Cảnh báo huy động vốn trái phép tại các dự án nhà ở tại TP. Hồ Chí Minh

Tính đến thời điểm hiện tại, TP. Hồ Chí Minh đã phát triển khoảng 14 triệu m2 diện tích sàn nhà ở, gồm nhà ở tự xây, dự án thương mại và nhà ở xã hội, đạt 94% kế hoạch năm 2025. Thành phố đang tập trung tháo gỡ nguồn cung, tăng cường siết chặt tình trạng đặt cọc giữ chỗ tại nhiều dự án.

Tại buổi họp báo thông tin về các vấn đề kinh tế xã hội định kỳ chiều 30/10 vừa qua, đại diện Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh nhấn mạnh rằng cùng với nỗ lực tập trung tháo gỡ vướng mắc pháp lý, tăng nguồn cung nhà ở xã hội, Thành phố cũng tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng huy động vốn trái phép tại các dự án.

Sau sáp nhập, đến nay công tác rà soát, thống kê quỹ nhà ở trên địa bàn (gồm dữ liệu liên thông với hai tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), đã cơ bản hoàn tất. Trong 9 tháng đầu năm 2025, Thành phố đã phát triển thêm khoảng 13,97 triệu m2 sàn nhà ở, đạt 94% chỉ tiêu năm 2025 và bao gồm nhà ở tự xây, dự án thương mại và nhà ở xã hội.

Ông Hoàng Phúc Dũng, Phó phòng Kỹ thuật xây dựng thuộc Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh, cho biết thêm trong tình hình giá bán căn hộ cao cấp tiếp tục xu hướng tăng, Thành phố đang tập trung tháo gỡ vướng mắc pháp lý nhằm tăng nguồn cung, đồng thời đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội nhằm hỗ trợ nhóm người thu nhập trung bình thấp tiếp cận nhà ở.

Tuy nhiên, cũng theo ông Phúc, hiện nay, một số dự án bất động sản vẫn rao bán, nhận đặt cọc giữ chỗ khi chưa đủ điều kiện kinh doanh, nhất là một số dự án tại khu vực giáp ranh TP. Hồ Chí Minh - Bình Dương. Ông nhấn mạnh: Sở Xây dựng sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi huy động vốn trái quy định và đề nghị người dân thận trọng khi ký các thỏa thuận đặt cọc hoặc hợp đồng mua bán.

Trước đó, dư luận phản ánh việc một số dự án vẫn rao bán, nhận đặt cọc giữ chỗ khi chưa đủ điều kiện kinh doanh, Sở Xây dựng đã có Công văn số 11410/SXD-QLN&TTBĐS ngày 10/10/2025, yêu cầu doanh nghiệp kinh doanh bất động sản trên địa bàn phải báo cáo về Sở trước khi đưa dự án vào giao dịch.

“Mọi hành vi huy động vốn, đặt cọc, ký hợp đồng mua bán khi dự án chưa được đủ điều kiện đều là vi phạm quy định pháp luật, sẽ bị kiểm tra và xử lý nghiêm. Trường hợp phát hiện chủ đầu tư vi phạm, các tổ chức, cá nhân hoặc cơ quan báo chí có thể gửi thông tin kèm tài liệu về Sở Xây dựng để phối hợp kiểm tra, xử lý”, vị đại diện Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh khẳng định.

Cơ quan quản lý cũng kêu gọi báo chí phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn người dân lựa chọn dự án có đủ pháp lý, tìm hiểu kỹ nội dung đặt cọc hoặc hợp đồng mua bán nhằm tránh rủi ro tranh chấp, thiệt hại tài chính.

Một báo cáo gần đây của Hiệp hội Bất động sản TP.Hồ Chí Minh (HoREA) cho biết năm 2025, thị trường nhà ở thành phố vẫn tiếp tục tình trạng thiếu nguồn cung dự án, dẫn đến thiếu nguồn cung sản phẩm nhà ở. Kế hoạch đến năm 2030, TP.Hồ Chí Minh phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội theo đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030” và chương trình phát triển nhà ở của Thành phố.

Trên thực tế, mặc dù nhu cầu nhà ở xã hội tại TP. Hồ Chí Minh rất lớn, nhưng có một nghịch lý là trong khi nhiều dự án đã xây xong và đủ điều kiện mở bán lại vắng bóng người mua, mà nguyên nhân là do những bất cập về giá, vị trí và thủ tục vay vốn như: chứng minh thu nhập để vay vốn ngân hàng; chứng minh nơi công tác trong khi những đối tượng này đã nghỉ hưu; sinh viên, hộ nghèo và cận nghèo…