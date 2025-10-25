Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Tổng Công tố Liên bang Nga

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Bảy, 25/10/2025
Dũng Hiếu
25/10/2025, 16:35
Việt Nam coi Nga là một trong những ưu tiên quan trọng hàng đầu trong chính sách đối ngoại và mong muốn củng cố, làm sâu sắc khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Nga…
Sáng 25/10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp Tổng Công tố Liên bang Nga A.V. Gutsan, dẫn đầu đoàn đại biểu Nga sang tham dự Lễ Mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 25 – 26/10/2025.
Nhiệt liệt chào mừng, hoan nghênh Tổng Công tố Gutsan cùng Đoàn đại biểu cấp cao Viện Công tố sang thăm và làm việc tại Việt Nam, Chủ tịch nước khẳng định sự tham gia của Đoàn Nga là đóng góp quan trọng cho sự thành công chung của Lễ Mở ký cũng như sự ủng hộ của Nga đối với các hoạt động đa phương do Việt Nam đăng cai tổ chức, đồng thời đánh giá cao vai trò của Nga với tư cách là nước đề xuất ban đầu sáng kiến Công ước.
Tổng Công tố Liên bang Nga A.V. Gutsan bày tỏ vui mừng được đến thăm Việt Nam và tham dự sự kiện đa phương hết sức quan trọng không chỉ với Việt Nam mà còn với Liên bang Nga.
Tổng Công tố Gutsan chuyển lời hỏi thăm của Tổng thống V.V. Putin đến Chủ tịch nước Lương Cường; nhấn mạnh việc Liên hợp quốc lựa chọn Thủ đô Hà Nội là địa điểm đăng cai Lễ mở ký Công ước thể hiện sự đánh giá cao vai trò xây dựng và trách nhiệm của Việt Nam trong các vấn đề toàn cầu, đặc biệt thúc đẩy hợp tác quốc tế về phòng, chống tội phạm công nghệ cao.
Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định Việt Nam luôn ủng hộ mọi nỗ lực của cộng đồng quốc tế hướng tới một thế giới hòa bình, ổn định và phát triển. Trong triển khai chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, Việt Nam coi Nga là một trong những ưu tiên quan trọng hàng đầu trong chính sách đối ngoại và mong muốn củng cố, làm sâu sắc khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Nga.
Chủ tịch nước nhấn mạnh quan hệ hữu nghị truyền thống với bề dày lịch sử 75 năm, trải qua nhiều thăng trầm, được nhiều thế hệ lãnh đạo cấp cao và người dân hai nước vun đắp, tiếp tục gặt hái nhiều kết quả tích cực, thực chất trên nhiều lĩnh vực.
Các chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam của Tổng thống Putin (tháng 6/2024) và chuyến thăm chính thức Nga của Tổng Bí thư Tô Lâm (tháng 5/2025), đã tạo xung lực mạnh mẽ cho hợp tác song phương, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế - thương mại, khoa học – kỹ thuật, giáo dục – đào tạo, du lịch, y tế…
Hợp tác trong lĩnh vực an ninh được thúc đẩy cả ở bình diện song phương và đa phương, đặc biệt trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm mạng, ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống.
Chủ tịch nước Lương Cường đánh giá cao và hoan nghênh kết quả hợp tác ngày càng hiệu quả giữa Viện kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam và Viện Công tố Liên bang Nga thời gian qua. Tổng Công tố Liên bang Nga cho biết sẽ tiếp tục thúc đẩy trao đổi đoàn công tác giữa hai cơ quan, tăng cường trao đổi kinh nghiệm, đào tạo cán bộ trong thời gian tới.
Hai bên bày tỏ tin tưởng rằng chuyến thăm và làm việc của Tổng Công tố Liên bang Nga lần này, cùng với việc ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng tại Hà Nội sẽ tạo động lực mới thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và Nga trong các lĩnh vực pháp lý, tư pháp, an ninh, khoa học - công nghệ thông tin, góp phần củng cố quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga trong bối cảnh tình hình quốc tế hiện nay.
09:08, 25/10/2025
Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác quốc tế, vai trò tiên phong của Việt Nam trong việc thúc đẩy một khuôn khổ pháp lý toàn cầu nhằm ứng phó hiệu quả với các nguy cơ tội phạm mạng ngày càng gia tăng.
Phát biểu tại Hội nghị cấp cao về Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng ngày 25/10 tại Hà Nội, Giám đốc điều hành UNODC kêu gọi các quốc gia cùng hành động, sớm đưa Công ước vào thực tiễn, hướng tới một không gian số an toàn và nhân văn.
Sáng 25/10, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị Công bố Quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm các Phó Thủ tướng Chính phủ và các Bộ trưởng nhiệm kỳ 2021 - 2026...
Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn hoan nghênh Bộ trưởng Abdulla Khaleel đã thay mặt Chính phủ sang tham dự lễ ký kết Công ước Hà Nội; cảm ơn sự ủng hộ và hợp tác chặt chẽ của Maldives dành cho Việt Nam trong quá trình chủ trì sự kiện quan trọng này.
Trong thời kỳ chiến tranh chống Mỹ cứu nước, do yêu cầu hoạt động đối ngoại trên trường quốc tế, Việt Nam cần tham gia vào hoạt động của các tổ chức quốc tế nhằm mở rộng quan hệ, làm cho các nước, các tổ chức và nhân dân trên thế giới hiểu biết hơn về cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Việt Nam, đồng thời trên các diễn đàn quốc tế đấu tranh chống các luận điệu tuyên truyền, các quan điểm sai trái của phương Tây về đất nước ta...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: