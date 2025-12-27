Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI: Khơi dậy tinh thần cống hiến vì quốc gia, dân tộc

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI tổng kết phong trào thi đua giai đoạn 2021–2025, xác định định hướng giai đoạn 2026–2030, nhấn mạnh yêu cầu đổi mới, thực chất và lan tỏa tinh thần cống hiến vì quốc gia, dân tộc.

Sáng 27/12, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI với chủ đề “Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc bứt phá, đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng” đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Tại Đại hội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, phát biểu khai mạc; các đại biểu theo dõi phóng sự tổng kết kết quả các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2021–2025, đồng thời xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2026–2030.

Trong khuôn khổ chương trình, Đại hội tổ chức giao lưu, tôn vinh các điển hình tiên tiến, đại diện Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân – những gương mặt tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021–2025, có thành tích nổi bật và đóng góp thiết thực cho xã hội.

TÔN VINH NHỮNG ĐIỂN HÌNH TIÊU BIỂU TỪ THỰC TIỄN

Các điển hình được giao lưu, tôn vinh tại Đại hội đến từ nhiều lĩnh vực, địa bàn và môi trường công tác khác nhau, phản ánh sự lan tỏa của phong trào thi đua yêu nước trong toàn xã hội. Đó là Trung tá Nguyễn Mạnh Linh, Chiến sĩ thi đua thuộc Tổng công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel, Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội;

Ông Vũ Hữu Lê, hơn 90 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Cơ khí và Xây lắp Hồng Hà (tỉnh Yên Bái), nhà sáng chế máy nông nghiệp; Thượng tá Lê Văn Thọ, Công an xã Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, tham gia tham mưu, chỉ huy, trực tiếp ứng phó, phòng chống lũ lụt, cứu hộ, cứu nạn và bảo đảm an ninh trật tự, khắc phục hậu quả thiên tai năm 2025 tại Khánh Hòa. Đại hội cũng gặp gỡ, giao lưu với đại diện các vận động viên đạt thành tích cao tại SEA Games 33.

Chủ tịch nước Lương Cường đã trao danh hiệu Anh hùng Lao động cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: TTXVN

Mỗi điển hình tiên tiến là một câu chuyện riêng về lao động, sáng tạo, cống hiến và vượt qua thử thách. Điểm chung của các tấm gương được tôn vinh là tinh thần “vì quốc gia, dân tộc”, gắn kết chặt chẽ giữa trách nhiệm cá nhân với lợi ích chung của cộng đồng và đất nước.

Tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, Đảng và Nhà nước đã phong tặng Danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới cho Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo, ghi nhận những đóng góp bền bỉ và có chiều sâu của một nữ doanh nhân tiêu biểu trong hơn ba thập kỷ lao động, sáng tạo và cống hiến.

Hoạt động trên nhiều lĩnh vực then chốt như hàng không, tài chính – ngân hàng, đầu tư và công nghệ, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo để lại dấu ấn rõ nét bằng tư duy đổi mới, năng lực tổ chức và tinh thần phụng sự xã hội. Những sáng kiến mang tính tiên phong của bà không chỉ góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ cho hàng triệu người dân, thúc đẩy tăng trưởng và tạo việc làm, mà còn đóng góp thiết thực vào quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.

Danh hiệu Anh hùng Lao động là sự ghi nhận cho một hành trình lao động và cống hiến của Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo gắn chặt với lợi ích quốc gia, phát triển con người và khát vọng đưa Việt Nam vươn lên mạnh mẽ trong thời kỳ đổi mới và hội nhập.

THI ĐUA LÀ ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN, LÀ THƯỚC ĐO PHẨM CHẤT

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh thi đua yêu nước là truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khởi xướng và tổ chức phong trào thi đua yêu nước bằng “Lời kêu gọi Thi đua ái quốc” ngày 11/6/1948, khẳng định thi đua là “làm cho mau, làm cho tốt, làm cho nhiều” và nhấn mạnh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”.

Theo Tổng Bí thư, Đại hội là dịp tôn vinh những “bông hoa đẹp nhất” trong vườn hoa thi đua yêu nước. Các điển hình tiên tiến được lựa chọn từ cơ sở, hoạt động trên nhiều lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; ở các vùng miền, từ đô thị đến nông thôn, biên giới, hải đảo; thuộc nhiều dân tộc, tôn giáo khác nhau.

Các đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI. Ảnh: TTXVN

Đó là những con người bình dị nhưng tạo nên những thành tích đáng trân trọng: người cải tiến quy trình để tiết kiệm thời gian và chi phí; người bền bỉ chăm sóc sức khỏe cộng đồng; người kiên trì nâng cao chất lượng giáo dục; người ngày đêm bám trụ nơi biên giới, hải đảo để bảo vệ chủ quyền; doanh nhân đổi mới công nghệ, mở rộng thị trường, tạo việc làm và chăm lo đời sống người lao động.

Tổng Bí thư nhấn mạnh giá trị cốt lõi của các điển hình không chỉ nằm ở thành tích, mà ở phẩm chất tạo nên thành tích: trung thực, tận tụy, trách nhiệm, kỷ luật, sáng tạo, ý thức cộng đồng; đặt lợi ích chung lên trên lợi ích riêng; coi danh dự là giá trị cao quý; lấy hiệu quả công việc làm thước đo phẩm chất lao động.

Việc tôn vinh các điển hình nhằm lan tỏa những giá trị tích cực, “nhân” gương sáng thành động lực để phong trào thi đua yêu nước phát triển sâu rộng, bền vững; đồng thời yêu cầu kiên quyết chống hình thức, chống bệnh thành tích, bảo đảm thi đua và khen thưởng thực chất, công bằng.

LẤY HIỆU QUẢ PHỤC VỤ NHÂN DÂN LÀM TIÊU CHÍ TRUNG TÂM

Tổng Bí thư chỉ rõ công tác thi đua – khen thưởng cần được “định vị đúng tọa độ”: lấy chất lượng và hiệu quả làm chuẩn; lấy đóng góp thực tiễn làm căn cứ; hướng về người lao động trực tiếp và cơ sở. Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2022 đã đặt ra yêu cầu công khai, minh bạch, kịp thời, bảo đảm mọi nỗ lực, cống hiến đều được ghi nhận xứng đáng.

Trong giai đoạn mới, thi đua yêu nước phải bám sát nhiệm vụ chính trị, gắn với mục tiêu cụ thể; lấy kết quả phục vụ nhân dân làm thước đo. Mỗi phong trào cần có việc làm rõ ràng, tiêu chí đo lường được và kết quả kiểm chứng được.

Đại biểu dự đại hội. Ảnh: TTXVN

Thi đua cần hướng mạnh vào đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học – công nghệ và chuyển đổi số; nâng cao năng suất, chất lượng quản trị; thúc đẩy kinh tế số, xã hội số, chính phủ số. Các nghị quyết Trung ương ban hành trong năm 2025 là cơ sở quan trọng để triển khai các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả.

Bên cạnh đó, thi đua xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, liêm chính, hiện đại; đề cao kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm nêu gương; cải cách thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp; khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Thi đua phát triển văn hóa, giáo dục, y tế và an sinh xã hội; nâng cao chất lượng cuộc sống; xây dựng con người Việt Nam thời kỳ mới; chăm lo người có công và người yếu thế; xây dựng xã hội nhân văn, kỷ cương, nghĩa tình.

Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh thi đua phát triển kinh tế tư nhân lành mạnh, hiệu quả; nâng cao chất lượng doanh nghiệp và năng lực cạnh tranh quốc gia; gắn đổi mới công nghệ với quản trị hiện đại và trách nhiệm xã hội; tạo việc làm, bảo đảm phúc lợi cho người lao động; xây dựng văn hóa kinh doanh liêm chính.

Thi đua gắn với chuyển đổi xanh và phát triển bền vững; sử dụng hiệu quả tài nguyên, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải, bảo vệ môi trường; phát triển kinh tế tuần hoàn, bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh môi trường và chất lượng sống của nhân dân.

Tổng Bí thư yêu cầu phong trào thi đua hướng mạnh về cơ sở, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; chú trọng người lao động trực tiếp và lực lượng tuyến đầu; để mỗi cá nhân, gia đình, cộng đồng đều có mục tiêu phấn đấu và cơ hội cống hiến.

Nhấn mạnh yêu cầu đổi mới công tác thi đua – khen thưởng theo hướng thực chất, công khai, minh bạch, Tổng Bí thư đề nghị các cấp ủy, chính quyền tăng cường kiểm tra, giám sát; tạo môi trường để người tốt, việc tốt được ghi nhận kịp thời; các cơ quan báo chí, truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền, lan tỏa giá trị của phong trào thi đua yêu nước, góp phần khơi dậy khát vọng phát triển đất nước trong giai đoạn tới.