Tổng Thư ký Liên hợp quốc đến Hà Nội dự lễ ký Công ước chống tội phạm mạng

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Bảy, 25/10/2025
Việt An
24/10/2025, 18:17
Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres bày tỏ cam kết tăng cường quan hệ Việt Nam - Liên hợp quốc và khẳng định coi Việt Nam là đối tác quan trọng của Liên hợp quốc trên mọi lĩnh vực...
Chiều 24/10, Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam và tham dự Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội), từ ngày 24-25/10/2025, theo lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường.
Ra Sân bay quốc tế Nội Bài đón đoàn có Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh; Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ; Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc.
Tháp tùng Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres có bà Ghada Fathy Ismail Waly, Giám đốc điều hành Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC) kiêm Tổng Giám đốc Văn phòng Liên hợp quốc tại Vienna (Áo), cùng một số quan chức Liên hợp quốc.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres sinh năm 1949, quốc tịch Bồ Đào Nha. Ông có bằng Kỹ sư, Học viện Instituto Superior Tecnico; biết các ngôn ngữ: Bồ Đào Nha, Anh, Pháp và Tây Ban Nha.
Ông từng trải qua các vị trí công tác: Người sáng lập ra Hội đồng Người tị nạn Tây Ban Nha, Hiệp hội Người tiêu dùng Tây Ban Nha DECO (đầu thập niên 1970); Thành viên Quốc hội Bồ Đào Nha; Chủ tịch Ủy ban Nghị viện Kinh tế, Tài chính, Kế hoạch; Ủy ban Nghị viện Hành chính lãnh thổ, Đô thị và Môi trường (1976-1993); Thành viên của Hội đồng Nghị viện Hội đồng châu Âu, Chủ tịch Ủy ban Dân số, di cư và người tị nạn (1981-1983); Thành viên của Hội đồng Nhà nước Bồ Đào Nha (1991-2002); Phó Chủ tịch Tổ chức Xã hội Chủ nghĩa Quốc tế, kiêm đồng Chủ tịch của Ủy ban châu Phi và sau đó là Ủy ban Phát triển của Tổ chức này (1992-1999); Thủ tướng Bồ Đào Nha (1995-2002); Chủ tịch Tổ chức Xã hội Chủ nghĩa Quốc tế (một tổ chức của các đảng chính trị dân chủ xã hội trên thế giới) (1999-2005); Chủ tịch Hội đồng châu Âu (2000); Thành viên Câu lạc bộ Madrid (một liên minh lãnh đạo dân chủ của các cựu Tổng thống, Thủ tướng của các nước trên thế giới) (từ năm 2002-nay); Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) (2005 - 2015).
Từ năm 2017 đến nay, ông António Guterres là Tổng Thư ký của Liên hợp quốc (người thứ chín giữ vị trí này kể từ khi Liên hợp quốc được thành lập).
Ông António Guterres là người có tình cảm đặc biệt với Việt Nam, từng xuống đường biểu tình phản đối chiến tranh xâm lược Việt Nam.
Trên cương vị Tổng Thư ký, ông luôn bày tỏ cam kết tăng cường quan hệ Việt Nam - Liên hợp quốc và khẳng định coi Việt Nam là đối tác quan trọng của Liên hợp quốc trên mọi lĩnh vực.
Lần gần nhất, Tổng Thư ký đến thăm chính thức Việt Nam là tháng 10/2022, sau khi tái cử nhiệm kỳ thứ hai (2021-2026).
Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn ghi nhớ, trân trọng sự hỗ trợ quý báu mà Liên hợp quốc dành cho Việt Nam để hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng và phát triển đất nước...
Chuyến thăm Tổng thống Nam Phi không chỉ củng cố tình hữu nghị truyền thống mà còn mở ra cơ hội để lãnh đạo hai nước đánh giá toàn diện quan hệ hợp tác, định hướng thúc đẩy hợp tác...
Chiều 24/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith nhân dịp nhà lãnh đạo Lào dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao sang dự Lễ mở Công ước Hà Nội...
Tiếp nối các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Bulgaria, chiều 24/10 (giờ địa phương), tại thủ đô Sofia, Tổng Bí thư Tô Lâm đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Bulgaria Natalia Kiselova...
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: