Chủ tịch Quốc hội tiếp Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Lào Viengthong Siphandon

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá trong thời gian qua, Quốc hội Việt Nam đã phối hợp với Quốc hội Lào tăng cường giám sát các dự án đầu tư giữa hai nước để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện...

Chiều ngày 29/10/2025, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lào Viengthong Siphandon đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Chào mừng đồng chí Viengthong Siphandon và Đoàn đại biểu Tòa án nhân dân tối cao Lào sang thăm và làm việc tại Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh trên nền tảng quan hệ truyền thống đoàn kết, hữu nghị lâu đời do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong dày công vun đắp, các thế hệ hôm nay phải nối tiếp, phát triển, để quan hệ giữa hai nước Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Chủ tịch Quốc hội chúc mừng Lào đã vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành cơ bản kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 11 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ 9, chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng lần thứ 12 vào đầu năm 2026.

Cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dành thời gian tiếp, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lào Viengthong Siphandon khẳng định, thời gian qua, quan hệ Việt Nam - Lào đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp.

Hai nước đã triển khai nhiều hoạt động đối ngoại quan trọng, trong đó lãnh đạo cấp cao hai nước thường xuyên gặp gỡ qua các chuyến thăm và các sự kiện đa phương, quốc tế.

Vừa qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đã sang Việt Nam dự Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng tại Thủ đô Hà Nội.

Nêu rõ, hợp tác giữa hệ thống Tòa án hai nước là biểu hiện sinh động của sự tin cậy chính trị, tình cảm gắn bó và sự hỗ trợ lẫn nhau chân thành giữa hai dân tộc, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lào Viengthong Siphandon cho biết chuyến công tác tại Việt Nam lần này của Đoàn nhằm điểm lại những kết quả hợp tác tốt đẹp giữa Tòa án hai nước thời gian qua, thông tin về công cuộc cải cách tư pháp của mỗi nước; trao đổi về việc ký lại Thỏa thuận hợp tác giữa hai Tòa án nhân dân tối cao (ký năm 2008) và đẩy mạnh hợp tác giữa các Tòa án địa phương sau khi Việt Nam tổ chức lại đơn vị hành chính.

Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Lào bày tỏ mong muốn Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp tục quan tâm, chỉ đạo định hướng để ngành Tòa án 2 nước ngày càng phát triển.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết thời gian qua, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đặc biệt là Tổng Bí thư Tô Lâm thường xuyên chỉ đạo nhằm thúc đẩy dự án hợp tác Việt Nam - Lào trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo.

Quốc hội Việt Nam phối hợp với Quốc hội Lào tăng cường giám sát các dự án đầu tư giữa hai nước để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Đặc biệt, Lễ khánh thành bến số 3, Cảng quốc tế Lào - Việt tại khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) vào tháng 4/2025 giúp Lào mở cửa hội nhập quốc tế, thuận lợi trong việc xuất, nhập khẩu hàng hóa thông qua đường biển, tô đậm thêm sự gắn kết, hợp tác kinh tế giữa hai nước.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lào Viengthong Siphandon khẳng định thời gian qua, quan hệ Việt Nam - Lào đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp. Ảnh: TTXVN.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao những kết quả hợp tác thiết thực giữa Tòa án nhân dân tối cao hai nước trong thời gian qua, đặc biệt là trong trao đổi đoàn, đào tạo cán bộ, chia sẻ kinh nghiệm xét xử, tương trợ tư pháp và hỗ trợ xây dựng thể chế tư pháp hiện đại nhất.

Vui mừng được biết Hội nghị Tòa án các tỉnh biên giới Việt Nam - Lào -Campuchia vẫn được duy trì luân phiên tổ chức hai năm một lần, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, kết quả của Hội nghị tiếp tục khẳng định vai trò tích cực của Tòa án trong việc bảo vệ công lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, góp phần thắt chặt tình đoàn kết, hợp tác hữu nghị giữa ba nước láng giềng.

Hoan nghênh việc Tòa án Nhân dân tối cao hai nước Việt Nam - Lào tiếp tục trao đổi, thống nhất và tiến tới ký kết một Biên bản hợp tác mới, Chủ tịch Quốc hội tin tưởng Biên bản hợp tác mới này sẽ phù hợp với yêu cầu cải cách tư pháp và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của mỗi nước trong giai đoạn hiện nay, là cơ sở pháp lý và thực tiễn quan trọng để hai bên mở rộng, làm sâu sắc hơn các lĩnh vực hợp tác, nhất là trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, chuyển đổi số trong hoạt động tư pháp và tăng cường kết nối giữa các Tòa án địa phương.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tiếp tục duy trì thường xuyên các hoạt động trao đổi đoàn, học tập kinh nghiệm lẫn nhau, từ đó làm tốt hơn nhiệm vụ của mỗi cơ quan và đóng góp hiệu quả hơn vào việc thắt chặt mối quan hệ Việt Nam - Lào.