TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) xúc tiến 22 dự án hơn 1,5 tỷ USD

TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) đang mở rộng hợp tác chiến lược trong nhiều lĩnh vực. Hai bên đã xúc tiến thành công 22 dự án hợp tác với tổng giá trị 1,5 tỷ USD…

Ngày 30/10, Hội nghị hợp tác đầu tư - thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc (Quảng Đông) do UBND TP. Hồ Chí Minh phối hợp cùng Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại TP. Hồ Chí Minh và Hội đồng Xúc tiến Thương mại tỉnh Quảng Đông tổ chức đã diễn ra.

Theo UBND TP. Hồ Chí Minh, Hội nghị lần này là dịp để hai bên cùng chia sẻ xu hướng đầu tư – thương mại mới, mở rộng không gian hợp tác và kết nối các đối tác tiềm năng trong nhiều lĩnh vực. Tại Hội nghị, hai bên đã xúc tiến thành công 22 dự án hợp tác, với tổng giá trị 1,5 tỷ USD, góp phần củng cố quan hệ hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc ngày càng hiệu quả, thiết thực.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh quan hệ giữa Quảng Đông và Việt Nam ngày càng gắn kết. TP. Hồ Chí Minh là đầu tàu kinh tế, cửa ngõ quốc tế của Việt Nam, hướng tới đô thị thông minh, phát triển nhanh và bền vững, trở thành siêu đô thị quốc tế. Quảng Đông là vùng kinh tế năng động của Trung Quốc, mạnh về xuất nhập khẩu, đổi mới sáng tạo và tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại hội nghị - Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP. Hồ Chí Minh.

“Hai bên có lợi thế bổ trợ, Việt Nam có vị trí chiến lược, lao động dồi dào, môi trường thu hút đầu tư; Quảng Đông có công nghệ, vốn và mạng lưới thị trường. Đây là nền tảng cho hợp tác chiến lược, lâu dài. Trong đó, phát triển chuỗi cung ứng xanh, công nghiệp điện - điện tử, xe điện…, phù hợp định hướng của TP. Hồ Chí Minh về hạ tầng xanh, công nghệ cao, công nghiệp điện - điện tử, sản xuất thiết bị vận tải xanh; còn tỉnh Quảng Đông có các tập đoàn công nghệ, linh kiện điện tử, xe điện sẽ tạo ra cơ hội lớn để hai bên cùng tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu”, Phó Chủ tịch UBND Thành phố nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Mạnh Cường cũng kêu gọi tăng cường xuất khẩu nông - thủy sản và hàng tiêu dùng từ Việt Nam sang Quảng Đông. Các mặt hàng như: sầu riêng, thanh long, xoài, chanh leo của Việt Nam không chỉ tạo được chỗ đứng vững chắc mà còn tăng trưởng mạnh trong những tháng cuối năm 2025. Đối với gạo, cà phê, hạt điều, thủy sản, linh kiện điện tử, dệt may, cao su và dầu thô cũng đang xuất khẩu ổn định.

Chiều ngược lại, Việt Nam nhập khẩu từ Trung Quốc máy móc, thiết bị công nghiệp, nguyên vật liệu, hàng tiêu dùng và linh kiện điện tử - những yếu tố then chốt cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đặc biệt, hợp tác phát triển dịch vụ, logistics và thương mại điện tử xuyên biên giới. Quảng Đông hiện dẫn đầu Trung Quốc về thương mại điện tử, logistics và chuỗi cung ứng, trong khi TP. Hồ Chí Minh với vai trò cửa ngõ quốc tế, trung tâm tài chính - thanh toán và logistics của Việt Nam có nhiều tiềm năng hợp tác với doanh nghiệp Trung Quốc để phát triển nền tảng thương mại điện tử và trở thành trung tâm phân phối của khu vực ASEAN.

Ký kết các dự án giữa các doanh nghiệp hai bên - Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP. Hồ Chí Minh.

Phó Tỉnh trưởng tỉnh Quảng Đông Trương Quốc Trí cho biết năm 2024, GDP của Quảng Đông đã vượt 14.000 tỷ nhân dân tệ, tiếp tục là đối tác thương mại cấp tỉnh lớn nhất của Việt Nam tại Trung Quốc. Kim ngạch thương mại song phương giữa Quảng Đông và Việt Nam chiếm hơn 1/5 tổng kim ngạch thương mại giữa hai nước. Hiện, tỉnh có 31 ngành công nghiệp chế tạo chủ lực, trong đó 17 doanh nghiệp nằm trong danh sách 500 tập đoàn hàng đầu thế giới.

Đồng thời, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Quảng Đông Trương Quốc Trí khẳng định tỉnh Quảng Đông và TP. Hồ Chí Minh đã kết nghĩa hợp tác từ năm 2009 và đạt được nhiều thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực như kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch... mang lại hiệu quả thiết thực cho cả hai bên. Giai đoạn này là thời cơ tốt cho hai địa phương thúc đẩy hợp tác, đưa mối quan hệ lên tầm cao mới, toàn diện hơn.