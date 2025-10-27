Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chủ tịch Hạ viện Uzbekistan Nuriddin Ismoilov

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Hai, 27/10/2025
Minh Kiệt
27/10/2025, 17:43
Sáng 27/10, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Chủ tịch Viện Lập pháp (Hạ viện) Quốc hội Uzbekistan Nuriddin Ismoilov, Trưởng đoàn đại biểu Uzbekistan sang Việt Nam tham dự Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội)...
Bày tỏ vui mừng được gặp lại Chủ tịch Hạ viện Uzbekistan sau chuyến thăm chính thức rất thành công đến Uzbekistan và tham dự Đại hội đồng lần thứ 150 Liên minh Nghị viện thế giới tháng 4 vừa qua, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chào mừng và cảm ơn đoàn đại biểu Uzbekistan đã tham dự Lễ mở ký Công ước, thể hiện cam kết mạnh mẽ của Uzbekistan cùng cộng đồng quốc tế đấu tranh với tội phạm mạng – thách thức toàn cầu ngày càng phức tạp.
Chủ tịch Quốc hội khẳng định tình cảm gắn bó lâu đời, quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Uzbekistan, đồng thời gửi lời chào và hỏi thăm đến Tổng thống Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev và Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Uzbekistan Tanzila Narbaeva.
Chủ tịch Hạ viện Uzbekistan Nuriddin Ismoilov bày tỏ vui mừng lần đầu tiên đến thăm Việt Nam và tham dự Lễ mở ký Công ước Hà Nội; chuyển lời hỏi thăm của Tổng thống Shavkat Mirziyoyev và Chủ tịch Thượng viện Tanzila Narbaeva đến Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.
Chủ tịch Hạ viện chúc mừng Việt Nam đã tổ chức rất thành công sự kiện quốc tế quan trọng này; nhấn mạnh sự tham dự của nhiều đoàn cấp cao thể hiện sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với vai trò của Việt Nam trong các vấn đề toàn cầu, đặc biệt trong lĩnh vực an ninh mạng. Hai bên thống nhất đánh giá sự kiện do Việt Nam đăng cai có ý nghĩa toàn cầu, thể hiện cam kết chung vì an ninh và thịnh vượng của nhân loại.
Chủ tịch Hạ viện Nuriddin Ismoilov bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển năng động của Việt Nam, chúc mừng những kết quả mà Việt Nam đạt được trong phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân và vị thế quốc tế.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cảm ơn sự giúp đỡ chí tình mà nhân dân Liên Xô, trong đó có nhân dân Uzbekistan, đã dành cho Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giành độc lập và xây dựng đất nước; khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ với các nước bạn bè truyền thống trong khu vực Cộng đồng các quốc gia độc lập, trong đó có Uzbekistan.
Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh Việt Nam và Uzbekistan còn nhiều dư địa để thúc đẩy hợp tác, nhất là trong các lĩnh vực có thế mạnh và nhu cầu chung như kinh tế, thương mại, dầu khí, nông nghiệp, văn hóa, du lịch, logistics và giao thông vận tải.
Hai bên thống nhất tăng cường vai trò của Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học - kỹ thuật, thúc đẩy hợp tác giữa Quốc hội hai nước trong giám sát, triển khai các thỏa thuận và văn kiện đã ký trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Uzbekistan của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tháng 4/2025.
Hai bên cũng nhất trí phát huy vai trò cầu nối của các Nhóm nghị sỹ hữu nghị và các Ủy ban chuyên môn nhằm tăng cường giao lưu, hiểu biết, trao đổi kinh nghiệm giữa đại biểu Quốc hội hai nước.
Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Uzbekistan thống nhất đẩy mạnh phối hợp tại các diễn đàn nghị viện quốc tế như Liên minh Nghị viện thế giới (IPU), tăng cường trao đổi đoàn và hợp tác nghị viện đa phương, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam – Uzbekistan.
23:18, 25/10/2025
Chiều 27/10, Quốc hội nghe báo cáo tóm tắt Giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Tình trạng khẩn cấp, đồng thời thảo luận tại hội trường về dự án luật này...
Chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, vì hòa bình, hợp tác và phát triển, đồng thời đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế...
Trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với Tổng thống Hàn Quốc, Tổng thống Indonesia, Thủ tướng New Zealand và Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế...
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các nước ASEAN và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung thống nhất nhiều định hướng hợp tác chiến lược mới, thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện ASEAN – Hàn Quốc phát triển sâu rộng, thực chất và bền vững.
Ngày 27/10, tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Kỹ thuật số Cộng hòa Ba Lan Krzysztof Gawkowski nhân dịp sang Việt Nam tham dự Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) và thăm, làm việc với Bộ Công an Việt Nam...
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thế giới
Chuyển động xanh
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: