Thủ tướng: Đột phá giáo dục, y tế để chuẩn bị nguồn lực cho kỷ nguyên phát triển mới

Tiếp xúc cử tri thành phố Cần Thơ sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đại biểu Quốc hội, lãnh đạo bộ, ngành đã trực tiếp giải đáp nhiều kiến nghị liên quan giáo dục, y tế, thể chế và phát triển hạ tầng, nhấn mạnh yêu cầu đột phá hai lĩnh vực then chốt cho phát triển bền vững.

Chiều 28/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Tham dự có các đại biểu Quốc hội: Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng; Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Lâm Văn Mẫn; Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh; cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và thành phố Cần Thơ.

Cuộc tiếp xúc có hơn 300 cử tri là cán bộ, công chức, viên chức, giảng viên ngành giáo dục và đào tạo, y tế trên địa bàn thành phố. Sau khi Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ báo cáo kết quả Kỳ họp và hoạt động của Đoàn, hội nghị dành phần lớn thời gian để cử tri nêu ý kiến, kiến nghị; Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo các bộ, ngành trực tiếp trao đổi, giải đáp.

HOÀN THIỆN THỂ CHẾ, TRIỂN KHAI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA QUY MÔ LỚN

Nội dung các ý kiến tập trung vào việc triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến cơ chế, chính sách ưu đãi đặc thù đối với đội ngũ y tế, nhất là nhân viên y tế cơ sở, điều dưỡng lão khoa; việc xây dựng khung pháp lý khuyến khích khu vực tư nhân tham gia phát triển dịch vụ chăm sóc lão khoa; chính sách thu hút nguồn nhân lực về công tác tại trạm y tế xã, phường.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Cần Thơ tiếp xúc cử tri - Ảnh: VGP

Bên cạnh đó, cử tri cũng quan tâm đến việc sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật để phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; cơ chế, chính sách thúc đẩy sự tham gia của khu vực kinh tế tư nhân; cơ chế đặc thù giúp các trường đại học trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long phát triển thành trung tâm tri thức, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao.

Liên quan giáo dục đại học, nhiều ý kiến đề nghị hoàn thiện chính sách tài chính để các cơ sở đào tạo phát huy vai trò đào tạo nhân lực, phát triển khoa học – công nghệ; có cơ chế hỗ trợ nguồn lực nhằm thu hút chuyên gia giỏi tham gia giảng dạy, nghiên cứu.

Phát biểu tại cuộc tiếp xúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh hai chủ đề giáo dục và y tế có ý nghĩa trực tiếp với mọi người dân, là nền tảng quan trọng để đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới theo hướng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Theo Thủ tướng, để cụ thể hóa Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị, Chính phủ đã trình Quốc hội và được thông qua Luật Dân số, Luật Phòng bệnh và Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Các văn bản này hướng tới mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam khỏe mạnh, nâng cao thể chất, ý thức phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe toàn dân.

Thủ tướng chia sẻ thêm về nội dung chuyên đề tiếp xúc cử tri liên quan đến hai lĩnh vực giáo dục và y tế - Ảnh: VGP

Cùng với đó, Quốc hội đã phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026–2035. Trên cơ sở này, Chính phủ sẽ chỉ đạo Bộ Y tế khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để quyết định đầu tư Chương trình gồm 5 dự án, với tổng nguồn lực gần 90.000 tỷ đồng, tập trung vào các mục tiêu như nâng cao năng lực y tế cơ sở, hiệu quả hệ thống phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phát triển dân số, chăm sóc xã hội cho người yếu thế và tăng cường truyền thông y tế.

NÂNG CẤP HỆ THỐNG Y TẾ, ĐỘT PHÁ GIÁO DỤC GẮN SẮP XẾP HỆ THỐNG

Điểm lại một số nhiệm vụ y tế tại Cần Thơ, Thủ tướng Chính phủ biểu dương thành phố cùng các bộ, ngành đã kịp thời triển khai chỉ đạo của Thủ tướng về việc chuyển dự án xây dựng Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ (mới) từ vốn vay ODA sang đầu tư công, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiến độ dự án. Đồng thời, việc mua sắm hai máy xạ trị cho Bệnh viện Ung bướu hiện hành đã góp phần nâng cao năng lực khám, chữa bệnh cho người dân khu vực.

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục bổ sung, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và cơ sở vật chất y tế trên địa bàn; khẩn trương nâng cấp Bệnh viện Tim mạch Cần Thơ, Bệnh viện Phụ sản Cần Thơ, Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ trong năm 2026; những khó khăn, thiếu hụt cần kịp thời báo cáo Chính phủ để xem xét, xử lý.

Cử tri TP. Cần Thơ tham dự buổi tiếp xúc cử tri - Ảnh: VGP

Đối với giáo dục và đào tạo, Thủ tướng cho biết Chính phủ bám sát Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị, xác định nguồn nhân lực chất lượng cao là yếu tố then chốt, khâu đột phá chiến lược cho phát triển kinh tế – xã hội trong giai đoạn mới.

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; Luật Giáo dục đại học; Luật Giáo dục nghề nghiệp và Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Quốc hội cũng phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026–2035, với tổng nguồn lực hơn 580.000 tỷ đồng, tập trung vào 4 nhóm mục tiêu đối với giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học và xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý.

Bên cạnh kết quả đạt được, Thủ tướng chỉ rõ một số hạn chế tại Cần Thơ như: tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia còn thấp và chưa đồng đều; tình trạng thiếu giáo viên, cơ cấu môn học chưa hợp lý, nhất là ở bậc mầm non, tiểu học; việc thực hiện tự chủ tài chính chưa đồng bộ.

Thủ tướng yêu cầu thành phố sắp xếp hệ thống cơ sở giáo dục phù hợp mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; các trường đại học trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long tổ chức theo hướng tăng quy mô, giảm đầu mối, nâng cao chất lượng.