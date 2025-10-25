Chiều 25/10, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Tổng Thư ký tới Việt Nam...

Hoan nghênh chuyến thăm được đánh giá có ý nghĩa lịch sử và chính trị sâu sắc, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ tạo thêm xung lực mới, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam – Liên Hợp Quốc phát triển mạnh mẽ, tiếp nối những thành quả to lớn mà hai bên đã đạt được trong gần 50 năm qua vì mục tiêu hòa bình và phát triển.

Chủ tịch Quốc hội cảm ơn tình cảm, sự ủng hộ của cá nhân Tổng Thư ký António Guterres và sự hỗ trợ hiệu quả của Liên Hợp Quốc – đối tác tin cậy, gắn bó của Việt Nam trong quá trình tái thiết đất nước, cũng như trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế toàn diện hiện nay.

Khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và ủng hộ mạnh mẽ chủ nghĩa đa phương, vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc trong quản trị toàn cầu, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp hiệu quả hơn nữa cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng Liên Hợp Quốc và các cơ chế hợp tác đa phương, trong đó có các diễn đàn liên nghị viện quốc tế và khu vực, đặc biệt trong khuôn khổ Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU).

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội thông tin tới Tổng Thư ký António Guterres về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, kết quả bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, cùng với các nỗ lực của Quốc hội trong hoàn thiện thể chế, hành lang pháp lý và nội luật hóa các cam kết quốc tế, trong đó có các ưu tiên của Liên Hợp Quốc như thực hiện các Mục tiêu Phát triển bền vững (SDGs) và Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng đang được mở ký tại Hà Nội.

Tổng Thư ký António Guterres đánh giá cao vai trò, vị thế và những đóng góp của Việt Nam đối với công việc chung của Liên Hợp Quốc thông qua hành động cụ thể, đặc biệt trong việc triển khai các mục tiêu lớn của Liên Hợp Quốc, tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình và đăng cai Lễ mở ký Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng.

Ấn tượng với chính sách đối ngoại của Việt Nam cũng như thành công của ASEAN trong khu vực, Tổng Thư ký khẳng định Liên Hợp Quốc hoàn toàn ủng hộ Việt Nam trong sự nghiệp phát triển và hội nhập toàn diện, đồng thời ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc an ninh khu vực.

Tổng Thư ký António Guterres cũng ghi nhận sự tham gia tích cực của Quốc hội Việt Nam tại các cơ chế đối ngoại đa phương liên nghị viện, bày tỏ mong muốn Quốc hội Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò chủ động, thúc đẩy các giải pháp đa phương cho những vấn đề toàn cầu. Hai bên nhất trí tăng cường kết nối, thúc đẩy hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với các cơ chế của Liên Hợp Quốc và các diễn đàn liên nghị viện quốc tế, nhất là trong triển khai các sáng kiến toàn cầu.

Tổng Thư ký António Guterres bày tỏ tình cảm trân trọng đối với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, cho biết ông có mối gắn bó đặc biệt với Việt Nam bởi từng là nghị sĩ Quốc hội Bồ Đào Nha trong 18 năm và luôn ủng hộ sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất của Việt Nam.

Bày tỏ ngưỡng mộ trước những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, Tổng Thư ký chúc mừng những kết quả đạt được trong công cuộc cải cách sâu rộng thời gian qua, cho rằng Việt Nam là hình mẫu thành công trong thúc đẩy phát triển bền vững, thực hiện các cam kết về chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và cải cách mạnh mẽ để phát triển nhanh, bền vững, phục vụ tốt hơn cho nhân dân.

Tổng Thư ký đánh giá cao nỗ lực và đóng góp của Quốc hội Việt Nam trong tiến trình này, cũng như không khí làm việc khẩn trương, tích cực tại kỳ họp Quốc hội đang diễn ra.