Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Nam Phi

Sáng 24/10, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Tổng thống nước Cộng hòa Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa đang có chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày 23 - 24/10/2025.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vui mừng chào đón Tổng thống Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa cùng Đoàn đại biểu cấp cao Nam Phi có chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam; cho rằng chuyến thăm sẽ là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn mới trong quan hệ Việt Nam - Nam Phi, làm sâu sắc thêm tin cậy chính trị, tăng cường hợp tác thực chất và lâu dài vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Quang cảnh hội kiến tại Nhà Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội chúc mừng Tổng thống Matamela Cyril Ramaphosa đã có các cuộc hội kiến, hội đàm thành công với Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và bày tỏ xúc động khi được biết Tổng thống Nam Phi đã tới viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Đánh giá cao những thành tựu nổi bật mà nhân dân Nam Phi đã đạt được trong quá trình xây dựng đất nước hòa hợp, công bằng, phát triển và thịnh vượng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Matamela Cyril Ramaphosa và Đảng Đại hội dân tộc Phi (ANC), Nam Phi sẽ tiếp tục khẳng định vai trò là nền kinh tế hàng đầu và là tiếng nói quan trọng ở châu lục cũng như trên trường quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội chúc mừng Nam Phi, trong vai trò nước Chủ tịch G20, đã tổ chức thành công Diễn đàn Nghị viện G20 lần thứ 11 tại Thủ đô lập pháp Cape Town đầu tháng 10 vừa qua, góp phần thúc đẩy hợp tác và đối thoại liên nghị viện vì mục tiêu phát triển bền vững và thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các quốc gia; Đồng thời khẳng định Quốc hội Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt với Nam Phi, đưa hợp tác nghị viện trở thành một trụ cột quan trọng, then chốt của quan hệ song phương; đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn nghị viện, nhất là các ủy ban chuyên môn của Quốc hội hai nước, trao đổi chuyên gia lập pháp và đề nghị hai bên sớm ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác giữa hai Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội trân trọng mời Quốc hội Nam Phi cử đại diện tham gia các hội thảo lập pháp do Quốc hội Việt Nam tổ chức trong thời gian tới và mong muốn hợp tác giữa Quốc hội hai nước sẽ là hình mẫu cho nghị viện các nước Nam bán cầu để cùng nhau đối phó với các thách thức toàn cầu.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Nghị viện hai nước tiếp tục tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau và tổ chức các cuộc gặp song phương bên lề tại các diễn đàn nghị viện đa phương như Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội các nước Đông Nam Á (AIPA) và các nhóm nghị viện các nước Nam bán cầu để cùng bảo vệ lợi ích của các quốc gia đang phát triển.

Tổng thống Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các lãnh đạo Việt Nam dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Nam Phi, bày tỏ vinh dự được tới thăm Quốc hội Việt Nam trong chuyến thăm.

Nhắc lại những kết quả nổi bật trong chuyến thăm và làm việc với Quốc hội Nam Phi của Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vũ Hồng Thanh vào tháng 7/2025 và các hoạt động giao lưu, trao đổi đoàn giữa hai cơ quan lập pháp vừa qua, Tổng thống Nam Phi bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ nghị viện hai nước, cho rằng việc thúc đẩy hợp tác nghị viện là nhân tố quan trọng để chia sẻ kinh nghiệm và góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền ở mỗi nước.

Tổng thống Nam Phi khẳng định quyết tâm trong việc tăng cường hợp tác song phương, trong đó có hợp tác giữa các cơ quan nghị viện, tương xứng với quan hệ chính trị tốt đẹp và vị thế của hai nước; cho rằng khi hai nước chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược, vai trò của cơ quan lập pháp hai nước có ý nghĩa thiết yếu nhằm bảo đảm các thỏa thuận hợp tác sẽ được thực hiện.

Trong khuôn khổ chương trình làm việc với Quốc hội Việt Nam, Tổng thống Nam Phi đã dự khán Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV và tham quan Bảo tàng Quốc hội.