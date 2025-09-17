Các thị trường chứng khoán thường biến động ra sao khi nhận thông tin nâng hạng?
Thu Minh
17/09/2025, 21:16
Chứng khoán Yuanta đã tiến hành thống kê lại diễn biến thị trường ở các quốc gia được FTSE Russel xem xét nâng hạng trong thời gian gần đây với 3 quốc gia tiêu biểu: Kuwait, Saudi Arab, Romania.
Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chờ đợi thông tin đánh giá nâng hạng lên thị trường mới nổi vào đầu tháng 10/2025 tới đây. Xét trên các tiêu chí của FTSE Russel thị trường Việt Nam đã đạt 9/9 tiêu chí và kỳ vọng sớm có kết quả tích cực trong kỳ đánh giá lần này.
Hiệu ứng nâng hạng thị trường luôn được nhiều nhà đầu tư chú ý. Trong cập nhật mới đây, Chứng khoán Yuanta đã tiến hành thống kê lại diễn biến thị trường ở các quốc gia được FTSE Russel xem xét nâng hạng trong thời gian gần đây với 3 quốc gia tiêu biểu: Kuwait, Saudi Arab, Romania.
Với Kuwait, sau thông báo 09/2017, thị trường giảm mạnh trong 3 tháng đầu rồi dao động đi ngang với mức âm ~5–10%. Thị trường chứng khoán này bị tác động từ đợt điều chỉnh tăng lãi suất của Fed và tác động từ nội tại quốc gia do ảnh hưởng từ giá dầu.
Saudi Arabia: Thông báo 03/2018, thị trường tăng khá tốt trong năm đầu tiên, đạt đỉnh tăng +20%. Chủ yếu nhờ song hành với nâng hạng FTSE, Saudi còn được MSCI thông báo nâng hạng, cộng thêm hiệu ứng IPO Aramco kỳ vọng hút vốn. Tuy nhiên sau đó biến động khá lớn, và cuối cùng sụt giảm mạnh về -20% (tương ứng giai đoạn khủng hoảng dầu và COVID 2020).
Tại Romania: Thông báo nâng hạng vào 09/2019, có hiệu lực vào 09/2020. Sau thông báo thị trường giảm mạnh chủ yếu do Covid 2020 là cú sốc chính, có lúc thị trường này bay 25% nhưng sau đó hồi phục rất tốt tăng lên tới 30%.
"Việc nâng hạng thường mang lại hiệu ứng tích cực trong ngắn hạn, nhưng về dài hạn thì diễn biến thị trường chứng khoán sẽ còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác.
Chúng tôi cho rằng diễn biến cụ thể còn phụ thuộc vào bối cảnh vĩ mô như chính sách tiền tệ, giá dầu, Covid, chính trị và đến từ yếu tố nội lực. Điểm tích cực trong giai đoạn này là Fed sẽ giảm lãi suất sau thời gian duy trì lãi suất cao, điều này có thể là yếu tố hỗ trợ tích cực cho câu chuyện nâng hạng của thị trường chứng khoán Việt Nam được kỳ vọng trong tháng 10", ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc phân tích khối khách hàng cá nhân của Chứng khoán Yuanta nhấn mạnh.
Hiện tại, tỷ lệ sở hữu của khối ngoại đã giảm xuống mức 12% tính trên số lượng cổ phiếu sở hữu chia cho số lượng cổ phiếu lưu hành, nguyên nhân phần lớn vẫn đến từ mức chênh lệch lãi suất USD-VND, sóng đầu tư công nghệ toàn cầu, thiếu hàng hóa mới trên thị trường chứng khoán Việt Nam, tỷ lệ room của khối ngoại.
Do đó, việc Fed giảm lãi suất cùng với việc làn sóng IPO các hàng hóa mới và phát triển các sản phẩm tài chính trên thị trường là những động lực sớm thu hút khối ngoại quay trở lại Việt Nam.
Mới đây, theo bài viết đăng tải trên Reuters ngày 16/09, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết bản thân “khá tự tin” rằng FTSE Russell sẽ nâng hạng Việt Nam lên nhóm thị trường mới nổi (emerging market) trong tháng tới.
“Tôi khá tự tin về khả năng nâng hạng” - Bộ trưởng Bộ Tài chính trả lời câu hỏi của Reuters tại một hội nghị ở London, nơi nhà lãnh đạo cũng đã có các buổi làm việc với FTSE Russell và Sở Giao dịch Chứng khoán London (LSE), tại London, Vương quốc Anh. Bộ trưởng cũng cho biết, về cơ bản, Việt Nam đã đáp ứng các tiêu chí của nhà cung cấp chỉ số.
Tiến trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam là một trong những nội dung trọng tâm tại cuộc làm việc giữa Đoàn công tác Bộ Tài chính với LSE diễn ra vào sáng ngày 15/09/2025 (theo giờ địa phương).
Trong buổi làm việc Sở Giao dịch Chứng khoán London, thông tin thêm về vấn đề nâng hạng thị trường chứng khoán, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho biết, trong thời gian vừa qua, Chính phủ Việt Nam đã nỗ lực tập trung để triển khai các giải pháp để đáp ứng các tiêu chí nâng hạng của tổ chức FTSE Russell.
“Chúng tôi đã có những cải cách và quyết sách mạnh mẽ với việc ban hành đồng bộ nhiều cơ chế, chính sách có hiệu lực ngay để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho dòng vốn đầu tư nước ngoài tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam”, Bộ trưởng cho hay.
