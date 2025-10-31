Lãnh đạo HDBank thăm Sàn giao dịch chứng khoán London

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Sáu, 31/10/2025
Tuấn Sơn
31/10/2025, 10:56
Trong khuôn khổ chuyến công tác nhân dịp Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn lãnh đạo cấp cao Việt Nam thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo - Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT HDBank, Chủ tịch HĐQT Vietjet - cùng đoàn lãnh đạo HDBank đã có chuyến thăm và làm việc tại Sàn giao dịch Chứng khoán Luân Đôn (London Stock Exchange - LSE), một trong những trung tâm tài chính lâu đời và lớn nhất thế giới.
Đoàn công tác do Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo và Chủ tịch HĐQT HDBank Kim Byoungho dẫn đầu, cùng sự tham dự của các lãnh đạo HDBank, Vietjet và Ngân hàng số Vikki. Đón tiếp đoàn là ông Charlie Walker – Phó Chủ tịch LSE, người trực tiếp giới thiệu về quy mô, hoạt động và các cơ hội hợp tác giữa thị trường vốn Luân Đôn với doanh nghiệp Việt Nam.
Chuyến thăm diễn ra đúng thời điểm Việt Nam và Anh công bố nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, mở ra nhiều cơ hội hợp tác sâu rộng trong lĩnh vực tài chính – đầu tư – công nghệ.
Phát biểu tại buổi làm việc, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo cho biết: “Việt Nam đang đặt mục tiêu tăng trưởng GDP trên 10% mỗi năm sau 2026, nhu cầu huy động các nguồn vốn dài hạn rất lớn. Chúng tôi kỳ vọng có thể mở rộng hợp tác với thị trường vốn Luân Đôn thông qua các hình thức linh hoạt như dual listing, phát hành trái phiếu quốc tế, hay các công cụ tài chính khác – nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng bền vững của doanh nghiệp Việt Nam.”
Lãnh đạo LSE bày tỏ sự trân trọng trước chia sẻ của bà Nguyễn Thị Phương Thảo, khẳng định sẵn sàng đồng hành và hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam như HDBank, Vietjet, Vikki Digital Bank tiếp cận thị trường vốn toàn cầu, mở ra những kênh huy động hiệu quả và hấp dẫn cho nhà đầu tư quốc tế.
Sàn giao dịch Chứng khoán Luân Đôn hiện có hơn 1.600 doanh nghiệp quốc tế đang niêm yết, là trung tâm phát hành trái phiếu hàng đầu thế giới với quy mô thị trường khoảng 34 nghìn tỷ USD. Hai quỹ đầu tư lớn của Việt Nam – VinaCapital Vietnam Opportunity Fund (VOF) và Vietnam Enterprise Investments Limited (VEIL) – cũng đang niêm yết tại đây.
Trong vai trò lãnh đạo hai doanh nghiệp niêm yết hàng đầu tại HOSE là HDBank và Vietjet, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo chia sẻ kế hoạch mở rộng niêm yết thêm các công ty trong hệ sinh thái , bao gồm tài chính tiêu dùng, chứng khoán, tài chính tàu bay và logistics.
Với tỷ suất sinh lời (ROE) từ 20% – 25%, bà cho rằng nếu các doanh nghiệp Việt Nam có thể chứng khoán hóa và niêm yết quốc tế, sẽ thu hút mạnh mẽ dòng vốn toàn cầu và góp phần làm sôi động thị trường tài chính Luân Đôn.
“Chúng tôi mong muốn được góp phần đưa hình ảnh một Việt Nam năng động, hội nhập và phát triển mạnh mẽ hơn nữa ra thế giới,” bà Thảo nhấn mạnh.
Một điểm đặc biệt thú vị và được xem là tốt lành, may mắn là trong ngày đoàn HDBank thăm Sàn giao dịch Chứng khoán Luân Đôn, chỉ số FTSE 100 đã tăng 0,6%, lập đỉnh mới ở 9750 điểm.
Theo nội dung trao đổi ban đầu, HDBank và LSE sẽ xem xét thiết lập cơ chế hợp tác trong tư vấn và huy động vốn quốc tế cho doanh nghiệp Việt Nam, bao gồm phát hành các giấy tờ có giá, trái phiếu quốc tế và các sản phẩm đầu tư mới.
Chuyến thăm Sàn Giao dịch Chứng khoán Luân Đôn diễn ra chỉ ít tuần sau khi bà Nguyễn Thị Phương Thảo thăm Sàn Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE), cho thấy tầm nhìn toàn cầu và nỗ lực hội nhập mạnh mẽ của doanh nghiệp Việt Nam.
Sự hiện diện của đoàn HDBank – Vietjet tại hai trung tâm tài chính hàng đầu thế giới là New York và Luân Đôn một lần nữa khẳng định hình ảnh một Việt Nam vươn lên mạnh mẽ trong kỷ nguyên phát triển mới – năng động, minh bạch và sẵn sàng hội nhập sâu với thị trường tài chính toàn cầu.
