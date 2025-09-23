"Cá mập" Pyn Elite: Kỳ vọng tháng 10 FTSE sẽ nâng hạng, chậm nhất là tháng 3/2026

Người đứng đầu quản lý quỹ Pyn Elite dự đoán rằng chỉ số FTSE sẽ nâng xếp hạng thị trường của Việt Nam lên một bậc vào loại thị trường mới nổi (EM) vào đầu tháng 10 hoặc chậm nhất là vào tháng 3 năm 2026.

Ông Petri Deryng, người đứng đầu quản lý quỹ Pyn Elite Fund vừa cập nhật quan điểm về thị trường chứng khoán Việt Nam trong đó nhấn mạnh: Thị trường tăng trưởng rất mạnh nhưng đồng thời đầy thách thức.

Để phân tích rõ hơn về tình hình thị trường, ông Petri Deryng đưa ra ví dụ điển hình về cổ phiếu FPT vốn dĩ được nhà đầu tư tổ chức ưa chuộng. FPT là tập đoàn công nghệ thông tin thành công nhất tại Việt Nam. Cổ phiếu của công ty đã giảm 20% kể từ đầu năm, trong khi chỉ số chung của thị trường chứng khoán đã tăng 30%.

FPT chỉ là một ví dụ trong số nhiều cổ phiếu chất lượng có hiệu suất kém. Trong khi đó, trên thị trường, nhiều cổ phiếu khác đã có những bước nhảy vọt lớn, mặc dù những cổ phiếu này không phải là những lựa chọn yêu thích của nhà đầu tư tổ chức.

Trong lĩnh vực ngân hàng và tài chính, có nhiều cổ phiếu đã hưởng lợi từ xu hướng tích cực – đặc biệt là những công ty đang trải qua sự chuyển mình mạnh mẽ về lợi nhuận, hoặc dự kiến sẽ thu lợi nhiều nhất từ sự phát triển chung của thị trường thông qua các khoản đầu tư cổ phiếu, tự doanh.

PYN Elite cũng đã hoạt động tốt trong một tình hình thị trường khó khăn nhưng đầy thách thức. Các cổ phiếu trong danh mục của quỹ đã tăng nhiều hơn so với chỉ số chung kể từ đầu năm. "Chúng tôi đã bảo vệ tốt trước những biến động của các loại tiền tệ, đặc biệt là giữa EUR/USD. Sự suy yếu 3,5% của đồng Việt Nam cũng đã ảnh hưởng đến lợi suất cổ phiếu của PYN Elite", ông Petri nhấn mạnh.

Mặc dù đồng Việt Nam đã suy yếu kể từ đầu năm, tình hình kinh tế vĩ mô mạnh mẽ của Việt Nam có thể ngăn chặn sự suy giảm này hoặc thậm chí làm đồng tiền Việt Nam mạnh lên trong vòng 12–24 tháng tới.

Cũng theo quỹ, dự báo về cặp tiền tệ chính EUR/USD của các ngân hàng quốc tế thường dao động hàng năm theo nhiều hướng khác nhau, và thường gây bất ngờ ngay cả với những nhà dự báo uy tín. Quỹ tin rằng thị trường vẫn còn tiềm ẩn những rủi ro đối với sự suy yếu bất ngờ của đồng USD.

Đối với triển vọng nâng hạng, người đứng đầu quản lý quỹ dự đoán rằng chỉ số FTSE sẽ nâng xếp hạng thị trường của Việt Nam lên một bậc vào loại thị trường đang phát triển (EM) vào đầu tháng 10 hoặc chậm nhất là vào tháng 3 năm 2026. Vì lý do này, quỹ đã tăng tỷ trọng của các ngân hàng trong danh mục đầu tư vào đầu năm năm ngoái.

Khối lượng giao dịch trên sàn chứng khoán đã tăng mạnh kể từ tháng 8, với khối lượng giao dịch gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Hiện tại, khối lượng giao dịch hàng ngày đã đạt mức 1,5 tỷ USD.

Các ngân hàng vẫn đang được giữ tỷ trọng cao trong danh mục quỹ. Tăng trưởng lợi nhuận của các ngân hàng đang đạt được đà tốt khi các hoạt động kinh tế trong nước gia tăng và nhu cầu dự phòng tín dụng từ các năm trước giảm bớt. Nhiều ngân hàng trong thời gian tới sẽ ghi nhận thêm lợi nhuận từ việc giải phóng các khoản dự phòng thua lỗ cũng như việc thực hiện tài sản bảo đảm.

Quỹ ước tính rằng hệ số P/B của các ngân hàng trong danh mục đầu tư của quỹ sẽ giảm xuống mức 1,4 vào cuối năm với các mức giá cổ phiếu này. Năm tới, P/B sẽ giảm xuống mức 1,2, nhưng thị trường chứng khoán trong giai đoạn tăng sẽ đẩy giá trị của các ngân hàng này lên trên 2,0, điều này sẽ xảy ra thông qua khả năng tăng giá cổ phiếu.

"Sự tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ giữ vững triển vọng lợi nhuận của các công ty niêm yết tích cực. Tình hình tốt đẹp của thị trường chứng khoán có thể tiếp tục, vì tăng trưởng lợi nhuận sẽ hỗ trợ sự tăng giá cổ phiếu và giữ cho thị trường ở mức giá hợp lý. Theo dự báo đồng thuận của Bloomberg cho năm 2026, hệ số P/E của thị trường Việt Nam chỉ là 11,8, một con số hấp dẫn cho các cổ phiếu của một quốc gia đang phát triển mạnh mẽ.

Thị trường chứng khoán tăng trưởng không đồng đều giữa các cổ phiếu sẽ cung cấp những cơ hội tuyệt vời cho việc thay đổi danh mục đầu tư", ông Petri Deryng nhấn mạnh.