Ngày 16/12/2025, tại Khu Công viên phần mềm số 2 Đà Nẵng, Trung tâm nghiên cứu, đào tạo thiết kế vi mạch và trí tuệ nhân tạo Đà Nẵng (DSAC) phối hợp cùng Công ty Gowin Semiconductor, Công ty TNHH Willas Electronic Viet Nam, Công ty TNHH OneKiwi Technology, Công ty Sonix và Công ty Leci tổ chức Vòng chung kết Cuộc thi "Thiết kế FPGA & MCU mở rộng năm 2025.

Phát biểu khai mạc, ông Trần Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng, nhấn mạnh Cuộc thi nhằm tạo môi trường thực hành, nâng cao năng lực chuyên môn cho sinh viên và các nhóm nghiên cứu trong lĩnh vực vi mạch; góp phần hỗ trợ thí sinh vận dụng kiến thức vào thực tiễn, phát triển tư duy sáng tạo và rèn luyện kỹ năng giải quyết các bài toán thiết kế, qua đó thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ định hướng phát triển ngành vi mạch - bán dẫn của thành phố.

Theo ông Thạch, những kết quả đạt được trong mùa giải năm nay tạo thêm động lực để Trung tâm DSAC và các đơn vị đồng hành tiếp tục nghiên cứu mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng tổ chức trong thời gian tới. Cuộc thi được kỳ vọng trở thành hoạt động thường niên, góp phần xây dựng và phát triển đội ngũ nhân lực thiết kế vi mạch chất lượng cao cho thành phố Đà Nẵng.

Quang cảnh Cuộc thi. Ảnh Ngô Anh Văn

Ban Tổ chức Cuộc thi cho biết tại Lễ phát động ngày 19/5/2025, Cuộc thi đã thu hút 27 đội thi đến từ các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Sau khi hoàn thành Vòng Sơ loại ngày 23/7 đã lựa chọn được 12 đội có sản phẩm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và thể hiện năng lực chuyên môn để tham gia Vòng Chung kết.

Bên cạnh quá trình tổ chức Cuộc thi, Trung tâm DSAC phối hợp với Công ty Gowin Semiconductor, OneKiwi Technology, Willas Electronic Viet Nam, Sonix tổ chức Chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn về thiết kế vi mạch FPGA, vi điều khiển MCU thu hút 83 học viên gồm giảng viên và sinh viên từ nhiều cơ sở đào tạo tại Đà Nẵng. Qua chương trình đào tạo, bồi dưỡng các học viên được nâng cao kỹ năng thực hành, tăng cường khả năng ứng dụng thiết kế vi mạch vào thực tế, hỗ trợ các đội thi hoàn thiện sản phẩm và tiếp cận tốt hơn các yêu cầu đặt ra trong bài toán thiết kế.

Phần thuyết trình của sinh viên Đại học Bách Khoa Đà Nẵng. Ảnh Ngô Anh Văn

Với sự tham gia cố vấn chuyên môn của đội ngũ Ban Giám khảo gồm các chuyên gia từ doanh nghiệp và các giảng viên uy tín trong lĩnh vực vi mạch – bán dẫn; đồng thời ghi nhận nỗ lực, khuyến khích tinh thần sáng tạo và tôn vinh những sản phẩm xuất sắc, có chất lượng chuyên môn cao.

Cuộc thi Thiết kế FPGA & MCU mở rộng năm 2025 là cơ hội để sinh viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm từ các chuyên gia doanh nghiệp, áp dụng kiến thức vào các bài toán thực tế và tiếp cận quy trình thiết kế theo tiêu chuẩn công nghiệp. Qua các vòng thi, nhiều thí sinh thể hiện sự tiến bộ rõ rệt về kỹ năng thuyết trình, tư duy hệ thống, khả năng xử lý kỹ thuật và tổ chức triển khai dự án hoàn chỉnh.

Giải Nhất thuộc về Đội UTE Chill guy với Dự án Thiết kế và phát triển hệ thống radar giám sát tín hiệu sinh tồn của trẻ em bị bỏ quên trên xe đưa đón 29 chỗ ngồi.

Kết quả Cuộc thi Thiết kế FPGA & MCU mở rộng năm 2025 như sau: ️Giải Nhất thuộc về đội UTE Chill guy với Dự án Thiết kế và phát triển hệ thống radar giám sát tín hiệu sinh tồn của trẻ em bị bỏ quên trên xe đưa đón (29 chỗ) từ trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, thuộc Đại học Đà Nẵng. ️

Giải Nhì: đội VKU-23IC với Dự án đo tín hiệu chỉ số sinh tồn từ trường Đại học Công nghệ thông tin & Truyền thông Việt – Hàn.

Giải Ba: đội Poly Warriors với Dự án Bộ xử lý âm thanh sử dụng công nghệ FPGA từ trường Cao đẳng FPT PolyTechic và đội UTech với Dự án Hệ thống truyền dữ liệu an toàn sử dụng mã hóa AES trên nền tảng Megabit Ethernet triển khai trên FPGA từ trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật.