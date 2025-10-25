Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì chiêu đãi các đoàn tham dự Lễ mở ký Công ước Hà Nội

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Bảy, 25/10/2025
Minh Kiệt
25/10/2025, 23:18
Tối 25/10, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Lương Cường đã chủ trì chiêu đãi trọng thể các đoàn tham dự Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội)...
Phát biểu tại buổi chiêu đãi, Chủ tịch nước Lương Cường nhiệt liệt chào mừng các vị lãnh đạo, trưởng đoàn các quốc gia thành viên và các tổ chức quốc tế đến Việt Nam tham dự Lễ mở ký công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng và có một ngày làm việc bận rộn nhưng đầy ý nghĩa.
Chủ tịch nước cho rằng đến với Hà Nội, Thủ đô ngàn năm văn hiến, các đại biểu sẽ cảm nhận được sự giao thoa giữa truyền thống với hiện đại, giữa giá trị bền vững của lịch sử với nhịp sống năng động của thời đại. Hà Nội hôm nay mang trong mình sức sống đổi mới sáng tạo và khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên số.
Chủ tịch nước nhấn mạnh với những khoảnh khắc đáng nhớ của Lễ mở ký, Công ước Hà Nội đã trở thành dấu ấn mới trong hành trình hội nhập của Việt Nam và cả chính Hà Nội, nơi quá khứ được lưu giữ, hiện tại được kết nối và tương lai đang mở ra bằng công nghệ và tri thức.
Chủ tịch nước nêu rõ trong bối cảnh thế giới ngày nay được kết nối bằng hàng tỷ đường truyền, niềm tin vẫn là “tín hiệu không dây” mạnh mẽ nhất gắn kết con người với nhau. Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng rằng, vượt lên mọi điều khoản pháp lý, điều đọng lại sau mỗi nỗ lực đàm phán chính là sự chân thành, tin cậy và tình hữu nghị.
Chủ tịch nước khẳng định chính những giá trị đó đã đưa các đại biểu, các vị khách quý đến với Hà Nội hôm nay, để cùng viết nên câu chuyện tương lai số bền vững, an toàn và nhân văn; cùng nhau mở ra một chương mới của hợp tác, nơi cam kết được chuyển hóa thành hành động và niềm tin được tiếp nối bằng những bước đi cụ thể, để Công ước sớm đi vào cuộc sống.
Lễ mở ký Công ước Hà Nội diễn ra trong hai ngày 25 và 26/10, đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực toàn cầu tăng cường hợp tác quốc tế, bảo đảm an ninh, an toàn không gian mạng. Gần 70 quốc gia và tổ chức đã tham gia ký kết. Việc Liên hợp quốc lựa chọn Hà Nội làm địa điểm tổ chức là dấu ấn đặc biệt trong lịch sử đối ngoại đa phương của Việt Nam và gần 50 năm quan hệ đối tác Việt Nam – Liên hợp quốc.
Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an nhận định các nhóm tội phạm này ngày càng chuyên nghiệp, có sự liên kết quốc tế, thậm chí hình thành “làng nghề” hoặc “tập đoàn” lừa đảo trực tuyến.
Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi người dân là trung tâm của mọi chính sách, ưu tiên phát triển ổn định, bền vững, đồng thời sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ các quốc gia khác trong các lĩnh vực kinh tế, nông nghiệp, y tế và giáo dục...
Chiều 25/10, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Tổng Thư ký tới Việt Nam...
Chiều 25/10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres nhân dịp ông thăm chính thức Việt Nam và tham dự Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về phòng, chống tội phạm mạng...
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương xác định rõ thứ tự ưu tiên trong triển khai nhiệm vụ cuối năm 2025, tập trung vào những lĩnh vực tạo động lực tăng trưởng, bảo đảm hoàn thành mục tiêu của năm cuối nhiệm kỳ và tạo nền tảng cho giai đoạn tiếp theo.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
