Chủ tịch nước Lương Cường làm việc về công tác chuẩn bị cho Lễ mở ký Công ước Hà Nội

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Chủ tịch nước nhấn mạnh việc Việt Nam đăng cai mở Lễ ký Công ước Hà Nội với sự tham dự của Tổng thư ký Liên hợp quốc và nhiều lãnh đạo các nước trên thế giới là một dấu mốc quan trọng khi lần đầu tiên Việt Nam là chủ nhà tổ chức mở ký một công ước của Liên hợp quốc, trong bối cảnh hiện nay vấn đề chống tội phạm mạng đặc biệt đáng quan tâm...
Sáng 15/10, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường đã làm việc với các cơ quan liên quan về công tác chuẩn bị cho Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) sẽ diễn ra tại Hà Nội trong hai ngày 25 và 26/10 tới.
Báo cáo của Ban Chỉ đạo Lễ mở ký cho biết, tính đến ngày 14/10 đã có 93 đoàn do lãnh đạo cấp cao và lãnh đạo bộ ngành các nước làm trưởng đoàn khẳng định tham dự sự kiện cùng hơn 1.000 đại biểu và báo chí.
Bộ Công an và Bộ Ngoại giao đã phối hợp chặt chẽ với Cơ quan của Liên hợp quốc về ma túy và tội phạm (UNODC) xây dựng chương trình Lễ mở ký, cũng như các sự kiện bên lề gồm 8 sự kiện bên lề cấp cao, tọa đàm cấp cao do lãnh đạo các bộ, ngành liên quan Việt Nam và UNODC điều hành; 38 hội thảo, thảo luận chuyên môn và hơn 20 gian hàng triển lãm.
Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam đăng cai mở Lễ ký Công ước Hà Nội sẽ có sự tham dự của Tổng thư ký Liên hợp quốc và nhiều lãnh đạo các nước trên thế giới. Đây là một dấu mốc quan trọng khi lần đầu tiên Việt Nam là chủ nhà tổ chức mở ký một công ước của Liên hợp quốc, trong bối cảnh hiện nay vấn đề chống tội phạm mạng đặc biệt đáng quan tâm.
Chủ tịch nước khẳng định việc chủ trì Lễ mở ký là minh chứng cho thấy Việt Nam là một quốc gia chủ nhà rất có trách nhiệm; là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế; sẵn sàng đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển của thế giới; tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế.
Qua nghe báo cáo về công tác chuẩn bị, cũng như những kiến nghị, đề xuất, Chủ tịch nước đánh giá cao tính chủ động, tinh thần trách nhiệm, tích cực của cơ quan chủ trì là Bộ Công an, Bộ Ngoại giao và các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình triển khai công việc và đến nay về cơ bản đã hoàn thành các khâu chuẩn bị cho sự kiện quan trọng này.
Để Lễ mở ký đạt được yêu cầu cao nhất, Chủ tịch nước lưu ý các cơ quan chức năng, rà soát sự phối hợp trong nội bộ từng bộ ngành và giữa các bộ ngành, thành phố Hà Nội, bảo đảm chặt chẽ từ kịch bản, nội dung, kế hoạch, tiến độ, chất lượng triển khai.
Cùng với đó đánh giá kỹ lưỡng các nội dung đã chuẩn bị từ các khâu kỹ thuật, nội dung, lễ tân, an ninh; xem xét những vấn đề gì có khó khăn, vướng mắc phải giải quyết, tháo gỡ, bảo đảm công tác tổ chức chu đáo, chất lượng, an toàn tuyệt đối.
Do thời gian không còn nhiều, Chủ tịch nước đề nghị các đơn vị chủ trì tích cực chủ động triển khai các nhiệm vụ được giao, bảo đảm đúng tiến độ, kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh để Lễ mở ký diễn ra thành công tốt đẹp và qua sự kiện cũng là dịp để bạn bè quốc tế cảm nhận về đất nước, con người Việt Nam thân thiện, mến khách.
Nguyên nhân dẫn đến giá vật liệu tăng cao là do việc xác định trữ lượng tài nguyên không chính xác và quản lý chưa tốt; do đó dự thảo luật cần nhấn mạnh đến công tác quản lý, tránh lợi dụng sơ hở, gây thất thoát, lãng phí tài nguyên…
Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn vừa ký Công điện số 197/CĐ-TTg ngày 13/10/2025, yêu cầu các bộ, ngành và địa phương liên quan tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm chất lượng và an toàn đối với 4 dự án đường bộ cao tốc trọng điểm gồm: Tuyên Quang – Hà Giang (đoạn qua tỉnh Hà Giang và tỉnh Tuyên Quang), Đồng Đăng – Trà Lĩnh, Hữu Nghị – Chi Lăng...
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho rằng căn cứ tình hình chuẩn bị thực tế và ý kiến của cấp có thẩm quyền, Quốc hội sẽ ban hành Nghị quyết quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai. Do đó, “không tiến hành sửa ngay Luật Đất đai tại Kỳ họp thứ 10”…
Nhân dịp Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2025), chiều 14/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gặp mặt 95 đại biểu nông dân Việt Nam xuất sắc, Nhà khoa học của nhà nông năm 2025.
Lễ tôn vinh Nông dân Việt Nam xuất sắc và Nhà khoa học của nhà nông năm 2025 diễn ra nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam khẳng định vai trò to lớn của nông dân trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: