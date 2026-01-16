Chứng khoán Mỹ hồi điểm, giá dầu giảm hơn 4%

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (15/1) sau hai phiên giảm liên tiếp trước đó, nhờ sự hồi phục của cổ phiếu chip và ngân hàng. Giá dầu thô sụt mạnh do Tổng thống Donald Trump bớt căng thẳng với Iran.

Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones tăng 292,81 điểm, tương đương tăng 0,6%, chốt ở mức 49.442,44 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 0,26%, đạt 6.944,47 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 0,25%, đạt 23.530,02 điểm.

Cả ba chỉ số chính đều kết thúc phiên ở mức điểm thấp hơn nhiều so với đỉnh của phiên. Trong phiên, có lúc Dow Jones tăng tới 0,88%, S&P 500 tăng tới 0,76% và Nasdaq tăng tới 1,06%.

Goldman Sachs và Nvidia là hai cổ phiếu đóng góp nhiều nhất và sự đi lên của Dow Jones trong phiên này, khi nhà đầu tư quay trở lại mua cổ phiếu chip và ngân hàng sau khi xả mạnh hai nhóm này trong những ngày gần đây.

Nhà sản xuất chip Đài Loan TSMC công bố kết quả kinh doanh quý 4/2025 với lợi nhuận đạt mức cao chưa từng thấy, tăng 35% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, công ty cho biết sẽ tăng đầu tư cơ bản trong năm 2026 lên mức từ 52-56 tỷ USD. Kế hoạch đầu tư này là một dấu hiệu niềm tin từ nhà sản xuất chip theo hợp đồng lớn nhất thế giới về xu hướng phát triển của công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).

Cổ phiếu TSMC chốt phiên với mức tăng 5,7%, kéo cả nhóm cổ phiếu chip đi lên, gồm Nvidia với mức tăng 2%.

“Kết quả kinh doanh mà TSMC công bố ngày hôm nay, và quan trọng hơn là kế hoạch đầu tư cơ bản của họ, giúp trấn an nhà đầu tư rằng giao dịch AI không hẳn là một bong bóng ở thời điểm hiện tại. Các công ty sẽ tiếp tục chi nhiều tiền để phát triển năng lực AI”, Giám đốc đầu tư Kim Forrest của công ty Bokeh Capital Partners nhận định với hãng tin CNBC.

Loạt báo cáo kết quả kinh doanh mới nhất cũng là chất xúc tác cho sự tăng điểm của nhóm cổ phiếu ngân hàng. Cổ phiếu Goldman Sachs tăng hơn 4% nhờ lợi nhuận quý 4 vượt kỳ vọng của giới phân tích. Cổ phiếu Morgan Stanley tăng gần 6% nhờ cả doanh thu và lợi nhuận đều cao hơn dự báo. Hai cổ phiếu này cùng đạt mức cao nhất của 52 tuần.

Ngoài ra, giá cổ phiếu ở Phố Wall phiên này còn được hỗ trợ bởi cú giảm mạnh của giá dầu thô và số liệu cho thấy sự vững vàng của thị trường lao động Mỹ.

Theo báo cáo của Cục Thống kê lao động (BLS), trong tuần kết thúc vào ngày 10/1, có 198.000 người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu, giảm 9.000 người so với tuần trước đó và thấp hơn nhiều so với con số 215.000 người mà các nhà kinh tế đưa ra trong một cuộc khảo sát của hãng tin Dow Jones. Ngoài ra, con số bình quân hàng tuần của 4 tuần gần nhất giảm còn 205.000, mức thấp nhất kể từ ngày 20/1/2024.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London giảm 2,76 USD/thùng, tương đương giảm 4,15%, chốt phiên ở mức 63,76 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York giảm 2,83 USD/thùng, tương đương giảm 4,56%, chốt ở mức 59,19 USD/thùng.

Dầu sụt giá sau khi có dấu hiệu cho thấy Tổng thống Donald Trump sẽ không hạ lệnh tấn công Iran, ít nhất là trước mắt. Ông Trump nói ông được cho biết rằng Tehran đã nhẹ tay hơn với người biểu tình, và do đó ông sẽ chờ xem.

Trước đó trong tuần này, ông chủ Nhà Trắng đã cảnh báo có thể tấn công Iran để bảo vệ người biểu tình chống chính phủ. Tuyên bố đó đã đẩy giá dầu tăng mạnh trong hai phiên ngày thứ Ba và thứ Tư.

Một báo cáo của ngân hàng Deutsche Bank nhận định thị trường đang xem những phát biểu mới nhất của ông Trump về Iran là tín hiệu cho thấy Mỹ sẽ hoãn một động thái quân sự với Tehran. Tuy nhiên, báo cáo cũng cho rằng “vẫn cần phải thận trọng, xét đến việc Mỹ đã bất ngờ tấn công Iran vào tháng 6/2025”.

Ngoài ra, báo cáo này nhấn mạnh rằng Iran là một nước sản xuất dầu lớn hơn nhiều so với Venezuela, chiếm tới 4% tổng sản lượng dầu toàn cầu trong năm 2023, nên các diễn biến ở Iran sẽ có tác động lớn hơn tới thị trường dầu.