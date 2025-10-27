Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chủ tịch Hạ viện Uzbekistan Nuriddin Ismoilov

Sáng 27/10, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Chủ tịch Viện Lập pháp (Hạ viện) Quốc hội Uzbekistan Nuriddin Ismoilov, Trưởng đoàn đại biểu Uzbekistan sang Việt Nam tham dự Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội)...

Bày tỏ vui mừng được gặp lại Chủ tịch Hạ viện Uzbekistan sau chuyến thăm chính thức rất thành công đến Uzbekistan và tham dự Đại hội đồng lần thứ 150 Liên minh Nghị viện thế giới tháng 4 vừa qua, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chào mừng và cảm ơn đoàn đại biểu Uzbekistan đã tham dự Lễ mở ký Công ước, thể hiện cam kết mạnh mẽ của Uzbekistan cùng cộng đồng quốc tế đấu tranh với tội phạm mạng – thách thức toàn cầu ngày càng phức tạp.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định tình cảm gắn bó lâu đời, quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Uzbekistan, đồng thời gửi lời chào và hỏi thăm đến Tổng thống Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev và Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Uzbekistan Tanzila Narbaeva.

Chủ tịch Hạ viện Uzbekistan Nuriddin Ismoilov bày tỏ vui mừng lần đầu tiên đến thăm Việt Nam và tham dự Lễ mở ký Công ước Hà Nội; chuyển lời hỏi thăm của Tổng thống Shavkat Mirziyoyev và Chủ tịch Thượng viện Tanzila Narbaeva đến Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Chủ tịch Hạ viện chúc mừng Việt Nam đã tổ chức rất thành công sự kiện quốc tế quan trọng này; nhấn mạnh sự tham dự của nhiều đoàn cấp cao thể hiện sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với vai trò của Việt Nam trong các vấn đề toàn cầu, đặc biệt trong lĩnh vực an ninh mạng. Hai bên thống nhất đánh giá sự kiện do Việt Nam đăng cai có ý nghĩa toàn cầu, thể hiện cam kết chung vì an ninh và thịnh vượng của nhân loại.

Quang cảnh buổi tiếp đón. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Hạ viện Nuriddin Ismoilov bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển năng động của Việt Nam, chúc mừng những kết quả mà Việt Nam đạt được trong phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân và vị thế quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cảm ơn sự giúp đỡ chí tình mà nhân dân Liên Xô, trong đó có nhân dân Uzbekistan, đã dành cho Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giành độc lập và xây dựng đất nước; khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ với các nước bạn bè truyền thống trong khu vực Cộng đồng các quốc gia độc lập, trong đó có Uzbekistan.

Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh Việt Nam và Uzbekistan còn nhiều dư địa để thúc đẩy hợp tác, nhất là trong các lĩnh vực có thế mạnh và nhu cầu chung như kinh tế, thương mại, dầu khí, nông nghiệp, văn hóa, du lịch, logistics và giao thông vận tải.

Hai bên thống nhất tăng cường vai trò của Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học - kỹ thuật, thúc đẩy hợp tác giữa Quốc hội hai nước trong giám sát, triển khai các thỏa thuận và văn kiện đã ký trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Uzbekistan của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tháng 4/2025.

Hai bên cũng nhất trí phát huy vai trò cầu nối của các Nhóm nghị sỹ hữu nghị và các Ủy ban chuyên môn nhằm tăng cường giao lưu, hiểu biết, trao đổi kinh nghiệm giữa đại biểu Quốc hội hai nước.

Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Uzbekistan thống nhất đẩy mạnh phối hợp tại các diễn đàn nghị viện quốc tế như Liên minh Nghị viện thế giới (IPU), tăng cường trao đổi đoàn và hợp tác nghị viện đa phương, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam – Uzbekistan.