Chứng khoán Mỹ mất điểm liền hai phiên, giá dầu giảm mạnh sau tín hiệu về Iran

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (14/1), đánh dấu phiên giảm thứ hai liên tiếp sau khi lập kỷ lục vào đầu tuần, khi các nhà giao dịch nghiền ngẫm các báo cáo tài chính mới được công bố và dõi theo các diễn biến địa chính trị.

Giá dầu thô tăng khoảng 1,5% rồi quay đầu sụt mạnh sau khi Tổng thống Donald Trump phát tín hiệu có thể không tấn công Iran.

Lúc đóng cửa, chỉ số S&P 500 giảm 0,53%, còn 6.926,6 điểm. Chỉ số Dow Jones mất 42,36 điểm, tương đương giảm 0,09%, còn 49.149,63 điểm. Chỉ số Nasdaq “bốc hơi” 1%, còn 23.471,75 điểm.

Đây là phiên giảm thứ hai liên tiếp của cả ba chỉ số, sau khi S&P 500 và Nasdaq đóng cửa ở mức cao chưa từng thấy vào hôm thứ Hai.

Công nghệ là nhóm cổ phiếu bị bán nhiều nhất trong phiên này, đặc biệt là các cổ phiếu chip. Broadcom giảm 4%, trong khi Nvidia và Micron giảm hơn 1% mỗi cổ phiếu. Áp lực giảm đè nặng lên cổ phiếu chip sau khi hãng tin Reuters dẫn nguồn thạo tin cho biết cơ quan hải quan Trung Quốc đưa ra hướng dẫn đối với nhân viên hải quan rằng chip H200 của Nvidia không được phép vào nước này.

Cổ phiếu Wells Fargo giảm hơn 4% sau khi ngân hàng này công bố doanh thu quý 4/2025 yếu hơn dự báo. Cổ phiếu hai nhà băng lớn khác là Bank of America và Citigroup cũng giảm dù kết quả kinh doanh khả quan hơn kỳ vọng, do nhà đầu tư cho rằng các kết quả này không đủ để biện minh cho một thị trường đang ở gần mức cao kỷ lục.

Những phiên gần đây, cổ phiếu ngân hàng Mỹ đương đầu áp lực giảm giá lớn do Tổng thống Trump đề xuất áp trần lãi suất thẻ tín dụng ở mức 10%. Tuần này, cổ phiếu Citigroup đã giảm hơn 7%, Bank of America giảm khoảng 6%, và Wells Fargo giảm khoảng 7%.

Sức ép giảm đối với các chỉ số gia tăng sau khi báo cáo chỉ số giá nhà sản xuất (PPI) và doanh thu bán lẻ tháng 11 mang tới những con số mạnh hơn kỳ vọng.

Theo báo cáo từ Bộ Lao động Mỹ, PPI toàn phần tăng 3% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn nhiều so với mục tiêu lạm phát 2% của Cục Dự trữ Liên bang (Fed). PPI lõi tăng 3,5% so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng lớn nhất kể từ tháng 3/2025.

Báo cáo từ Bộ Thương mại Mỹ cho thấy doanh thu bán lẻ tháng 11 tăng 0,6%, cao hơn dự báo của giới phân tích là tăng 0,4%.

Theo Giám đốc đầu tư Tom Graff của công ty Facet, nếu dựa vào số liệu PPI này để dự báo về chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) lõi - thước đo lạm phát được Fed ưa chuộng - có thể cho rằng PCE lõi sẽ nóng lên. “Nếu đúng như vậy, đó sẽ là một vấn đề lớn của Fed, vì sẽ làm nghiêm trọng thêm mối lo ngại về sự độc lập của Fed”, ông Graff nói.

Hôm thứ Hai tuần này, Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết ông đã trở thành đối tượng của một cuộc điều tra hình sự do Bộ Tư pháp Mỹ tiến hành. Những ngày qua, lãnh đạo các ngân hàng trung ương trên thế giới đồng loạt bày tỏ sự đoàn kết với ông Powell, cảnh báo việc đe dọa sự độc lập của ngân hàng trung ương có thể dẫn tới những hệ quả tiêu cực đối với nền kinh tế và thị trường tài chính.

Lạm phát cao dai dẳng so với mục tiêu trong khi chính quyền ông Trump liên tục gây sức ép đòi Fed hạ lãi suất rõ ràng đang đặt Fed và ông Powell vào một tình thế “tiến thoái lưỡng nan”.

Rủi ro địa chính trị, dù không ảnh hưởng nhiều đến giá cổ phiếu ở Phố Wall trong những ngày gần đây, vẫn là một vấn đề khiến nhà đầu tư lo lắng.

Iran ngày 14/1 cảnh báo các quốc gia láng giềng có lính Mỹ đồn trú rằng Tehran có thể tấn công vào các căn cứ quân sự của Mỹ nếu Washington can thiệp vào các cuộc biểu tình chống chính phủ ở Iran.

Tuy nhiên, ông Trump nói với các nhà báo có mặt tại Nhà Trắng rằng Iran đã bắt đầu nhẹ tay hơn với người biểu tình và “chúng tôi sẽ theo dõi xem những gì sẽ xảy ra tiếp theo”. Giới quan sát nhận định đây có thể là một tín hiệu rằng Mỹ sẽ không tấn công Iran như đã cảnh báo trước đó.

Cùng ngày, ngoại trưởng của Đan Mạch và Greenland đã có cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ và Phó tổng thống JD Vance, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump tiếp tục thể hiện ý định muốn thâu tóm đảo Greenland.

Sau cuộc gặp, giới chức Đan Mạch cho biết hai bên còn bất đồng về vấn đề Greenland nhưng sẽ duy trì đối thoại. Trước cuộc gặp, ông Trump nói sẽ là “không thể chấp nhận được” nếu Greenland không trở thành một phần của Mỹ.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng 1,05 USD/thùng, tương đương tăng 1,6%, chốt phiên ngày thứ Tư ở mức 66,52 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 0,87 USD/thùng, tương đương tăng 1,42%, chốt ở mức 62,02 USD/thùng.

Tuy nhiên, sau khi thị trường đóng cửa, giá dầu đã quay đầu giảm mạnh do tín hiệu xuống thang của ông Trump với Iran.

Lúc 8h15 sáng nay (15/1) theo giờ Việt Nam, giá dầu Brent giảm hơn 2,7%, còn hơn 64,7 USD/thùng. Giá dầu WTI cũng giảm hơn 2,7%, còn hơn 60,3 USD/thùng.