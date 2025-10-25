Thứ Bảy, 25/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tiêu điểm

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Tổng Công tố Liên bang Nga

Dũng Hiếu

25/10/2025, 16:35

Việt Nam coi Nga là một trong những ưu tiên quan trọng hàng đầu trong chính sách đối ngoại và mong muốn củng cố, làm sâu sắc khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Nga…

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Tổng Công tố Liên bang Nga A.V. Gutsan, dẫn đầu đoàn đại biểu Nga sang tham dự Lễ Mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 25 – 26/10/2025. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Tổng Công tố Liên bang Nga A.V. Gutsan, dẫn đầu đoàn đại biểu Nga sang tham dự Lễ Mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 25 – 26/10/2025. Ảnh: TTXVN

Sáng 25/10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp Tổng Công tố Liên bang Nga A.V. Gutsan, dẫn đầu đoàn đại biểu Nga sang tham dự Lễ Mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 25 – 26/10/2025.

Nhiệt liệt chào mừng, hoan nghênh Tổng Công tố Gutsan cùng Đoàn đại biểu cấp cao Viện Công tố sang thăm và làm việc tại Việt Nam, Chủ tịch nước khẳng định sự tham gia của Đoàn Nga là đóng góp quan trọng cho sự thành công chung của Lễ Mở ký cũng như sự ủng hộ của Nga đối với các hoạt động đa phương do Việt Nam đăng cai tổ chức, đồng thời đánh giá cao vai trò của Nga với tư cách là nước đề xuất ban đầu sáng kiến Công ước.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Tổng Công tố Liên bang Nga A.V. Gutsan, dẫn đầu đoàn đại biểu Nga sang tham dự Lễ Mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 25 – 26/10/2025. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Tổng Công tố Liên bang Nga A.V. Gutsan, dẫn đầu đoàn đại biểu Nga sang tham dự Lễ Mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 25 – 26/10/2025. Ảnh: TTXVN

Tổng Công tố Liên bang Nga A.V. Gutsan bày tỏ vui mừng được đến thăm Việt Nam và tham dự sự kiện đa phương hết sức quan trọng không chỉ với Việt Nam mà còn với Liên bang Nga.

Tổng Công tố Gutsan chuyển lời hỏi thăm của Tổng thống V.V. Putin đến Chủ tịch nước Lương Cường; nhấn mạnh việc Liên hợp quốc lựa chọn Thủ đô Hà Nội là địa điểm đăng cai Lễ mở ký Công ước thể hiện sự đánh giá cao vai trò xây dựng và trách nhiệm của Việt Nam trong các vấn đề toàn cầu, đặc biệt thúc đẩy hợp tác quốc tế về phòng, chống tội phạm công nghệ cao.

Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định Việt Nam luôn ủng hộ mọi nỗ lực của cộng đồng quốc tế hướng tới một thế giới hòa bình, ổn định và phát triển. Trong triển khai chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, Việt Nam coi Nga là một trong những ưu tiên quan trọng hàng đầu trong chính sách đối ngoại và mong muốn củng cố, làm sâu sắc khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Nga.

Chủ tịch nước nhấn mạnh quan hệ hữu nghị truyền thống với bề dày lịch sử 75 năm, trải qua nhiều thăng trầm, được nhiều thế hệ lãnh đạo cấp cao và người dân hai nước vun đắp, tiếp tục gặt hái nhiều kết quả tích cực, thực chất trên nhiều lĩnh vực.

Các chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam của Tổng thống Putin (tháng 6/2024) và chuyến thăm chính thức Nga của Tổng Bí thư Tô Lâm (tháng 5/2025), đã tạo xung lực mạnh mẽ cho hợp tác song phương, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế - thương mại, khoa học – kỹ thuật, giáo dục – đào tạo, du lịch, y tế…

Hợp tác trong lĩnh vực an ninh được thúc đẩy cả ở bình diện song phương và đa phương, đặc biệt trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm mạng, ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống.

Chủ tịch nước Lương Cường đánh giá cao và hoan nghênh kết quả hợp tác ngày càng hiệu quả giữa Viện kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam và Viện Công tố Liên bang Nga thời gian qua. Tổng Công tố Liên bang Nga cho biết sẽ tiếp tục thúc đẩy trao đổi đoàn công tác giữa hai cơ quan, tăng cường trao đổi kinh nghiệm, đào tạo cán bộ trong thời gian tới.

Hai bên bày tỏ tin tưởng rằng chuyến thăm và làm việc của Tổng Công tố Liên bang Nga lần này, cùng với việc ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng tại Hà Nội sẽ tạo động lực mới thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và Nga trong các lĩnh vực pháp lý, tư pháp, an ninh, khoa học - công nghệ thông tin, góp phần củng cố quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga trong bối cảnh tình hình quốc tế hiện nay.

Công ước Liên hợp quốc khởi đầu cho kỷ nguyên hợp tác toàn cầu về không gian mạng

12:46, 25/10/2025

Công ước Liên hợp quốc khởi đầu cho kỷ nguyên hợp tác toàn cầu về không gian mạng

Khai mạc Lễ mở ký Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng - Công ước Hà Nội

09:08, 25/10/2025

Khai mạc Lễ mở ký Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng - Công ước Hà Nội

Tổng Thư ký Liên hợp quốc đến Hà Nội dự lễ ký Công ước chống tội phạm mạng

18:17, 24/10/2025

Tổng Thư ký Liên hợp quốc đến Hà Nội dự lễ ký Công ước chống tội phạm mạng

Từ khóa:

Công ước Công ước Hà Nội

Đọc thêm

Liên hợp quốc kêu gọi hành động toàn cầu chống tội phạm mạng

Liên hợp quốc kêu gọi hành động toàn cầu chống tội phạm mạng

Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác quốc tế, vai trò tiên phong của Việt Nam trong việc thúc đẩy một khuôn khổ pháp lý toàn cầu nhằm ứng phó hiệu quả với các nguy cơ tội phạm mạng ngày càng gia tăng.

Tăng cường hành động toàn cầu ứng phó tội phạm mạng

Tăng cường hành động toàn cầu ứng phó tội phạm mạng

Phát biểu tại Hội nghị cấp cao về Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng ngày 25/10 tại Hà Nội, Giám đốc điều hành UNODC kêu gọi các quốc gia cùng hành động, sớm đưa Công ước vào thực tiễn, hướng tới một không gian số an toàn và nhân văn.

Thủ tướng trao quyết định bổ nhiệm và giao nhiệm vụ cho 2 Phó Thủ tướng, 3 Bộ trưởng

Thủ tướng trao quyết định bổ nhiệm và giao nhiệm vụ cho 2 Phó Thủ tướng, 3 Bộ trưởng

Sáng 25/10, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị Công bố Quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm các Phó Thủ tướng Chính phủ và các Bộ trưởng nhiệm kỳ 2021 - 2026...

Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Maldives Abdulla Khaleel

Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Maldives Abdulla Khaleel

Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn hoan nghênh Bộ trưởng Abdulla Khaleel đã thay mặt Chính phủ sang tham dự lễ ký kết Công ước Hà Nội; cảm ơn sự ủng hộ và hợp tác chặt chẽ của Maldives dành cho Việt Nam trong quá trình chủ trì sự kiện quan trọng này.

Giáo sư Trần Phương: Người sáng lập và dẫn dắt Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam phát triển trong gần nửa thế kỷ

Giáo sư Trần Phương: Người sáng lập và dẫn dắt Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam phát triển trong gần nửa thế kỷ

Trong thời kỳ chiến tranh chống Mỹ cứu nước, do yêu cầu hoạt động đối ngoại trên trường quốc tế, Việt Nam cần tham gia vào hoạt động của các tổ chức quốc tế nhằm mở rộng quan hệ, làm cho các nước, các tổ chức và nhân dân trên thế giới hiểu biết hơn về cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Việt Nam, đồng thời trên các diễn đàn quốc tế đấu tranh chống các luận điệu tuyên truyền, các quan điểm sai trái của phương Tây về đất nước ta...

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Y tế thông minh trong thời đại AI

eMagazine

Y tế thông minh trong thời đại AI

KOCHAM thúc đẩy hợp tác đầu tư Việt – Hàn trong giai đoạn mới

eMagazine

KOCHAM thúc đẩy hợp tác đầu tư Việt – Hàn trong giai đoạn mới

Lý do các “ông lớn” chưa xây trung tâm dữ liệu tại Việt Nam

eMagazine

Lý do các “ông lớn” chưa xây trung tâm dữ liệu tại Việt Nam

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Mỹ cắt đàm phán thương mại với Canada, điều tra để áp thuế quan mới lên Trung Quốc

Thế giới

2

Ba ưu tiên chính được định hình cho APEC 2027 tại Việt Nam

Đầu tư

3

Thủ tướng trao quyết định bổ nhiệm và giao nhiệm vụ cho 2 Phó Thủ tướng, 3 Bộ trưởng

Tiêu điểm

4

Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Maldives Abdulla Khaleel

Tiêu điểm

5

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Tổng Công tố Liên bang Nga

Tiêu điểm

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy