Mô hình "Work - Live - Enjoy" kiến tạo trải nghiệm văn phòng thời thượng

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Tư, 17/12/2025
Tuấn Sơn
17/12/2025, 11:44
Không còn là không gian văn phòng truyền thống, một thế hệ lao động trẻ đang đặt kỳ vọng vào một nơi làm việc giàu cảm hứng, hiện đại, đầy đủ tiện ích và mang lại cảm giác hạnh phúc. Bắt nhịp xu hướng ấy, ROX Tower Goldmark City kiến tạo mô hình “sống - làm việc - tận hưởng” (Work - Live - Enjoy) ngay giữa đại đô thị năng động.
Buổi sáng của Hà Thu - một lao động thế hệ Gen Z bắt đầu ly cà phê mang đi, check mail trên laptop tại không gian ngập ánh sáng, làm việc tập trung trong một góc yên tĩnh, họp nhanh trong khu cộng đồng mở… Trong những khoảng nghỉ ngắn, cô tranh thủ vận động nhẹ, nghe nhạc hoặc trò chuyện cùng đồng nghiệp. Khoảng nghỉ trưa của một cư dân văn phòng có thể gặp một “cơn đau đầu” dễ chịu khi phải lựa chọn giữa hàng loạt tiện ích ngay dưới sảnh hay đã được thiết lập đều đặn với hoạt động thư giãn, tập luyện thuận lợi.
Đối với các nhân viên văn phòng thế hệ trẻ như Hà Thu, công việc không tách rời cuộc sống mà là một phần của hành trình trải nghiệm mỗi ngày. Theo họ, nơi làm việc là một không gian để phát triển bản thân, kết nối và tận hưởng. Chính lối sống ấy đang tái định hình cách thế hệ trẻ lựa chọn hoặc gắn bó với nơi làm việc và cách doanh nghiệp kiến tạo không gian ưu tiên trải nghiệm nhân viên cho tương lai.
Báo cáo Savills 2025 cho thấy 73% thế hệ lao động mới như Gen Z mong muốn một không gian làm việc năng động và vui vẻ, nơi chất lượng cuộc sống song hành với chất lượng công việc đồng thời ưu tiên sự tiện lợi, thoải mái và cảm giác hạnh phúc mỗi ngày.
Đây cũng là lý do các doanh nghiệp lớn trên thế giới và Việt Nam sớm biến văn phòng thành “hệ sinh thái đa trải nghiệm”: Không gian mở, khu cộng đồng, phòng thư giãn, thậm chí cả khu vui chơi nội bộ. Bắt nhịp xu hướng đó, ROX Tower Goldmark City được phát triển như một phiên bản hoàn chỉnh của mô hình “Work - Live - Enjoy” thỏa mãn cùng lúc các nhu cầu “sống - làm việc - tận hưởng” của người lao động.
Nằm trong lòng đại đô thị Goldmark City, tòa tháp văn phòng hạng A này vừa sở hữu 5 tầng trung tâm thương mại sầm uất ngay trong khối đế - nơi hội tụ đầy đủ các tiện ích F&B, café, nhà hàng, yoga, gym đến tài chính ngân hàng và các dịch vụ hỗ trợ văn phòng… vừa thừa hưởng toàn bộ hệ sinh thái tiện ích phong phú của khu đô thị “vạn dân” kế cận.
Chỉ cần vài bước chân, nhân sự từ các văn phòng hiện đại có thể bắt đầu buổi sáng bằng một ly cà phê chuẩn vị, dành trọn ngày làm việc trong không gian chuyên nghiệp, rồi tái tạo năng lượng bằng gym, yoga hay một bữa tối healthy. Tất cả diễn ra trong bán kính vài trăm mét mang đến lối sống thuận tiện, giảm thiểu di chuyển nhưng nâng tối đa chất lượng sống.
Bước vào trong tòa nhà, không gian cao thoáng và ngập tràn ánh sáng tự nhiên mang lại cảm giác dễ chịu. Tầm nhìn hướng ra những mảng xanh và công viên hồ điều hòa mang lại cảm giác cân bằng, kết nối với thiên nhiên và nhịp sống bên ngoài.
Hệ thống thang máy đủ dày với 26 cabin và 2 thang PCCC cùng hoạt động mang tới sự liền mạch cho “giao thông nội bộ”, giảm bớt thời gian chờ và ùn tắc cao điểm - một “điểm cộng” cực đắt trong trải nghiệm của “cư dân văn phòng” năng động. Di chuyển giữa các tầng luôn có khoảng không đủ rộng để thở và quan sát. Mặt bằng linh hoạt để mỗi doanh nghiệp tự thiết kế tạo nên nhịp điệu làm việc và cá tính riêng biệt… Những chi tiết rất nhỏ đó là điểm chạm mang lại cảm xúc tích cực cho suốt ngày dài tại nhiệm sở.
Từ ROX Tower Goldmark City, chỉ vài phút đi bộ thong thả là tới 2 ga metro Cầu Diễn hoặc Lê Đức Thọ. Dân văn phòng vì thế không cần bắt đầu buổi sáng trong áp lực giao thông hay kết thúc ngày làm việc với cảm giác kiệt sức. Khi việc di chuyển thường xuyên trở nên đơn giản hơn, năng lượng tích cực được giữ lại cho công việc hàng ngày và vẫn đủ đầy để dành cho những kế hoạch cá nhân, những khoảnh khắc tận hưởng sau giờ làm.
Không chỉ tạo ra môi trường làm việc giàu trải nghiệm, ROX Tower Goldmark City còn mang đến mô hình Smart Asset - tài sản văn phòng thông minh dành cho cả doanh nghiệp và giới đầu tư tìm kiếm dòng tiền hiệu quả ổn định và bền vững.
Tòa tháp có 32 tầng văn phòng hạng A sở hữu khai thác dài hạn, phù hợp với nhiều loại hình doanh nghiệp, từ startup, SMEs đến các đơn vị quốc tế. Đặc biệt, tòa nhà đã nghiệm thu và sẵn sàng vận hành từ tháng 12/2025, đồng nghĩa nhà đầu tư có thể khai thác ngay, không mất thời gian chờ đợi.
Ở tâm điểm CBD (trung tâm tài chính kinh tế) mới của khu vực Tây Hà Nội, ROX Tower Goldmark City không chỉ sở hữu lợi thế về hạ tầng, tiện ích hay khả năng sinh lời, mà còn tạo nên một chuẩn mực “sống - làm việc - tận hưởng” mới cho thế hệ nhân sự trẻ đề cao trải nghiệm. Đây không chỉ là một không gian làm việc, mà là một điểm chạm phong cách sống nơi hiệu suất, cảm hứng và sự tiện nghi hòa làm một. Phong cách này cũng định hình một chuẩn mới cho thế hệ văn phòng tương lai, đáp ứng nhu cầu của lực lượng lao động trẻ như thế hệ Gen Z.
ROX Tower Goldmark City mang đến sự cân bằng hiếm có giữa phong cách sống hiện đại và giá trị tài chính dài hạn, trở thành tài sản đáng sở hữu khi doanh nghiệp hay nhà đầu tư tối ưu bài toán đầu tư vận hành.
