tài sản. Khi đủ thấu hiểu người Việt để điều chỉnh thiết kế vận hành, đồng thời giữ vững chuẩn mực quốc tế, các chủ đầu tư ngoại như S P Setia đang tạo dựng những “điểm đến” tinh tế, nơi 365 ngày sống liền mạch, giàu cảm xúc. Ở đó, mỗi ngôi nhà là phiên bản độc bản phản chiếu “đúng giá trị” chủ nhân: thịnh vượng, kết nối và an yên.

Setia Edenia dự kiến được giới thiệu và mở bán trên thị trường từ quý 4/2025.

