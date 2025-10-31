Hà Nội xóa bỏ cơ chế “xin - cho”, nâng cao kiểm soát đầu tư hạ tầng đô thị

UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu quá trình lập kế hoạch và quyết định đầu tư hạ tầng đô thị như giao thông, hạ tầng kỹ thuật đô thị phải đặt tiêu chí hiệu quả lên hàng đầu, phù hợp khả năng cân đối vốn của từng cấp...

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký ban hành Công văn số 5798/UBND-ĐT về việc tăng cường kiểm soát và nâng cao chất lượng công tác tham mưu, đề xuất, tổng hợp danh mục nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư; lập, thẩm định và trình phê duyệt chủ trương, dự án đầu tư trong lĩnh vực hạ tầng giao thông và hạ tầng kỹ thuật đô thị của Thành phố.

Theo đó, UBND Thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan bám sát định hướng phát triển hạ tầng hiện đại, thông minh đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVIII và Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030. Thành phố yêu cầu đảm bảo nguyên tắc đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, tập trung nguồn lực cho những dự án có sức lan tỏa, có tính kết nối vùng và đô thị, góp phần mở rộng không gian phát triển và tạo động lực tăng trưởng mới cho Thủ đô.

Trong quá trình lập kế hoạch và quyết định đầu tư, hiệu quả được xác định là tiêu chí hàng đầu, đảm bảo phù hợp với khả năng cân đối vốn của từng cấp, đồng thời xóa bỏ cơ chế “xin - cho” trong phân bổ vốn đầu tư công. Việc lựa chọn và giao chủ đầu tư phải bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng, đồng thời phát huy vai trò của các sở chuyên ngành như Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường.

Các dự án hạ tầng cần được nghiên cứu tổng thể, đầu tư đồng bộ và phân kỳ hợp lý, đặc biệt với những công trình theo tuyến hoặc chưa đủ nguồn lực để triển khai toàn bộ. Thành phố cũng yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý đầu tư xây dựng, xác định rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân và đề cao vai trò người đứng đầu trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng Hà Nội được giao chủ trì, phối hợp với Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội tổng hợp nhu cầu đầu tư hạ tầng kỹ thuật đô thị, phân nhóm lĩnh vực như giao thông, thoát nước, cấp nước, cây xanh – công viên – vườn hoa…, sắp xếp thứ tự ưu tiên và hoàn thành trước ngày 10/11/2025. Đồng thời, Sở Xây dựng cần rà soát toàn bộ các dự án giao thông dở dang, kéo dài nhiều năm để đề xuất biện pháp xử lý dứt điểm.

Sở Tài chính Hà Nội được giao nhiệm vụ tham mưu cân đối nguồn vốn ngân sách, huy động thêm các nguồn lực đầu tư xã hội, đồng thời xây dựng bộ tiêu chí đánh giá năng lực UBND cấp xã trong triển khai dự án, hoàn thành trước 20/11/2025.

Các Ban quản lý dự án chuyên ngành và UBND các xã, phường cần khẩn trương tổng hợp, báo cáo danh mục các dự án đang và chuẩn bị đầu tư, gửi về Sở Xây dựng trước ngày 05/11/2025.

Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Quy hoạch - Kiến trúc, Công Thương; Viện Quy hoạch xây dựng và các vị liên quan đề xuất các dự án hạ tầng kỹ thuật đô thị cần thiết phải đầu tư. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng, Sở Tài chính, các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành của Thành phố, UBND các xã, phường để triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ.