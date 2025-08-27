Chứng khoán Mỹ tăng điểm nhờ lạc quan về Nvidia, giá dầu sụt 2%

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (26/8), nhờ tâm lý lạc quan của nhà đầu tư về báo cáo tài chính sắp được công bố của hãng chip Nvidia và bất chấp việc Tổng thống Donald Trump sa thải một thống đốc của Cục Dự trữ Liên bang (Fed)...

Giá dầu thô sụt khá mạnh trong lúc thị trường đánh giá lại rủi ro gián đoạn nguồn cung dầu từ Nga.

Lúc đóng cửa, chỉ số S&P 500 tăng 0,41%, đạt 6.546,94 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 0,44%, đạt 21.544,27 điểm. Chỉ số Dow Jones tăng 135,6 điểm, tương đương tăng 0,3%, đạt 45.418,07 điểm.

Trong một động thái gây bất ngờ và chưa từng có tiền lệ, ông Trump tuyên bố cách chức ngay lập tức bà Lisa Cook, một thành viên của Hội đồng Thống đốc Fed. Lý do mà ông chủ Nhà Trắng đưa ra là bà Cook gian lận trong việc xin cấp các khoản vay thế chấp nhà.

Đáp lại việc bị sa thải, bà Cook nói Tổng thống không có thẩm quyền và cơ sở pháp lý để cách chức bà và đã lên kế hoạch kiện ông Trump. Giới phân tích dự báo một cuộc chiến pháp lý đã được mở ra và có thể được đưa tới Tòa án Tối cao của Mỹ.

Về phần mình, Fed cho biết “sẽ tuân thủ bất kỳ quyết định nào của tòa án” trong vụ việc này.

Phản ứng với việc ông Trump tiếp tục gây sức ép lên Fed, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ ở các kỳ hạn dài hơn tăng trong phiên ngày thứ Ba, trong khi lợi suất của các kỳ hạn ngắn hơn giảm xuống. Đường cong lợi suất trở nên dốc hơn phản ánh kỳ vọng của nhà đầu tư rằng lãi suất có thể giảm trong ngắn hạn, nhưng rốt cục sẽ tăng cao hơn trong dài hạn vì một Fed bị chính trị hóa sẽ giảm bớt ưu tiên chống lạm phát.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ 2 năm giảm 0,04 điểm phần trăm, còn 3,685%, trong khi lợi suất của kỳ hạn 30 năm tăng 0,02%, lệ 4,911%. Đồng USD giảm giá hơn 0,2% trong phiên này.

Việc sa thải Thống đốc Cook là một bước leo thang mới trong chiến dịch gây sức ép của ông Trump đối với Fed, khi ngân hàng trung ương này đến nay vẫn chưa giảm lãi suất theo mong muốn của ông. Việc ông Trump can thiệp vào Fed đã làm dấy lên mối lo ngại về sự độc lập của cơ quan này. Theo luật Mỹ, một Tổng thống chỉ có thể sa thải một thống đốc Fed nếu có lý do chính đáng.

Hiện tại đang có 6 thành viên trong Hội đồng Thống đốc Fed, với một ghế bị bỏ trống sau khi bà Adriana Kugler từ chức vào đầu tháng này. Nếu bà Cook thực sự bị sa thải, hội đồng sẽ còn 5 người, trong đó có hai người thân ông Trump là ông Christopher Waller và bà Michelle Bowman.

Nếu ông Stephen Miran - người được ông Trump đề cử thay thế bà Kugler được Thượng viện Mỹ phê chuẩn, và một người thân ông Trump khác thay thế bà Cook, sẽ có đa số 4 thành viên trong hội đồng 7 người này ủng hộ ông Trump. Và nếu Chủ tịch Fed Jerome Powell tự nguyện rời Hội đồng Thống đốc sau khi ông hết nhiệm kỳ Chủ tịch vào tháng 5/2026, ông Trump có thể có thêm người ủng hộ thứ 5 trong hội đồng.

Nhà đầu tư vẫn đang tràn đầy lạc quan về khả năng Fed giảm lãi suất trong tháng 9, như ông Powell đã phát biểu ở hội nghị Jackson Hole vào tuần trước. Ngoài ra, báo cáo tài chính quý 2/2024 của Nvidia, dự kiến được công bố vào ngày thứ Tư, có thể mang lại một cú huých cho các cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn sau đợt giảm gần đây. Trước phiên ngày thứ Sáu tuần vừa rồi, nhóm Magnificent 7 đã giảm 5 phiên liên tiếp.

“Trong ngắn hạn, thị trường sẽ nhanh chóng vượt qua được những tin tức về việc sa thải bà Cook và hướng sự chú ý trở lại với Nvidia, báo cáo lạm phát PCE và việc làm. Dù vậy, sự độc lập của Fed đúng là đang lung lay và sẽ để lại những hệ quả dài hạn”, nhà sáng lập Adam Crisafulli của công ty Vital Knowledge nói với hãng tin CNBC.

Nhà đầu tư ít nhiều lo lắng khi ông Trump hôm thứ Hai tuyên bố có ý định áp thêm thuế quan mới và hạn chế bán chip cho những quốc gia còn áp thuế dịch vụ kỹ thuật số. Dù vậy, lạc quan về báo cáo tài chính sắp tới của Nvidia đã giữ cho sắc xanh ở lại với các chỉ số chính đến cuối phiên. Cổ phiếu Nvidia đóng cửa với mức tăng khoảng 1%, nối tiếp đà tăng của hai phiên trước.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London giảm 1,58 USD/thùng, tương đương giảm 2,3%, đóng cửa ở 67,22 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York giảm 1,55 USD/thùng, tương đương giảm 2,39%, còn 63,25 USD/thùng.

Trước phiên giảm này, giá dầu đã tăng gần 2% trong phiên ngày thứ Hai do đàm phán hòa bình Nga - Ukraine chưa có bước tiến mới và Ukraine vẫn tấn công vào các cơ sở năng lượng của Nga. Việc giá dầu giảm trở lại trong phiên ngày thứ Ba được cho là do thông tin mới về đàm phán giữa Nga và Mỹ.

Nguồn thạo tin tiết lộ với hãng tin Reuters rằng Chính phủ Mỹ và Chính phủ Nga đã thảo luận về một số thỏa thuận năng lượng, và các cuộc đàm phán này diễn ra song song với đàm phán hòa bình cho Ukraine.

“Do sự bấp bênh còn lớn trên thị trường dầu do xung đột ở Ukraine và do thuế quan, nhà đầu tư sẽ không sẵn sàng đặt cược lâu dài vào một hướng đi nào của giá dầu”, nhà phân tích Tamas Varga của công PVM Oil Associates nói với Reuters. Ông dự báo trong trung hạn, giá dầu Brent sẽ giằng co trong vùng 65-74 USD/thùng.