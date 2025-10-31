TT AVIO: Dấu ấn Nhật Bản trên hành trình “Next Good” tại Việt Nam

Một năm trước, giữa thị trường bất động sản đang khó khăn tìm lại nhịp cân bằng, TT AVIO xuất hiện không ồn ào nhưng đầy khác biệt. Bằng sứ mệnh không chỉ xây nhà, mà kiến tạo một chuẩn sống bền vững, nơi “chất lượng Nhật Bản” trở thành ngôn ngữ chung của niềm tin và khát vọng an cư của người Việt.

Không khoa trương, TT AVIO chọn con đường của sự chỉn chu và tử tế, khởi đầu bằng triết lý “Next Good” - Mỗi bước đi đều hướng đến những điều tốt đẹp hơn cho khách hàng, cộng đồng và thị trường.

MỘT HÀNH TRÌNH ĐƯỢC VIẾT BẰNG NIỀM TIN CỦA THỊ TRƯỜNG

“Sự chỉn chu, chất lượng, chuẩn mực sống bền vững”, những khái niệm nghe tưởng quen, nhưng ít dự án thực sự làm được. Giờ đây, sau một năm, TT AVIO đã chứng minh rằng, kiên định với giá trị thật luôn tạo nên sức vang bền bỉ hơn mọi chiến dịch quảng cáo.

TT AVIO vươn mình trên trục DT743C phường Dĩ An, liền kề Vincom Plaza Dĩ An, chỉ 5 phút đến thành phố Thủ Đức. Vị trí chiến lược giao thương và phát triển của khu Đông TP.HCM.

Câu chuyện của TT AVIO được viết nên từ niềm tin và sự đón nhận của khách hàng. Đến nay, hơn 1.700 căn hộ đã có chủ sở hữu – một kỷ lục ấn tượng giữa giai đoạn thị trường thận trọng. Thành công ấy không chỉ là con số doanh số, mà còn là thước đo của niềm tin vào chất lượng và sự chỉn chu thực sự.

Ông Yamaguchi Masakazu, Founder & CEO Koterasu Group - đại diện Liên doanh Nhật Bản, chia sẻ: “Chính nhờ sự đồng hành, nỗ lực và tinh thần ‘fighting spirit’ không ngừng nghỉ của đội ngũ kinh doanh mà những giá trị sống chuẩn mực của TT AVIO đã được lan tỏa rộng rãi, hiện thực hóa giấc mơ an cư của khách hàng và khẳng định dấu ấn vang dội trên thị trường bất động sản TP.HCM”.

Không khí tại sự kiện bán hàng TT AVIO luôn rực rỡ, tràn năng lượng. Hàng trăm khách hàng hào hứng trải nghiệm căn hộ mẫu phong cách Nhật, bị “đốn tim” không bởi hào nhoáng, mà bởi sự tin cậy, tiến độ chuẩn và niềm tự hào trong từng chi tiết.

Không khí tràn đầy năng lượng các buổi bán hàng thu hút đông đảo người mua TT AVIO.

CHUẨN SỐNG NHẬT BẢN: TỪ TRIẾT LÝ ĐẾN TRẢI NGHIỆM THỰC, TỪ TIẾN ĐỘ ĐẾN UY TÍN

Tại TT AVIO, “chuẩn Nhật” không chỉ là khẩu hiệu, mà là trải nghiệm được kiến tạo bằng sự tận tâm. Mỗi chi tiết từ kiến trúc, cảnh quan đến không gian sống đều thấm đẫm triết lý “Next Good – tốt hơn mỗi ngày” và tinh thần Ikigai.

Dự án sở hữu 89 tiện ích xanh đẳng cấp, từ vườn thiền trên không, hồ bơi Galaxy Pool muối khoáng Nhật, Amazon Park, khu thể thao, vui chơi, BBQ, đến dãy shophouse sầm uất – hình thành cộng đồng sống trọn vẹn và năng động. Các căn hộ được thiết kế thông minh, hiện đại, tối ưu không gian cho cả người độc thân lẫn gia đình nhiều thế hệ. Nội thất từ Toshiba, Hafele, Kohler, Yale, KONE... cùng Anabuki – đơn vị vận hành Nhật Bản – bảo chứng cho chất lượng, an toàn và phong cách sống chuẩn Nhật trong từng chi tiết.

Ông Nguyễn Đình Trường, CEO TT Capital đã chia sẻ: Tiếp nối AVIS, tháp ORION như một phiên bản nâng cấp theo triết lý Nhật Bản “Next Good” - Tốt hơn nữa, được nâng cấp thêm về thiết kế, tiện ích đa thế hệ, chất lượng bàn giao và đặc biệt là chính sách thanh toán linh hoạt, giúp nhiều người trẻ và gia đình dễ dàng tiếp cận không gian sống vừa túi tiền nhưng vẫn đảm bảo đẳng cấp vượt trội”.

Đó là lý do vì sao mỗi căn hộ TT AVIO đều được chăm chút như một tác phẩm. Không đơn thuần đáp ứng nhu cầu ở, dự án còn truyền cảm hứng về phong cách sống an yên, hài hòa – điều mà thế hệ người trẻ Việt Nam đang tìm kiếm.

Một dự án thành công ngoài ý tưởng, còn là cách hiện thực hóa nó. Với TT AVIO, Liên doanh Nhật Bản và nhà thầu Ricons đã thể hiện tinh thần kỷ luật thép trong từng hạng mục.

Cho đến nay, tháp AVIS đến nay đã thi công đến tầng 9, chuẩn bị thi công tầng 10. Sự chỉn chu ấy thể hiện tinh thần làm việc của người Nhật, đồng thời khẳng định uy tín của một thương hiệu quốc tế – nơi lời hứa với khách hàng được xem là cam kết danh dự. Nhờ đó, TT AVIO trở thành một biểu tượng của uy tín Nhật Bản giữa lòng Sài Gòn, duy trì tiến độ ổn định và niềm tin bền vững trong lòng khách hàng suốt hơn một năm qua.

CHÍNH SÁCH ĐÀM PHÁN THANH TOÁN: “CHÌA KHÓA VÀNG” MỞ CỬA GIẤC MƠ AN CƯ

Một trong những điểm sáng giúp TT AVIO tạo tiếng vang trên thị trường chính là chính sách thanh toán linh hoạt và nhân văn, được “đo ni đóng giày” cho từng nhóm khách hàng. Người mua có thể lựa chọn phương thức phù hợp với khả năng tài chính của mình, từ thanh toán 30% trong 9 tháng rồi trả góp 9 triệu/tháng (không vay, không lãi), hoặc thanh toán 20% trong 9 tháng, sau đó tạm ngưng thanh toán trong 30 tháng, giúp dễ dàng cân đối dòng tiền cá nhân.

Ông Mitsuyoshi Endo, Giám đốc điều hành Cosmos Initia, chia sẻ: “Chúng tôi nhìn thấy TT AVIO là minh chứng cho cách người Nhật và người Việt cùng nhau kiến tạo giá trị bền vững. Cùng với TT Capital & Koterasu, bên cạnh mang đến không gian sống chất lượng, chúng tôi còn mang đến chính sách thanh toán cực kỳ phù hợp và ưu đãi, để giấc mơ sở hữu nhà không còn xa vời với cộng đồng, đặc biệt là người trẻ.”

Cosmos Initia là một trong những tập đoàn bất động sản có lịch sử lâu đời tại Nhật Bản. Trải qua hơn 50 năm phát triển, tập đoàn đã kiến tạo gần 2.000 dự án với hơn 100.000 căn hộ tại Nhật Bản và nhiều quốc gia trên thế giới.

Không ít khách hàng chia sẻ rằng họ chọn TT AVIO vì cảm nhận được sự thấu hiểu và đồng hành từ chủ đầu tư, chứ không chỉ là chiến thuật bán hàng. Với sự hỗ trợ từ các quỹ tài chính Nhật Bản uy tín, người mua được hưởng gói thanh toán chia nhỏ, lãi suất ưu đãi và thời gian trả linh hoạt, giúp hàng ngàn gia đình trẻ dễ dàng chạm tay vào giấc mơ an cư giữa đô thị.

TT AVIO tiếp tục khẳng định giá trị với triết lý “Next Good” – kim chỉ nam cho mọi hành động, hướng tới tiến độ tốt hơn, sản phẩm tốt hơn, chính sách tốt hơn và trải nghiệm cư dân tốt hơn. Giữa thị trường nhiều biến động, TT AVIO vẫn tạo lan tỏa mạnh mẽ nhờ niềm tin, sự nghiêm túc và tình yêu dành cho Việt Nam, trở thành biểu tượng uy tín và bền bỉ được vun đắp bằng tinh thần Nhật Bản và khát vọng Việt Nam.