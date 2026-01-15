Những động lực đưa Alphabet gia nhập “câu lạc bộ” vốn hóa 4 nghìn tỷ USD

Alphabet, công ty mẹ của công cụ tìm kiếm trực tuyến Google, đã chính thức gia nhập “câu lạc bộ” các công ty có vốn hóa thị trường vượt mốc 4 nghìn tỷ USD, cùng với 3 “ông lớn” công nghệ khác là Nvidia, Microsoft và Apple...

Đây là một cột mốc quan trọng, đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ của Alphabet trong bối cảnh thị trường công nghệ đang chứng kiến những biến động lớn do sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI).

Trong năm qua, kỳ vọng về AI đã đẩy giá trị vốn hóa của các công ty công nghệ lên mức cao kỷ lục. Các nhà đầu tư, với hy vọng thu được lợi nhuận cao, đã đổ tiền vào những công ty có liên quan đến AI, bất chấp những cảnh báo về việc định giá cổ phiếu của những công ty này đã quá cao, thậm chí từ chính CEO của Alphabet.

Sang năm 2026, các công ty hàng đầu tại Thung lũng Silicon vẫn tiếp tục chứng kiến giá trị thị trường leo thang. Đầu tuần này, Alphabet đã vượt qua mốc vốn hóa thị trường 4 nghìn tỷ USD, trở thành công ty đắt giá thứ hai thế giới, chỉ sau Nvidia.

Cổ phiếu Alphabet đã tăng giá khoảng 75% trong năm qua và tăng gần 7% kể từ đầu tháng 1, nhờ sự thúc đẩy từ nhiều yếu tố.

Một động lực đáng kể đến từ quyết định của Apple khi sử dụng mô hình AI Gemini của Google trong việc nâng cấp trợ lý ảo Siri. Mặc dù giá trị của thỏa thuận này chưa được công bố, nhưng thỏa thuận đã thể hiện sự tin tưởng vào khả năng cạnh tranh của Google trong lĩnh vực AI.

Sau khi OpenAI ra mắt ChatGPT và gây ra những lo ngại cho Google, công ty đã tăng cường nỗ lực đổi mới, cho ra mắt mô hình Gemini 3 và nhận được những đánh giá tích cực. Google đã bỏ lỡ cơ hội lớn với chatbot, nhưng Gemini 3 đã vượt trội hơn các đối thủ trên nhiều tiêu chí.

Theo một cuộc họp báo vào cuối năm ngoái, Google cho biết thông tin do Gemini 3 cung cấp đạt độ chính xác 72% theo một bài kiểm tra tiêu chuẩn. So với các mô hình trước đó, Gemini 3 có khả năng kết hợp linh hoạt giữa đồ họa và văn bản khi trả lời các truy vấn của người dùng, và khả năng mã hóa của mô hình đã được nâng cấp.

Mô hình vốn của Google cũng mang lại lợi thế cho công ty so với các đối thủ khởi nghiệp không có lợi nhuận như OpenAI và Anthropic - những công ty phải liên tục huy động vốn mới để tồn tại.

Nhưng dù Google đã tích hợp "chế độ AI" vào công cụ tìm kiếm của mình, giống như một mô hình chatbot, OpenAI và Perplexity đều đã ra mắt trình duyệt web riêng trong những tháng gần đây. Tham gia vào cuộc chiến này, Microsoft cũng đã thêm công cụ AI Copilot vào trình duyệt Edge của mình, cho thấy cuộc chiến giành quyền kiểm soát internet đang nóng lên.

Bà Danni Hewson, trưởng bộ phận phân tích tài chính tại công ty AJ Bell, cho biết Google đang cho thấy khả năng cạnh tranh xuất sắc, dù có những lo ngại rằng nhiều công ty đột phá của thập kỷ trước có thể trở thành những công ty bị tụt lại trong thập kỷ này. "Alphabet đang liên tục thực hiện những đổi mới thông minh, điều này sẽ giúp họ duy trì vị thế trong nhiều năm tới, ngay cả khi họ đi ra khỏi con đường quen thuộc”, bà nói.

Giữa bối cảnh cạnh tranh này, sự thống trị của Google trong lĩnh vực tìm kiếm tiếp tục chịu sự giám sát gia tăng từ phía các nhà chức trách trong những năm gần đây, với hệ quả là một số vụ kiện lớn. Tuy nhiên, một vụ kiện tại Mỹ nhằm vào Google đã khép lại vào tháng 9 năm ngoái với phán quyết được đánh giá là không đến mức nghiêm trọng, góp phần giúp công ty đạt được cột mốc 4 nghìn tỷ USD.

Trong một động thái nhằm xoa dịu mối lo về tình trạng độc quyền, tòa án đã ra phán quyết trong vụ kiện đó rằng Google phải chia sẻ dữ liệu từ công cụ tìm kiếm của mình với các đối thủ cạnh tranh. Tuy nhiên, phán quyết này không yêu cầu chia tách công ty, cho phép Google giữ quyền kiểm soát trình duyệt Chrome của mình.

Một vụ kiện khác tại Mỹ về tính hợp pháp của hoạt động kinh doanh công nghệ quảng cáo của Google hiện vẫn đang trong quá trình xử lý.

"Tìm kiếm vẫn là hoạt động kinh doanh cốt lõi của Alphabet và sau khi giải quyết vụ kiện chống độc quyền, những mối nguy tiềm ẩn trong lĩnh vực này đã được loại bỏ. Nhưng không chỉ tìm kiếm là yếu tố thúc đẩy giá trị đối với Alphabet, mà YouTube, điện toán đám mây và Waymo cũng đóng góp đáng kể”, ông Ben Barringer, trưởng bộ phận nghiên cứu công nghệ tại công ty Quilter Cheviot, nhận định với trang Euronews.

Khi công bố kết quả kinh doanh gần nhất vào tháng 10/2025, Alphabet báo cáo doanh thu quý 3 cao hơn dự báo. Trong đó, doanh thu từ Google Cloud tăng 34% lên 15,2 tỷ USD, và doanh thu quảng cáo của YouTube tăng 15% lên 10,26 tỷ USD.

Việc phải cạnh tranh với các đối thủ lớn như AWS của Amazon và Azure của Microsoft đồng nghĩa rằng cuộc chiến đám mây rất khốc liệt đối với Alphabet. Tuy nhiên, công ty đã đạt được một số thỏa thuận có lợi, đặc biệt là thỏa thuận cung cấp tới 1 triệu chip AI chuyên dụng cho Anthropic.

Đây là loại chip ban đầu được đào tạo cho các khối lượng công việc nội bộ, nhưng hiện đã có sẵn cho khách hàng đám mây bên ngoài. Loại chip này giúp cải thiện khả năng tiếp cận của các công ty nhỏ hơn với phần cứng AI đắt đỏ, qua đó thúc đẩy mảng đám mây của Google phát triển nhanh chóng.

“Nếu Alphabet có thể ổn định doanh thu từ quảng cáo tìm kiếm và YouTube và duy trì đà phát triển trong lĩnh vực đám mây, thì có, công ty có thể chứng kiến vốn hóa tăng trưởng thêm. Tuy nhiên, giá cổ phiếu Alphabet hiện đang cao, thậm chí là quá cao khi so sánh với kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận. Các nhà đầu tư sẽ theo dõi chặt chẽ các dấu hiệu cho thấy sự bùng nổ AI dần chậm lại”, ông Barringer cảnh báo.