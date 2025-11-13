Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục mới, giá dầu lao dốc 4% sau dự báo của OPEC

Thị trường tiếp tục được hỗ trợ bởi khả năng Chính phủ Mỹ có thể mở cửa trở lại ngay vào cuối tuần này...

Thị trường chứng khoán Mỹ kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Tư (12/11) trong trạng thái không đồng nhất của các chỉ số, với Dow Jones lập thêm kỷ lục mới, còn Nasdaq tiếp tục đi xuống. Giá dầu thô sụt 2,5 USD/thùng sau dự báo mới nhất của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) về tương quan cung - cầu dầu toàn cầu trong năm 2026.

Lúc đóng cửa, Dow Jones tăng 326,86 điểm, tương đương tăng 0,68%, đạt 48.254,82 điểm, đánh dấu lần đầu tiên chốt phiên trên mốc 38.000 điểm. Trong phiên, chỉ số blue-chip gồm 30 cổ phiếu thành viên này cũng thiết lập một kỷ lục nội phiên mới.

Chỉ số S&P 500 gần như đi ngang, đóng cửa với mức tăng 0,06%, đạt 6.850,92 điểm. Riêng chỉ số Nasdaq giảm, với mức giảm 0,26%, chốt ở mức 23.406,46 điểm.

Thị trường tiếp tục được hỗ trợ bởi khả năng Chính phủ Mỹ có thể mở cửa trở lại ngay vào cuối tuần này.

Theo dự kiến, Hạ viện Mỹ sẽ tiến hành bỏ phiếu trong buổi tối ngày thứ Tư theo giờ Washington để thông qua kế hoạch ngân sách mà Thượng viện đã thông qua trước đó. Một khi kế hoạch ngân sách tạm thời này hoàn tất các thủ tục phê chuẩn, các cơ quan thuộc Chính phủ liên bang Mỹ sẽ nối lại hoạt động, và các báo cáo thống kê kinh tế bị hoãn thời gian qua sẽ được công bố.

Thị trường kỳ vọng các số liệu kinh tế chính thức sắp được công bố sẽ cho thấy nền kinh tế Mỹ, nhất là thị trường lao động, tiếp tục suy yếu và qua đó sẽ củng cố khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 12/2025 và tháng 1/2026.

Dow Jones đã có hai phiên lập kỷ lục liên tiếp trong khi Nasdaq giảm liền hai phiên. Sự vượt trội của Dow Jones là kết quả của việc nhiều nhà đầu tư bán cổ phiếu công nghệ, nhất là cổ phiếu liên quan tới trí tuệ nhân tạo (AI), vì lo ngại rằng định giá của các cổ phiếu này đã bị đẩy lên quá cao, và chuyển sang mua các cổ phiếu blue-chip hoặc những cổ phiếu có định giá “mềm” hơn.

Loạt cổ phiếu tài chính - ngân hàng lớn là thành viên của Dow Jones đồng loạt tăng mạnh phiên này. Cổ phiếu JPMorgan Chase, Goldman Sachs và American Express đều thiết lập kỷ lục mới.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London giảm 2,45 USD/thùng, tương đương giảm 3,76%, đóng cửa ở mức 62,71 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York giảm 2,55 USD/thùng, tương đương giảm 4,18%, đóng cửa ở mức 58,49 USD/thùng.

Dầu sụt giá sau khi báo cáo hàng tháng của OPEC nói rằng nguồn cung dầu toàn cầu trong năm 2026 sẽ phù hợp với nhu cầu, nhờ liên minh OPEC+ của OPEC và các nước đồng minh gồm Nga tăng sản lượng. Dự báo này là một sự dịch chuyển quan điểm của OPEC, vì trước đó, tổ chức này vẫn cho rằng thế giới sẽ thiếu dầu trong năm 2026.

“Triển vọng thị trường cân bằng mà OPEC đưa ra đã gây áp lực giảm lên giá dầu”, nhà phân tích cấp cao Phil Flynn của công ty Price Futures Group nhận định với hãng tin Reuters.

Diễn biến giá dầu thô Brent giao sau tại London trong 6 tháng qua. Đơn vị: USD/thùng - Nguồn: Trading Economics.

Cho tới gần đây, OPEC vẫn dự báo nguồn cung dầu toàn cầu sẽ không đủ để đáp ứng nhu cầu trong năm tới, trong khi những tổ chức lớn khác như Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo thế giới sẽ thừa dầu. “Tôi cho rằng thị trường vốn tin vào dự báo của OPEC hơn là dự báo của IEA”, nên khi OPEC điều chỉnh dự báo như vậy, giá dầu chịu một áp lực giảm lớn - ông Flynn nhấn mạnh.

Theo nhà quản lý quỹ John Kilduff của công ty Again Capital, dự báo mới nhất của OPEC lại được đưa ra đúng vào lúc nhiều lô dầu thô không thể tìm được người mua. “Có nhiều lô dầu tìm khách mua mà không tìm được. Đầu cuối của thị trường đang hình thành một đường cong giá mới”, ông nói.