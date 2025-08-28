Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục mới trước khi Nvidia công bố lợi nhuận, giá dầu đi lên

Phố Wall có kỳ vọng lớn về Nvidia, và kết quả kinh doanh của công ty này được coi là một chỉ báo quan trọng cho thị trường...

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (27/8), trong lúc nhà đầu tư chờ Nvidia công bố báo cáo tài chính quý 2/2025 - dữ liệu có thể quyết định xu hướng thị trường giá lên có duy trì được hay không. Giá dầu thô tăng hơn 1% do báo cáo thống kê cho thấy lượng dầu tồn trữ của Mỹ giảm.

Lúc đóng cửa, chỉ số S&P 500 tăng 0,24%, đạt 6.481,4 điểm. Đây là mức điểm đóng cửa cao nhất mọi thời đại của thước đo rộng nhất của chứng khoán Mỹ.

Chỉ số Nasdaq tăng 0,21%, đạt 21.590,14 điểm. Chỉ số Dow Jones tăng 147,16 điểm, tương đương tăng 0,32%, chốt ở mức 45.565,23 điểm.

Nvidia, cổ phiếu chiếm tỷ trọng vốn hóa khoảng 8% trong S&P 500 và là mã lớn nhất trong chỉ số này, chốt phiên ở mức giá gần như không thay đổi so với phiên trước.

Kết quả của phiên này một lần nữa cho thấy nhà đầu tư không lo nhiều về động thái chưa từng có tiền lệ của Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Hai là sa thải Thống đốc Lisa Cook của Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Trước đó, thị trường cũng đã tăng điểm trong phiên ngày thứ Ba, dù việc bà Cook bị sa thải làm gia tăng mối lo ngại về sự độc lập của Fed trong hoạch định chính sách tiền tệ.

“Lãi suất đang có khả năng giảm, và lợi nhuận của các công ty niêm yết vẫn đang tăng lên. Nói chung, các xu hướng lạm phát, lãi suất và lợi nhuận vẫn đang hỗ trợ tâm lý ham thích rủi ro trên thị trường”, chiến lược gia trưởng Terry Sandven của công ty quản lý tài sản US Bank Asset Management nhận định với hãng tin Reuters.

Trong số các cổ phiếu tăng điểm mạnh trong phiên này có MongoDB - một nền tảng dữ liệu cho các nhà phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) - với mức tăng 38%. Động lực cho cú tăng ấn tượng này là báo cáo tài chính của MongoDB tốt hơn dự báo, được coi như một chỉ báo tốt cho Nvidia - hãng chip khổng lồ sẽ công bố báo cáo tài chính sau khi thị trường đóng cửa phiên giao dịch chính thức.

Phố Wall có kỳ vọng lớn về Nvidia, và kết quả kinh doanh của công ty này được coi là một chỉ báo quan trọng cho thị trường chứng khoán Mỹ nói chung, cũng như về sự phát triển của AI. Báo cáo của Nvidia hoàn toàn có khả năng đặt ra trở ngại hay mang tới động lực mới cho xu hướng tăng của thị trường trong năm nay, nhất là trong bối cảnh nhóm cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn Magnificent 7 đang hồi phục sau đợt bán tháo vào tuần trước.

Theo tin mới nhận, Nvidia đạt cả doanh thu và lợi nhuận quý 2 tốt hơn dự báo của giới phân tích. Trong đó, lợi nhuận đạt 1,05 USD/cổ phiếu, cao hơn mức dự báo là 1,01 USD/cổ phiếu. Doanh thu đạt 46,74 tỷ USD, so với mức dự báo là 46,06 tỷ USD.

Dù vậy, doanh thu từ mảng trung tâm dữ liệu của Nvidia không đạt kỳ vọng, và điều này khiến giá cổ phiếu của “gã khổng lồ” ngành chip giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngoài giờ.

Theo dữ liệu từ FactSet, Nvidia đã có 11 quý đạt lợi nhuận tốt hơn kỳ vọng trong 12 quý trở lại đây, nhưng có 4 lần trong số đó cổ phiếu Nvidia bị bán mạnh sau khi công ty công bố báo cáo tài chính. Năm nay, cổ phiếu này đã tăng 35% từ đầu năm.

Trong hai phiên giao dịch còn lại của tuần này, mối quan tâm của nhà đầu tư sẽ hướng tới các số liệu kinh tế Mỹ quan trọng. Trong đó, báo cáo tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 2 sẽ được công bố vào ngày thứ Năm và báo cáo chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) sẽ được công bố vào ngày thứ Sáu. PCE là thước đo lạm phát được Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ưa chuộng và dữ liệu này có thể tác động lớn tới quyết định lãi suất của Fed trong cuộc họp tháng 9.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng 0,83 USD/thùng, tương đương tăng 1,23%, đóng cửa ở mức 68,05 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 0,9 USD/thùng, tương đương tăng 1,42%, chốt ở 64,15 USD/thùng. Trước đó, giá cả hai loại dầu đều giảm hơn 2% trong phiên ngày thứ Ba.

Dầu tăng giá sau khi báo cáo hàng tuần từ Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ (EIA) cho thấy lượng dầu tho tồn trữ của nước này giảm 2,4 triệu thùng trong tuần trước, còn 418,3 triệu thùng. Mức giảm này lớn hơn dự báo giảm 1,9 triệu thùng mà các nhà phân tích đưa ra trong một cuộc khảo sát của hãng tin Reuters. Tồn trữ giảm là dấu hiệu cho thấy nhu cầu tăng, do đó hỗ trợ giá dầu.

Ngày 27/8, thuế quan trừng phạt 25% mà Tổng thống Trump áp lên Ấn Độ vì nước này mua dầu Nga đã chính thức có hiệu lực, nâng tổng thuế quan của Mỹ đối với Ấn Độ lên 50%. Gần đây, bất chấp cảnh báo thuế quan của ông Trump, Ấn Độ vẫn tuyên bố sẽ mua dầu Nga.

Trong báo cáo kinh tế hàng tháng công bố cùng ngày, Bộ Tài chính Ấn Độ nhận định tác động tức thì của thuế quan đối với nền kinh tế nước này có vẻ sẽ chỉ ở mức hạn chế, nhưng ảnh hưởng lan tỏa trong nền kinh tế có thể đặt ra những thách thức cần được giải quyết.

Trong khi đó, Nga và Ukraine vẫn đẩy mạnh các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng của nhau, đặt ra mối lo ngại về gián đoạn nguồn cung dầu.

Về phần mình, Mỹ vẫn triển khai các nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc chiến tranh Nga - Ukraine. Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff hôm 26/8 cho biết sẽ gặp các đại diện của Ukraine ở New York trong tuần này, và Washington cũng đang có các cuộc thảo luận với Moscow về việc kết thúc chiến tranh.