Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ đón chính thức Tổng Thư ký Liên hợp quốc

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường, chiều 24/10, Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres đã tới thủ đô Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng từ ngày 24-25/10.

Chiều 24/10, Lễ đón chính thức Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres diễn ra trang trọng tại Phủ Chủ tịch do Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì.

Tham dự lễ đón có Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lê Huy Vịnh; Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ; Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc Đỗ Hùng Việt; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Nguyễn Hoàng Anh; Thứ trưởng Bộ Công an Đặng Hồng Đức; Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Quốc hội Đôn Tuấn Phong; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành; Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn; Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long; Trợ lý Chủ tịch nước Dương Quốc Hưng.

Đoàn xe hộ tống đưa Tổng Thư ký António Guterres tiến vào Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường có mặt tại thảm đỏ nồng nhiệt chào đón Tổng Thư ký António Guterres thăm chính thức Việt Nam.

Đội tiêu binh và các cháu thiếu nhi Thủ đô đứng dọc thảm đỏ chào đón nhà lãnh đạo Liên hợp quốc. Đại diện các cháu thiếu nhi trao tặng Tổng Thư ký Liên hợp quốc bó hoa tươi thắm.

Trong tiếng nhạc chào mừng, Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng Thư ký António Guterres đi dọc thảm đỏ trước sự chào đón của các thành viên chính thức tháp tùng hai nhà lãnh đạo. Sau Lễ đón, hai bên tiến hành hội đàm.

Chuyến thăm của Tổng Thư ký António Guterres diễn ra đúng dịp kỷ niệm 80 năm thành lập Liên hợp quốc (24/10/1945-24/10/2025) và kỷ niệm 80 năm Quốc khánh của Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres. Ảnh: TTXVN.

Đây là những sự kiện mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc, phản ánh hành trình phát triển song hành của hai bên, cùng chia sẻ những giá trị cốt lõi cũng như các nguyên tắc đã, đang và sẽ tiếp tục định hình tương lai.

Sau 80 năm hình thành và phát triển, Liên hợp quốc đã chứng tỏ là tổ chức không thể thay thế và là cơ chế đa phương quan trọng nhất trong hệ thống quản trị toàn cầu.

Liên hợp quốc đã phát huy vai trò to lớn, nỗ lực không mệt mỏi để gìn giữ hòa bình, ngăn ngừa xung đột, chiến tranh; thực thi những chuẩn mực cốt lõi của quan hệ quốc tế trong Hiến chương Liên hợp quốc. Hàng trăm điều ước quốc tế đa phương quan trọng trong nhiều lĩnh vực đã được ký kết, tạo khuôn khổ chung cho việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Sau gần 50 năm trở thành thành viên chính thức, quan hệ Việt Nam-Liên hợp quốc tiếp tục phát triển tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu, không ngừng được củng cố và tăng cường.

Liên hợp quốc luôn đồng hành cùng Việt Nam từ giai đoạn tái thiết đất nước, phục hồi sau chiến tranh, đến thời kỳ phá thế bao vây cấm vận và từng bước hội nhập quốc tế.

Việt Nam đã ghi những dấu ấn sâu đậm là một thành viên ngày càng chủ động, tích cực, đóng góp ngày càng thực chất, sâu rộng cả về ý tưởng, con người, nguồn lực trên tất cả các lĩnh vực hoạt động trụ cột của Liên hợp quốc về gìn giữ hòa bình, an ninh, hợp tác phát triển.

Một dấu ấn nổi bật nhất là việc Việt Nam 2 lần trúng cử làm thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, vào các nhiệm kỳ 2008-2009 và 2020-2021.

Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres chụp ảnh với thiếu nhi. Ảnh: TTXVN.

Trong 2 nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Việt Nam đã đề xuất nhiều sáng kiến, giải pháp cho các vấn đề toàn cầu. Hiện Việt Nam đang đảm nhiệm nhiều trọng trách quốc tế; tiếp tục tích cực ứng cử vào các vị trí tại nhiều cơ chế, tổ chức đa phương quan trọng.

Việt Nam cũng tích cực tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc và trong vòng 10 năm từ 2014-2024, Việt Nam đã triển khai gần 1.100 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại những khu vực xa xôi như Nam Sudan, Cộng hòa Trung Phi, Abyei (khu vực tranh chấp giữa Sudan và Nam Sudan) và trụ sở Liên hợp quốc; hỗ trợ thiết thực và gắn bó với người dân địa phương, thực sự trở thành "sứ giả hòa bình" ở mỗi địa bàn đóng quân, qua đó nâng cao hình ảnh, vị thế của Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.

Trên nền tảng quan hệ Việt Nam-Liên hợp quốc trong gần nửa thế kỷ qua, chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng của Tổng Thư ký António Guterres vào ngày 24-25/10 là một dấu mốc quan trọng.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh cục diện quốc tế biến chuyển phức tạp, khó lường; thế giới đối mặt với nhiều thách thức đan xen như biến đổi khí hậu, thiên tai, an ninh năng lượng, lương thực, dịch bệnh…, đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với cộng đồng quốc tế phải tăng cường phối hợp và hành động tập thể.

Chuyến thăm Việt Nam lần này cho thấy sự coi trọng của Liên hợp quốc đối với Việt Nam, một thành viên tham gia ngày càng tích cực, thực chất vào hoạt động của Liên hợp quốc; đồng thời khẳng định Liên hợp quốc giữ vị trí quan trọng trong chính sách đối ngoại, thể hiện sự coi trọng của Việt Nam ủng hộ chủ nghĩa đa phương và hợp tác đa phương.