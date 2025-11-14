Chứng khoán Mỹ giảm mạnh nhất 1 tháng vì nỗi lo lãi suất, giá dầu nhích lên

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (13/11), khi cổ phiếu công nghệ tiếp tục đương đầu áp lực bán và nhà đầu tư trở nên bi quan về triển vọng lãi suất...

Giá dầu phục hồi nhẹ sau phiên lao dốc trước đó.

Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones mất 797,6 điểm, tương đương giảm 1,65%, còn 47.457,22 điểm, sau khi lần đầu tiên trong lịch sử đóng cửa trên 48.000 điểm trong phiên ngày thứ Tư.

Chỉ số S&P 500 giảm 1,66%, chốt ở mức 6.737,49 điểm. Chỉ số Nasdaq sụt 2,29%, còn 22.870,36 điểm.

Đây là phiên giảm mạnh nhất của cả ba chỉ số từ hôm 10/10. Nhà đầu tư tiếp tục bán mạnh cổ phiếu của các công ty công nghệ, nhất là các cổ phiếu liên quan tới lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) vì lo ngại mức định giá đã bị đẩy lên cao. Tính đến phiên này, Nasdaq đã có ba phiên giảm liên tiếp, với những cái tên lớn như Nvidia, Broadcom và Alphabet đều chốt phiên trong sắc đỏ.

Một sự thay đổi đột ngột trong kỳ vọng lãi suất cũng gây áp lực giảm lên giá cổ phiếu ở Phố Wall.

Nhà đầu tư vốn đã kỳ vọng rằng khi Chính phủ Mỹ trở lại với hoạt động bình thường, các số liệu kinh tế bị trì hoãn sẽ được công bố sẽ cho thấy một nền kinh tế đang suy yếu và qua đó củng cố khả năng Fed giảm lãi suất vào tháng 12. Nhưng theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, thị trường lãi suất tương lai đang đặt cược khả năng chỉ gần 51% Fed hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 12, giảm mạnh từ mức khoảng 65% của ngày hôm trước.

Nguyên nhân của sự sụt giảm khả năng này là việc có ngày càng nhiều quan chức Fed phát tín hiệu cần kiên nhẫn trong việc giảm lãi suất vì mối lo lạm phát còn cao và sự tin tưởng rằng thị trường lao động còn khá ổn định bất chấp một số dấu hiệu suy yếu gần đây.

Việc Chính phủ Mỹ mở cửa trở lại cũng không cứu vãn được tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trong phiên này, khi bán tháo xảy ra trên diện rộng của thị trường tài chính Mỹ, với cả cổ phiếu chính phủ, trái phiếu, vàng, đồng USD… đều kết thúc phiên trong trạng thái giảm.

Tại Washington, Chính phủ Mỹ đã mở cửa trở lại sau 43 ngày tạm ngừng hoạt động. Đây là kết quả sau khi Quốc hội Mỹ thông qua một dự luật ngân sách tạm thời cấp ngân sách cho các cơ quan liên bang tới ngày 30/1/2026. Sau khi được Thượng viện thông qua vào đầu tuần, dự luật đã được Hạ viện phê chuẩn vào tối 12/11 và tiếp đó được Tổng thống Donald Trump ký thành luật.

Trong thời gian Chính phủ Mỹ đóng cửa, các báo kinh tế quan trọng đã bị hoãn, gồm các báo cáo việc làm và lạm phát của tháng 10. Hôm thứ Tư, thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói rằng những báo cáo đó có thể sẽ không bao giờ được công bố và vụ đóng cửa chính phủ vừa rồi có thể khiến tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 4 của Mỹ giảm đi 2 điểm phần trăm. Tuy nhiên, phần lớn chuyên gia kinh tế cho rằng mức độ tác động tới GDP sẽ chỉ ở mức hạn chế.

“Chúng tôi cho rằng sẽ có nhiều điểm dữ liệu bị hoãn trong thời gian chính phủ đóng cửa sẽ không được công bố, nhưng đang có nhiều câu hỏi về số liệu lạm phát và việc làm. Liệu đó sẽ là những con số như thế nào khi được công bố? Sẽ không có gì đáng ngạc nhiên nếu thị trường tiếp tục giằng co trong những tuần sắp tới, khi Chính phủ nối lại việc công bố các báo cáo kinh tế”, chiến lược gia Carol Schleif của công ty BMO Private Wealth nhận định với hãng tin CNBC.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng 0,5%, đạt 63,01 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 0,3%, đạt 58,69 USD/thùng.

Trước phiên tăng này, giá cả hai loại dầu đã giảm khoảng 4% trong phiên ngày thứ Tư.

Nhà phân tích Suvro Sarkar của ngân hàng DBS cho rằng giá dầu vẫn đang được hỗ trợ quanh mốc 60 USD/thùng do rủi ro gián đoạn nguồn cung dầu Nga trong ngắn hạn vì các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với hai công ty dầu lửa lớn nhất của Nga là Rosneft và Lukoil.

Dù vậy, mối lo thế giới thừa dầu vẫn đang khiến nhà đầu tư thận trọng.

Hôm thứ Tư, Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) dự báo nguồn cung dầu toàn cầu có thể nhỉnh hơn so với nhu cầu trong năm 2026. Dự báo này thay đổi so với quan điểm trước đó của OPEC là thế giới sẽ thừa dầu trong năm tới.

“Áp lực giảm đối với giá dầu có vẻ đang đến từ việc OPEC điều chỉnh dự báo về cán cân cung - cầu dầu trong năm 2026 trong báo cáo hàng tháng của họ. Báo cáo mới nhất cho thấy OPEC thừa nhận khả năng thế giới thừa dầu trong năm tới, trái ngược với dự báo trước đó của liên minh này là thiếu dầu”, ông Sarkar nhận định.

Trong báo cáo hàng tháng công bố ngày 13/11, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) nâng dự báo tăng trưởng nguồn cung dầu toàn cầu năm 2025 và 2026, một dấu hiệu về sự thừa cung lớn hơn trong 2026 so với những lần dự báo trước của IEA. Tổ chức này cũng dự báo sản lượng dầu của Mỹ năm nay sẽ lập kỷ lục lớn hơn so với dự báo trước đây, và lượng dầu tồn trữ toàn cầu sẽ tăng trong năm tới do sản lượng tăng nhanh hơn nhu cầu tiêu thụ.