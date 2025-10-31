Khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm ổn định đời sống nhân dân khu vực Trung Bộ

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ban hành Công điện số 204/CĐ-TTg ngày 30/10/2025 về việc tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp ứng phó, khẩn trương khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ, sớm ổn định đời sống nhân dân và khôi phục sản xuất, kinh doanh tại khu vực Trung Bộ...

Theo Công điện, hơn một tuần qua, Trung Bộ đã xảy ra mưa lớn kéo dài trên diện rộng, tổng lượng mưa tại nhiều nơi vượt 1.500 mm. Đặc biệt, tại khu vực Bạch Mã (thành phố Huế) ghi nhận tổng lượng mưa 5.019 mm, trong đó riêng ngày 27/10 đạt 1.740 mm, mức mưa cao nhất từng được ghi nhận trong lịch sử khí tượng Việt Nam.

Mưa lớn kết hợp thủy triều cao khiến nhiều sông như sông Bồ (Huế), sông Thu Bồn (Đà Nẵng) vượt mức lũ lịch sử, gây ngập sâu trên diện rộng tại nhiều khu vực.

Thống kê đến tối 30/10 cho thấy, mưa lũ đã làm 22 người chết và mất tích, hơn 120.000 ngôi nhà bị ngập, nhiều tuyến giao thông và công trình hạ tầng bị sạt lở, chia cắt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sản xuất. Dự báo trong những ngày tới, mưa lớn còn tiếp diễn phức tạp, đặc biệt tại Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An.

Trước tình hình trên, Thủ tướng yêu cầu các địa phương tập trung tối đa lực lượng, phương tiện, nguồn lực, triển khai quyết liệt, kịp thời các biện pháp ứng phó và khắc phục hậu quả.

Các tỉnh Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quảng Trị phải tiếp tục tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ y tế và hậu sự cho người dân, bảo đảm không để người dân bị đói, rét hoặc không có nơi ở.

Các lực lượng quân đội, công an, dân quân phải tiếp cận mọi khu vực bị chia cắt để cung cấp lương thực, nước uống, thuốc men, nhu yếu phẩm và di chuyển người bị thương đến bệnh viện.

Chính quyền địa phương được yêu cầu khẩn trương khôi phục giao thông, vệ sinh trường lớp để học sinh sớm trở lại trường, khắc phục hạ tầng điện, viễn thông, y tế, xử lý môi trường, phòng chống dịch bệnh.

Các địa phương phải thống kê chính xác thiệt hại, huy động mọi nguồn lực, báo cáo Thủ tướng và Bộ Tài chính trước ngày 5/11.

Đối với Nghệ An và Hà Tĩnh, Thủ tướng chỉ đạo thực hiện nghiêm các công điện và thông báo trước đó, chủ động cảnh báo, sơ tán dân khỏi khu vực nguy cơ cao, bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập, phối hợp vận hành an toàn các công trình thủy lợi, thủy điện để giảm lũ cho hạ du.

Thủ tướng giao Bộ Quốc phòng và Bộ Công an huy động lực lượng, phương tiện, kể cả trực thăng, vận chuyển hàng cứu trợ, hỗ trợ người dân khắc phục nhà cửa, vệ sinh môi trường.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo khôi phục sản xuất nông nghiệp, báo cáo nhu cầu hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi. Bộ Công Thương khẩn trương khôi phục điện, bảo đảm cung ứng hàng hóa, kiểm soát thị trường, không để xảy ra khan hàng, tăng giá.

Bộ Giáo dục và Đào tạo khắc phục cơ sở vật chất trường học, bảo đảm điều kiện cho học sinh trở lại lớp. Bộ Y tế cứu chữa người bị thương, cung cấp thuốc men, hóa chất khử khuẩn, phòng chống dịch bệnh.

Bộ Xây dựng tập trung khôi phục các tuyến giao thông trọng yếu; Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ đạo các tập đoàn viễn thông nhanh chóng khôi phục hạ tầng thông tin.

Bộ Tài chính triển khai các chính sách giãn, hoãn, miễn, giảm thuế, phí cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp bị thiệt hại; chỉ đạo doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường kịp thời; xử lý ngay đề xuất hỗ trợ gạo, lương thực khi có yêu cầu.

Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các tổ chức tín dụng rà soát thiệt hại, hỗ trợ lãi suất, khoanh nợ, cho vay mới giúp người dân, doanh nghiệp sớm phục hồi sản xuất.

Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó và khắc phục hậu quả; các Phó Thủ tướng Mai Văn Chính và Hồ Quốc Dũng xuống hiện trường nắm tình hình, chỉ đạo khắc phục, thăm hỏi, động viên người dân và các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại vùng bị thiệt hại nặng.

Các bộ, ngành, địa phương phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trước 14 giờ hằng ngày, gửi Văn phòng Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền.