Cho phép sử dụng chung hạ tầng viễn thông phục vụ quốc phòng, an ninh

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 66.10/2025/NQ-CP ngày 15/12/2025, một bước đi quan trọng trong việc tối ưu hóa việc sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật và cơ sở hạ tầng viễn thông. Nghị quyết này không chỉ nhằm mục đích bảo vệ an ninh quốc gia mà còn đảm bảo trật tự và an toàn xã hội.

Công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung là công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị định số 72/2012/NĐ-CP ngày 24/9/2012 của Chính phủ quy định về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật và công trình hạ tầng kỹ thuật liên quan khác để lắp đặt thiết bị phục vụ viễn thông, bao gồm: cột điện, trạm điện, cáp điện ngầm, hành lang kỹ thuật dọc các tuyến đường bộ, đường sắt. Cơ sở hạ tầng viễn thông sử dụng chung là hạ tầng viễn thông thụ động và tuyến, sợi cáp quang.

NGUYÊN TẮC SỬ DỤNG CHUNG HẠ TẦNG VIỄN THÔNG

Nghị quyết quy định việc sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật, cơ sở hạ tầng viễn thông phải tuân thủ quy định của pháp luật về quốc phòng, an ninh quốc gia, an toàn thông tin, bí mật nhà nước và pháp luật có liên quan. Bảo đảm tính khả thi về mặt kỹ thuật; không làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp, hoạt động sản xuất, kinh doanh bình thường của tổ chức sở hữu công trình hạ tầng kỹ thuật, cơ sở hạ tầng viễn thông được sử dụng chung và người tiêu dùng.

Sử dụng đúng mục đích, đúng phạm vi, bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm; tránh lãng phí, chồng chéo. Bảo đảm an toàn kỹ thuật, an toàn lao động và duy trì hoạt động ổn định của công trình hạ tầng kỹ thuật, cơ sở hạ tầng viễn thông được sử dụng chung; bảo đảm an toàn điện, duy trì ổn định, liên tục hệ thống kỹ thuật điện, bảo đảm an ninh năng lượng.

Tổ chức cho sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật, cơ sở hạ tầng viễn thông (không bao gồm doanh nghiệp quốc phòng, an ninh) gồm: Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; Công ty con do doanh nghiệp quy định tại điểm a nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Tổ chức được sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật, cơ sở hạ tầng viễn thông gồm: Các đơn vị Quân đội; các đơn vị Công an; doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh và các đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hoặc Bộ trưởng Bộ Công an.

Nghị quyết quy định tổ chức được sử dụng miễn phí các công trình hạ tầng kỹ thuật, cơ sở hạ tầng viễn thông để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Trong trường hợp việc chia sẻ công trình hạ tầng kỹ thuật, cơ sở hạ tầng viễn thông có nội dung kết hợp nhiệm vụ quốc phòng, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội với hoạt động sản xuất kinh doanh thì nguyên tắc chia sẻ miễn phí chỉ áp dụng đối với phần nhiệm vụ trực tiếp phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Tổ chức sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật, cơ sở hạ tầng viễn thông có trách nhiệm xác định rõ nhu cầu, phạm vi, thời hạn, địa điểm và mục đích sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật, cơ sở hạ tầng viễn thông; thống nhất với tổ chức cho sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật, cơ sở hạ tầng viễn thông về việc sử dụng chung, trừ các trường hợp khẩn cấp. Đồng thời, phải thông báo trước kế hoạch sử dụng chung cho tổ chức cho sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật, cơ sở hạ tầng viễn thông để có phương án nâng cấp, cải tạo hoặc có phương án dự phòng trong trường hợp công trình hạ tầng kỹ thuật, cơ sở hạ tầng viễn thông không đáp ứng nhu cầu hoặc ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp pháp của doanh nghiệp.

Trường hợp nhu cầu sử dụng của tổ chức được sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật, cơ sở hạ tầng viễn thông lớn hơn công suất dư thừa, chưa sử dụng của tổ chức sở hữu hạ tầng kỹ thuật, cơ sở hạ tầng viễn thông thì tổ chức được sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật, cơ sở hạ tầng viễn thông phải trao đổi với tổ chức sở hữu hạ tầng kỹ thuật, cơ sở hạ tầng viễn thông để có phương án nâng cấp, cải tạo công trình hạ tầng kỹ thuật, cơ sở hạ tầng viễn thông. Kinh phí để thực hiện nâng cấp, cải tạo công trình hạ tầng kỹ thuật, cơ sở hạ tầng viễn thông được xử lý theo quy định tại Nghị quyết này.

Trường hợp việc nâng cấp, cải tạo công trình hạ tầng kỹ thuật, cơ sở hạ tầng viễn thông hiện có không khả thi thì tổ chức được sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật, cơ sở hạ tầng viễn thông trao đổi với tổ chức cho sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật, cơ sở hạ tầng viễn thông để đầu tư xây dựng công trình, cơ sở hạ tầng viễn thông mới; kinh phí đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật, cơ sở hạ tầng viễn thông mới thực hiện theo quy định tại Nghị quyết này.

SỬ DỤNG CHUNG HẠ TẦNG VIỄN THÔNG PHẢI ĐÚNG MỤC ĐÍCH, ĐÚNG VI PHẠM, TIẾT KIỆM, HIỆU QUẢ

Tổ chức sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật, cơ sở hạ tầng viễn thông phải đúng mục đích, đúng phạm vi, tiết kiệm, hiệu quả; bảo đảm an toàn kỹ thuật, không làm gián đoạn hoạt động bình thường của doanh nghiệp; có trách nhiệm tham gia, phối hợp bảo vệ công trình hạ tầng kỹ thuật, cơ sở hạ tầng viễn thông trong suốt quá trình sử dụng.

Đồng thời, thực hiện việc sử dụng chung theo văn bản thoả thuận được ký kết với tổ chức cho sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật, cơ sở hạ tầng viễn thông; không được chuyển giao, chia sẻ lại quyền sử dụng chung cho tổ chức, cá nhân khác dưới bất kỳ hình thức nào; kịp thời hoàn trả hoặc chấm dứt việc sử dụng chung khi hết nhu cầu, hết thời hạn theo quy định hoặc khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Có trách nhiệm phối hợp hỗ trợ kỹ thuật và khắc phục hư hỏng, thiệt hại (nếu có).

Tổ chức cho sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật, cơ sở hạ tầng viễn thông có trách nhiệm tạo điều kiện, hỗ trợ kỹ thuật, cung cấp quyền truy cập hoặc diện tích sử dụng, lắp đặt theo yêu cầu. Tham gia giám sát, kiểm tra quá trình sử dụng nhằm bảo đảm an toàn kỹ thuật, an ninh thông tin, bí mật nhà nước và hoạt động bình thường của công trình hạ tầng kỹ thuật, cơ sở hạ tầng viễn thông. Đề xuất biện pháp bảo vệ an toàn thông tin và hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, cơ sở hạ tầng viễn thông được sử dụng chung.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/2025 đến hết ngày 28/02/2027. Trừ trường hợp luật, nghị quyết của Quốc hội có hiệu lực sau ngày có hiệu lực của Nghị quyết này có quy định khác thì thực hiện theo quy định tại luật, nghị quyết đó.