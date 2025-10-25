Thứ Bảy, 25/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tiêu điểm

Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì chiêu đãi các đoàn tham dự Lễ mở ký Công ước Hà Nội

Minh Kiệt

25/10/2025, 23:18

Tối 25/10, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Lương Cường đã chủ trì chiêu đãi trọng thể các đoàn tham dự Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội)...

Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì chiêu đãi các đoàn tham dự Lễ mở ký Công ước Hà Nội. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì chiêu đãi các đoàn tham dự Lễ mở ký Công ước Hà Nội. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại buổi chiêu đãi, Chủ tịch nước Lương Cường nhiệt liệt chào mừng các vị lãnh đạo, trưởng đoàn các quốc gia thành viên và các tổ chức quốc tế đến Việt Nam tham dự Lễ mở ký công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng và có một ngày làm việc bận rộn nhưng đầy ý nghĩa.

Chủ tịch nước cho rằng đến với Hà Nội, Thủ đô ngàn năm văn hiến, các đại biểu sẽ cảm nhận được sự giao thoa giữa truyền thống với hiện đại, giữa giá trị bền vững của lịch sử với nhịp sống năng động của thời đại. Hà Nội hôm nay mang trong mình sức sống đổi mới sáng tạo và khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên số.

Chủ tịch nước nhấn mạnh với những khoảnh khắc đáng nhớ của Lễ mở ký, Công ước Hà Nội đã trở thành dấu ấn mới trong hành trình hội nhập của Việt Nam và cả chính Hà Nội, nơi quá khứ được lưu giữ, hiện tại được kết nối và tương lai đang mở ra bằng công nghệ và tri thức.

Chủ tịch nước nêu rõ trong bối cảnh thế giới ngày nay được kết nối bằng hàng tỷ đường truyền, niềm tin vẫn là “tín hiệu không dây” mạnh mẽ nhất gắn kết con người với nhau. Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng rằng, vượt lên mọi điều khoản pháp lý, điều đọng lại sau mỗi nỗ lực đàm phán chính là sự chân thành, tin cậy và tình hữu nghị.

Chủ tịch nước khẳng định chính những giá trị đó đã đưa các đại biểu, các vị khách quý đến với Hà Nội hôm nay, để cùng viết nên câu chuyện tương lai số bền vững, an toàn và nhân văn; cùng nhau mở ra một chương mới của hợp tác, nơi cam kết được chuyển hóa thành hành động và niềm tin được tiếp nối bằng những bước đi cụ thể, để Công ước sớm đi vào cuộc sống.

Lễ mở ký Công ước Hà Nội diễn ra trong hai ngày 25 và 26/10, đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực toàn cầu tăng cường hợp tác quốc tế, bảo đảm an ninh, an toàn không gian mạng. Gần 70 quốc gia và tổ chức đã tham gia ký kết. Việc Liên hợp quốc lựa chọn Hà Nội làm địa điểm tổ chức là dấu ấn đặc biệt trong lịch sử đối ngoại đa phương của Việt Nam và gần 50 năm quan hệ đối tác Việt Nam – Liên hợp quốc.

Tăng cường hành động toàn cầu ứng phó tội phạm mạng

20:56, 25/10/2025

Tăng cường hành động toàn cầu ứng phó tội phạm mạng

Liên hợp quốc kêu gọi hành động toàn cầu chống tội phạm mạng

20:57, 25/10/2025

Liên hợp quốc kêu gọi hành động toàn cầu chống tội phạm mạng

Tổng Thư ký Liên hợp quốc đến Hà Nội dự lễ ký Công ước chống tội phạm mạng

18:17, 24/10/2025

Tổng Thư ký Liên hợp quốc đến Hà Nội dự lễ ký Công ước chống tội phạm mạng

Từ khóa:

chủ tịch nước Công ước Hà Nội Tiêu điểm

Đọc thêm

Tăng cường hợp tác toàn cầu ứng phó tội phạm lừa đảo trực tuyến

Tăng cường hợp tác toàn cầu ứng phó tội phạm lừa đảo trực tuyến

Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an nhận định các nhóm tội phạm này ngày càng chuyên nghiệp, có sự liên kết quốc tế, thậm chí hình thành “làng nghề” hoặc “tập đoàn” lừa đảo trực tuyến.

Tổng Bí thư tiếp Tổng thư ký Liên Hợp Quốc

Tổng Bí thư tiếp Tổng thư ký Liên Hợp Quốc

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi người dân là trung tâm của mọi chính sách, ưu tiên phát triển ổn định, bền vững, đồng thời sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ các quốc gia khác trong các lĩnh vực kinh tế, nông nghiệp, y tế và giáo dục...

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng Thư ký Liên hợp quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng Thư ký Liên hợp quốc

Chiều 25/10, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Tổng Thư ký tới Việt Nam...

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres

Chiều 25/10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres nhân dịp ông thăm chính thức Việt Nam và tham dự Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về phòng, chống tội phạm mạng...

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm cuối năm 2025 theo thứ tự ưu tiên

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm cuối năm 2025 theo thứ tự ưu tiên

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương xác định rõ thứ tự ưu tiên trong triển khai nhiệm vụ cuối năm 2025, tập trung vào những lĩnh vực tạo động lực tăng trưởng, bảo đảm hoàn thành mục tiêu của năm cuối nhiệm kỳ và tạo nền tảng cho giai đoạn tiếp theo.

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Y tế thông minh trong thời đại AI

eMagazine

Y tế thông minh trong thời đại AI

KOCHAM thúc đẩy hợp tác đầu tư Việt – Hàn trong giai đoạn mới

eMagazine

KOCHAM thúc đẩy hợp tác đầu tư Việt – Hàn trong giai đoạn mới

Lý do các “ông lớn” chưa xây trung tâm dữ liệu tại Việt Nam

eMagazine

Lý do các “ông lớn” chưa xây trung tâm dữ liệu tại Việt Nam

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Mỹ cắt đàm phán thương mại với Canada, điều tra để áp thuế quan mới lên Trung Quốc

Thế giới

2

Ba ưu tiên chính được định hình cho APEC 2027 tại Việt Nam

Đầu tư

3

Thủ tướng trao quyết định bổ nhiệm và giao nhiệm vụ cho 2 Phó Thủ tướng, 3 Bộ trưởng

Tiêu điểm

4

Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Maldives Abdulla Khaleel

Tiêu điểm

5

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Tổng Công tố Liên bang Nga

Tiêu điểm

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy