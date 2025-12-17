Bitcoin sẽ đạt mức giá cao nhất mọi thời đại trong 6 tháng tới?

Dự báo về khả năng thiết lập kỷ lục giá mới của Bitcoin đã và đang thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng nhà đầu tư tiền điện tử. Nhưng cần lưu ý rằng đây chỉ là nhận định của một công ty trong ngành...

Trong báo cáo triển vọng năm 2026 được công bố mới đây, Grayscale nhận định giá Bitcoin nhiều khả năng sẽ thiết lập mốc cao nhất mọi thời đại trong nửa đầu năm 2026.

ĐỘNG LỰC GIÚP BITCOIN ĐƯỢC KỲ VỌNG VƯỢT MỐC 124.752 USD

Như vậy, theo dự báo của Grayscale, Bitcoin có khả năng sẽ vượt qua mốc giá cao nhất từng thiết lập là 124.752 USD vào lúc 7 giờ sáng ngày 7/10/2025 (giờ Việt Nam).

Theo công ty quản lý tài sản này, hai động lực chính đứng sau dự báo là dòng tiền từ các nhà đầu tư tổ chức ngày càng gia tăng và khung pháp lý của Mỹ đang rõ ràng và cởi mở hơn đối với tài sản số.

Các chuyên gia phân tích của Grayscale cho rằng thị trường tiền điện tử đang bước vào một giai đoạn hồi phục mới. Nhu cầu gia tăng, đặc biệt từ nhóm nhà đầu tư dài hạn, có thể trở thành lực đẩy quan trọng giúp Bitcoin vượt qua các mốc giá kỷ lục trước đây.

Đáng chú ý, Grayscale nhận định giai đoạn sắp tới cũng có thể đánh dấu sự kết thúc của quan niệm lâu nay về “chu kỳ bốn năm” của Bitcoin – tức giả thuyết cho rằng thị trường tiền điện tử vận động theo những chu kỳ lặp lại bốn năm một lần.

Trong năm 2025, Bitcoin cũng từng được nhiều chuyên gia uy tín trong ngành dự đoán sẽ đạt mốc 200.000 USD. Nhưng đến nay, chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa sẽ kết thúc năm, Bitcoin vẫn đang "chật vật" để quay trở lại vùng giá 100.000 USD, thì kỳ vọng này đã trở thành con số phi thực tế.

“Chúng tôi kỳ vọng định giá Bitcoin sẽ tăng trong năm 2026 và khép lại chu kỳ bốn năm. Theo đánh giá của chúng tôi, Bitcoin hoàn toàn có thể thiết lập mức đỉnh lịch sử mới trong nửa đầu năm 2026”, báo cáo nêu rõ.

Ở góc độ vĩ mô, Grayscale cho rằng trong bối cảnh một số đồng tiền pháp định đang đối mặt với áp lực mất giá lớn, do nợ công tăng cao cùng tác tác động lạm phát kéo dài, Bitcoin và Ether sẽ tiếp tục được nhìn nhận như những lựa chọn thay thế trong chiến lược bảo toàn giá trị tài sản.“Nhu cầu phân bổ tài sản vào Bitcoin và Ether trong danh mục đầu tư nhiều khả năng vẫn sẽ tiếp tục tăng”, Grayscale nhận định.

Đánh giá về môi trường pháp lý, Grayscale cho rằng cách tiếp cận của Mỹ đối với thị trường tiền điện tử đã có những thay đổi rõ rệt trong vài năm trở lại đây. Nhiều vụ kiện liên quan đến các doanh nghiệp tiền số đã được rút lại. Năm 2024, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) chính thức cho phép các quỹ ETF Bitcoin giao ngay đi vào hoạt động. Sang năm 2025, Quốc hội Mỹ tiếp tục thông qua Đạo luật GENIUS liên quan đến stablecoin.

“Các cơ quan quản lý đang điều chỉnh cách tiếp cận, chuyển từ thế đối đầu sang hợp tác với ngành, nhằm đưa ra các hướng dẫn rõ ràng hơn, đồng thời vẫn bảo đảm mục tiêu bảo vệ người tiêu dùng và giữ vững ổn định tài chính”, Grayscale cho biết.

Hướng tới năm 2026, Grayscale kỳ vọng Quốc hội Mỹ sẽ tiếp tục thông qua luật về cấu trúc thị trường tiền điện tử với sự đồng thuận của cả hai đảng. Theo đánh giá của công ty, đây sẽ là bước đi quan trọng nhằm củng cố vị thế của tài chính dựa trên blockchain trong thị trường vốn Mỹ, đồng thời tạo nền tảng cho dòng vốn tổ chức tiếp tục chảy mạnh vào lĩnh vực tài sản số.

Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng đây chỉ là nhận định của một công ty trong ngành.

NHƯNG GIÁ KỲ VỌNG 200.000 USD CỦA BITCOIN TRONG NĂM 2025 GẦN NHƯ ĐÃ "CHUI VÀO LÒNG ĐẤT"

Trong năm 2025, Bitcoin cũng từng được nhiều chuyên gia dự đoán sẽ đạt mốc 200.000 USD, song đến nay, mục tiêu còn rất xa vời.

Ông Geoffrey Kendrick, Trưởng bộ phận nghiên cứu tài sản số toàn cầu của Ngân hàng Standard Chartered, từng đặt mục tiêu giá Bitcoin ở mức 200.000 USD vào cuối năm 2025, đồng thời đưa ra dự báo dài hạn lên tới 500.000 USD vào năm 2028. Nhiều tên tuổi lớn trong ngành khác như Arthur Hayes, đồng sáng lập BitMEX, hay Tom Lee, Chủ tịch BitMine, cũng từng giữ quan điểm rằng Bitcoin sẽ đạt mốc 200.000 USD ngay trong năm 2025.

Trong khi đó, “phù thủy đầu tư” Peter Brandt, người được đánh giá cao nhờ tư duy giao dịch kỷ luật, sự kiên trì và khả năng kiểm soát tâm lý, lại đưa ra cái nhìn thận trọng hơn với Bitcoin. Tháng 11 năm nay, ông nhận định Bitcoin sẽ chưa thể đạt mốc 200.000 USD trước quý 3/2029.

Dự báo này khi đó đã gây ra nhiều tranh luận, khi đi ngược lại quan điểm lạc quan của nhiều nhân vật có ảnh hưởng trong lĩnh vực tiền điện tử.

Tuy nhiên, khi chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa là kết thúc năm, Bitcoin vẫn đang chật vật để quay trở lại vùng giá 100.000 USD. Kịch bản giá Bitcoin sẽ chạm mốc 200.000 USD trong năm nay, từng được nhiều chuyên gia uy tín tin tưởng, rõ ràng đã trở thành con số phi thực tế.