Thanh khoản “đóng băng” chờ phiên đáo hạn phái sinh

Thị trường quay lại trạng thái lình xình biên độ hẹp sau phiên tăng bùng nổ hôm qua khi dòng tiền giảm mạnh cường độ trước phiên đáo hạn. Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn niêm yết sáng nay chỉ đạt 6.917 tỷ đồng, giảm 22% so với sáng hôm qua với phần lớn cổ phiếu tập trung ở nhóm dao động rất hẹp.

VN-Index chốt phiên sáng giảm nhẹ 0,11% (-1,79 điểm), trong đó chỉ riêng VHM giảm 2,11% đã lấy đi toàn bộ số này. Độ rộng vẫn khá hẹp với 119 mã tăng/178 mã giảm.

Ảnh hưởng của các cổ phiếu vốn hóa lớn không quá chênh lệch nhờ sự phân hóa tích cực. Ngoài VHM, chỉ thêm CTG giảm 1,56% tại ngày giao dịch không hưởng quyền. Trong Top 10 vốn hóa sàn HoSE, thêm VPB giảm 0,35%, HPG giảm 0,75%. Phía tăng có VIC tăng 0,56%, VCB tăng 0,88%, BID tăng 1,07%, MBB tăng 0,61%, FPT tăng 0,74%.

Độ rộng rổ VN30 cân bằng 14 mã tăng/14 mã giảm, dù chỉ số cũng đang “đỏ nhẹ” 0,15%. DGC giảm sàn sang phiên thứ hai liên tiếp cùng với VHM ảnh hưởng là chính. Thậm chí VHM và DGC đã lấy đi nhiều hơn cả điểm số đã mất của VN30-Index. Cả rổ này có 7 cổ phiếu giảm quá 1%, bao gồm BCM, VJC, SAB, VNM ngoài 3 mã nói trên.

Thanh khoản nhóm blue-chips cũng cực thấp với 3.410 tỷ đồng, giảm 34% so với sáng hôm qua, chỉ nhỉnh hơn mức thấp kỷ lục giữa tuần trước một chút. Điều này cho thấy các nhà đầu tư lớn cũng đã giảm mạnh cường độ. Toàn sàn HoSE có 18 cổ phiếu đạt giá trị khớp lệnh vượt 100 tỷ đồng thì rổ VN30 cũng chỉ có 10 mã.

Không có dòng tiền dẫn dắt, toàn thị trường cũng rơi vào trạng thái èo uột với giá cổ phiếu lình xình. Trong 178 cổ phiếu đang đỏ của VN-Index, 81 mã giảm quá 1% nhưng chỉ 22 mã giao dịch được quá 10 tỷ đồng. Dẫn đầu vẫn là DGC với 301,4 tỷ. Cổ phiếu này đang rơi rất nhanh về sát đáy tháng 4/2025, thời điểm thị trường chứng khoán Việt Nam hứng chịu cú sốc thuế quan. Ngoài ra có thể kể tới VIX giảm 1,97% với 207,9 tỷ, VCK giảm 4,33% với 171,8 tỷ, VJC giảm 1,51% với 162,8 tỷ, HCM giảm 1,28% với 72,5 tỷ…

Diễn biến VN-Index sáng nay.

Ở phía tăng, 50 cổ phiếu tăng trên 1% và cũng chưa tới hai chục mã đạt mức giao dịch quá 10 tỷ đồng. Nhóm vốn hóa trung bình xuất hiện một số cổ phiếu khá tốt, nổi bật là PVD tăng 5,8% với 405,2 tỷ, GEX tăng 1,6% với 238,1 tỷ, PET tăng 6,54% với 160,6 tỷ, VND tăng 1,06% với 158,5 tỷ, GEE tăng 6,98% với 111,6 tỷ, VTP tăng 2,62% với 62,9 tỷ…

Nhìn từ góc độ phân bổ vốn, khoảng 52% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE tập trung ở nhóm biến động mạnh hơn +/-1% so với tham chiếu. Tuy nhiên về số lượng, chỉ 38% số cổ phiếu có giao dịch tập trung ở nhóm này. Một điểm cũng cần lưu ý là tỷ trọng phân bổ vốn cao một phần do thanh khoảng chung của thị trường cũng rất nhỏ. Tính theo giá trị tuyệt đối thì chỉ khoảng 3.400 tỷ đồng giao dịch tại nhóm xuất hiện biên độ tăng/giảm vượt quá 1% mà thôi.

Nhà đầu tư nước ngoài cũng đang duy mức giao dịch cân bằng với mức mua ròng nhẹ gần 13 tỷ đồng trên sàn HoSE. Không có nhiều cổ phiếu xuất hiện giao dịch đột biến, phía bán ròng lớn nhất là VIC -88,5 tỷ, VHM -79,4 tỷ, CTG -39,8 tỷ, HPG -30,2 tỷ. Phía mua ròng tốt nhất là HDB +66,7 tỷ, MWG +57,9 tỷ, GEX +52,1 tỷ, PVD +46,6 tỷ.

Với mức thanh khoản sụt giảm rất mạnh sáng nay, thị trường không xuất hiện biến động lớn có thể xem là tín hiệu tốt. Sau phiên tăng mạnh bất ngờ hôm qua, các giao dịch ngắn hạn có lãi cũng không nhỏ, nhất là bắt đáy hôm 12/12 hơn 23,7 ngàn tỷ đồng hai sàn chưa kể thỏa thuận. Thị trường không có các đợt chốt lời ngắn hạn mạnh rõ rệt phản ánh tâm lý kỳ vọng đã cao hơn. Mặt khác, thị trường đang tiến đến phiên đáo hạn phái sinh nên thường các giao dịch cũng trở nên thận trọng hơn. Đây là các thay đổi mang tính thời điểm hơn là sự cạn kiệt về dòng tiền.