Quan hệ Việt Nam – Anh bước sang giai đoạn Đối tác chiến lược toàn diện

Chuyến thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland của Tổng Bí thư Tô Lâm từ ngày 28–30/10/2025 đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ song phương, khi hai nước nhất trí nâng cấp lên “Đối tác chiến lược toàn diện”, mở ra giai đoạn hợp tác sâu rộng, thực chất và hiệu quả hơn.

Trả lời phỏng vấn báo chí về kết quả, ý nghĩa của chuyến thăm, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland từ ngày 28 – 30/10, theo lời mời của Thủ tướng Keir Starmer, là một trong những hoạt động đối ngoại trọng tâm của Việt Nam trong năm 2025.

Chuyến thăm khẳng định tầm vóc quan hệ Việt Nam – Anh trong tổng thể chính sách đối ngoại của mỗi nước, đặc biệt trong bối cảnh thế giới nhiều biến động.

TẠO DẤU ẤN MỚI TRONG QUAN HỆ VIỆT NAM – ANH

Theo Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung Trong, thời gian ở Anh, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có hơn 20 hoạt động quan trọng, đơn cử như: hội đàm với Thủ tướng Keir Starmer; hội kiến Phó Thủ tướng David Lammy; gặp gỡ đại diện Hoàng gia, lãnh đạo Thượng viện, Hạ viện và các chính đảng lớn; phát biểu chính sách tại Đại học Oxford; tiếp xúc giới doanh nghiệp, học giả, nhà khoa học; gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam và cán bộ Đại sứ quán tại Anh… Tổng Bí thư cũng tới viếng mộ Karl Marx, thể hiện sự trân trọng đối với tư tưởng tiến bộ của nhân loại.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Phía Anh dành cho đoàn Việt Nam sự đón tiếp trọng thị, với các nghi thức lễ tân đặc biệt. Theo Bộ trưởng Lê Hoài Trung, chuyến thăm đã thành công tốt đẹp, đạt nhiều kết quả cụ thể, hiệu quả và mang ý nghĩa chiến lược lâu dài.

Kết quả nổi bật nhất là việc Việt Nam và Anh nhất trí nâng cấp quan hệ song phương lên tầm Đối tác Chiến lược Toàn diện – cấp độ cao nhất trong hệ thống đối tác của Việt Nam. Hai bên thống nhất 6 trụ cột hợp tác chiến lược gồm: Chính trị, ngoại giao, quốc phòng và an ninh; Kinh tế, thương mại, đầu tư và tài chính; Khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và y tế; Môi trường, năng lượng và chuyển đổi xanh; Giáo dục, văn hóa, thể thao, du lịch và giao lưu nhân dân; Hợp tác trong các vấn đề quốc tế và khu vực.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, nhiều thỏa thuận hợp tác giữa cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp hai nước được ký kết, mở ra hướng đi mới trong hợp tác kinh tế, khoa học – công nghệ, giáo dục – đào tạo. Một số cơ sở nghiên cứu và doanh nghiệp Việt Nam đã khởi động hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu hàng đầu của Anh trong các lĩnh vực công nghệ cao, năng lượng sạch và tài chính xanh.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung cho biết lãnh đạo và đối tác Anh đánh giá cao thành tựu đổi mới, phát triển của Việt Nam, bày tỏ ấn tượng về vai trò, vị thế của Việt Nam tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương và trên trường quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Bí thư Đảng Cộng sản Anh. Ảnh: TTXVN

Bài phát biểu chính sách của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại học Oxford được giới học giả, chuyên gia Anh đánh giá là một trong những phát biểu có chiều sâu chiến lược, giúp cộng đồng quốc tế hiểu rõ hơn đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển của Việt Nam.

Cũng trong chuyến thăm, hai bên nhất trí thiết lập các cơ chế đối thoại mới để cải thiện môi trường đầu tư, triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – Vương quốc Anh (UKVFTA) và Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Anh khẳng định sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, tri thức trong tài chính, đổi mới sáng tạo, y tế, năng lượng sạch và quản lý rủi ro thiên tai.

Bộ trưởng nhấn mạnh, chuyến thăm góp phần củng cố vị thế của Việt Nam tại châu Âu, thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Liên minh châu Âu, đồng thời nâng cao vai trò của ASEAN tại khu vực.

Quan hệ Việt Nam – Anh được mở rộng cả về chiều sâu chính trị và độ bao phủ hợp tác, từ đó củng cố nền tảng tin cậy và thúc đẩy hợp tác đa phương, góp phần vào hòa bình, ổn định và phát triển chung.

Ngoài ra, chuyến thăm còn tạo hiệu ứng tích cực đối với cộng đồng người Việt Nam tại Anh. Tổng Bí thư Tô Lâm đã gửi thông điệp khích lệ cộng đồng tiếp tục phát huy vai trò, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của đất nước và quan hệ hữu nghị giữa hai dân tộc.

ĐỊNH HƯỚNG HỢP TÁC TRONG GIAI ĐOẠN MỚI

Theo Bộ trưởng Lê Hoài Trung, kết quả của chuyến thăm không chỉ nâng cấp khuôn khổ quan hệ song phương mà còn khẳng định rõ định hướng hợp tác dài hạn, toàn diện và bền vững giữa hai quốc gia.

Hai bên xác định sẽ phối hợp đồng bộ giữa các bộ, ngành, địa phương để triển khai hiệu quả các nội dung trong Tuyên bố chung về Đối tác Chiến lược Toàn diện, đồng thời xây dựng Kế hoạch hành động chung nhằm cụ thể hóa các thỏa thuận đã đạt được.

Tổng Bí thư Tô Lâm chứng kiến lễ ký thoả thuận hợp tác giữa hai nước. Ảnh: TTXVN

Trả lời về những định hướng lớn trong thời gian tới nhằm triển khai các kết quả quan trọng đã đạt được qua chuyến công tác tại Anh của Tổng Bí thư Tô Lâm, Bộ trưởng cho biết thời gian tới tập trung vào bốn trọng tâm lớn:

Thứ nhất, tăng cường tin cậy chính trị thông qua trao đổi đoàn cấp cao, triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, đồng thời hình thành các cơ chế mới phù hợp với tiềm năng và yêu cầu phát triển của hai bên. Việc ký kết chỉ là bước đầu, quan trọng hơn là thực hiện hiệu quả các thỏa thuận để mang lại lợi ích thiết thực cho mỗi quốc gia.

Thứ hai, đẩy mạnh các sáng kiến hợp tác dựa trên thế mạnh của Anh trong tài chính quốc tế, khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, năng lượng tái tạo, y sinh… kết hợp với nhu cầu chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và năng lực quản trị phát triển của Việt Nam.

Như Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Đại học Oxford, hợp tác giữa Việt Nam và Anh là quá trình “đồng kiến tạo tương lai”, là “mạng lưới tri thức và công nghệ trải dài từ Hà Nội đến London”.

Thứ ba, tăng cường phối hợp và phát huy vai trò tại các diễn đàn quốc tế, như Liên hợp quốc và ASEAN; thúc đẩy thương mại tự do, bình đẳng và minh bạch; hợp tác trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, an ninh tài chính, góp phần vào hòa bình và phát triển bền vững khu vực.

Thứ tư, phát triển hợp tác văn hóa, giáo dục, giao lưu nhân dân và công tác cộng đồng người Việt Nam tại Anh, nhằm thắt chặt hiểu biết, tình hữu nghị và nền tảng xã hội của quan hệ hai nước.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định trong bối cảnh quốc tế và khu vực diễn biến phức tạp, việc Việt Nam nâng cấp quan hệ với Anh – một thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, nền kinh tế lớn thứ sáu thế giới – có ý nghĩa chiến lược đặc biệt.

Việt Nam hiện đã thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với toàn bộ 5 nước thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, đưa tổng số đối tác chiến lược toàn diện lên 14, qua đó tạo thế và lực mới cho công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

Nội hàm phong phú của Tuyên bố chung cùng các thỏa thuận đạt được trong chuyến thăm, với một đối tác có tiềm lực mạnh về kinh tế, khoa học công nghệ, quốc phòng và giáo dục như Anh, mở ra nhiều cơ hội mới để triển khai các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước.

Đồng thời, tạo thêm điều kiện cụ thể để thực hiện các nghị quyết trụ cột, nâng cao năng lực hợp tác quốc tế của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland không chỉ đánh dấu mốc son trong quan hệ Việt Nam – Anh, mà còn thể hiện tầm nhìn chiến lược của Việt Nam trong việc mở rộng không gian đối ngoại, tạo nền tảng vững chắc cho hợp tác lâu dài, toàn diện và bền vững giữa hai nước.