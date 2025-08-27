Thứ Tư, 27/08/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Chứng khoán Mỹ tăng điểm nhờ lạc quan về Nvidia, giá dầu sụt 2%

Bình Minh

27/08/2025, 08:18

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (26/8), nhờ tâm lý lạc quan của nhà đầu tư về báo cáo tài chính sắp được công bố của hãng chip Nvidia và bất chấp việc Tổng thống Donald Trump sa thải một thống đốc của Cục Dự trữ Liên bang (Fed)...

Ảnh minh họa - Ảnh: CNBC.
Ảnh minh họa - Ảnh: CNBC.

Giá dầu thô sụt khá mạnh trong lúc thị trường đánh giá lại rủi ro gián đoạn nguồn cung dầu từ Nga.

Lúc đóng cửa, chỉ số S&P 500 tăng 0,41%, đạt 6.546,94 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 0,44%, đạt 21.544,27 điểm. Chỉ số Dow Jones tăng 135,6 điểm, tương đương tăng 0,3%, đạt 45.418,07 điểm.

Trong một động thái gây bất ngờ và chưa từng có tiền lệ, ông Trump tuyên bố cách chức ngay lập tức bà Lisa Cook, một thành viên của Hội đồng Thống đốc Fed. Lý do mà ông chủ Nhà Trắng đưa ra là bà Cook gian lận trong việc xin cấp các khoản vay thế chấp nhà.

Đáp lại việc bị sa thải, bà Cook nói Tổng thống không có thẩm quyền và cơ sở pháp lý để cách chức bà và đã lên kế hoạch kiện ông Trump. Giới phân tích dự báo một cuộc chiến pháp lý đã được mở ra và có thể được đưa tới Tòa án Tối cao của Mỹ.

Về phần mình, Fed cho biết “sẽ tuân thủ bất kỳ quyết định nào của tòa án” trong vụ việc này.

Phản ứng với việc ông Trump tiếp tục gây sức ép lên Fed, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ ở các kỳ hạn dài hơn tăng trong phiên ngày thứ Ba, trong khi lợi suất của các kỳ hạn ngắn hơn giảm xuống. Đường cong lợi suất trở nên dốc hơn phản ánh kỳ vọng của nhà đầu tư rằng lãi suất có thể giảm trong ngắn hạn, nhưng rốt cục sẽ tăng cao hơn trong dài hạn vì một Fed bị chính trị hóa sẽ giảm bớt ưu tiên chống lạm phát.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ 2 năm giảm 0,04 điểm phần trăm, còn 3,685%, trong khi lợi suất của kỳ hạn 30 năm tăng 0,02%, lệ 4,911%. Đồng USD giảm giá hơn 0,2% trong phiên này.

Việc sa thải Thống đốc Cook là một bước leo thang mới trong chiến dịch gây sức ép của ông Trump đối với Fed, khi ngân hàng trung ương này đến nay vẫn chưa giảm lãi suất theo mong muốn của ông. Việc ông Trump can thiệp vào Fed đã làm dấy lên mối lo ngại về sự độc lập của cơ quan này. Theo luật Mỹ, một Tổng thống chỉ có thể sa thải một thống đốc Fed nếu có lý do chính đáng.

Hiện tại đang có 6 thành viên trong Hội đồng Thống đốc Fed, với một ghế bị bỏ trống sau khi bà Adriana Kugler từ chức vào đầu tháng này. Nếu bà Cook thực sự bị sa thải, hội đồng sẽ còn 5 người, trong đó có hai người thân ông Trump là ông Christopher Waller và bà Michelle Bowman.

Nếu ông Stephen Miran - người được ông Trump đề cử thay thế bà Kugler được Thượng viện Mỹ phê chuẩn, và một người thân ông Trump khác thay thế bà Cook, sẽ có đa số 4 thành viên trong hội đồng 7 người này ủng hộ ông Trump. Và nếu Chủ tịch Fed Jerome Powell tự nguyện rời Hội đồng Thống đốc sau khi ông hết nhiệm kỳ Chủ tịch vào tháng 5/2026, ông Trump có thể có thêm người ủng hộ thứ 5 trong hội đồng.

Nhà đầu tư vẫn đang tràn đầy lạc quan về khả năng Fed giảm lãi suất trong tháng 9, như ông Powell đã phát biểu ở hội nghị Jackson Hole vào tuần trước. Ngoài ra, báo cáo tài chính quý 2/2024 của Nvidia, dự kiến được công bố vào ngày thứ Tư, có thể mang lại một cú huých cho các cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn sau đợt giảm gần đây. Trước phiên ngày thứ Sáu tuần vừa rồi, nhóm Magnificent 7 đã giảm 5 phiên liên tiếp.

“Trong ngắn hạn, thị trường sẽ nhanh chóng vượt qua được những tin tức về việc sa thải bà Cook và hướng sự chú ý trở lại với Nvidia, báo cáo lạm phát PCE và việc làm. Dù vậy, sự độc lập của Fed đúng là đang lung lay và sẽ để lại những hệ quả dài hạn”, nhà sáng lập Adam Crisafulli của công ty Vital Knowledge nói với hãng tin CNBC.

Nhà đầu tư ít nhiều lo lắng khi ông Trump hôm thứ Hai tuyên bố có ý định áp thêm thuế quan mới và hạn chế bán chip cho những quốc gia còn áp thuế dịch vụ kỹ thuật số. Dù vậy, lạc quan về báo cáo tài chính sắp tới của Nvidia đã giữ cho sắc xanh ở lại với các chỉ số chính đến cuối phiên. Cổ phiếu Nvidia đóng cửa với mức tăng khoảng 1%, nối tiếp đà tăng của hai phiên trước.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London giảm 1,58 USD/thùng, tương đương giảm 2,3%, đóng cửa ở 67,22 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York giảm 1,55 USD/thùng, tương đương giảm 2,39%, còn 63,25 USD/thùng.

Trước phiên giảm này, giá dầu đã tăng gần 2% trong phiên ngày thứ Hai do đàm phán hòa bình Nga - Ukraine chưa có bước tiến mới và Ukraine vẫn tấn công vào các cơ sở năng lượng của Nga. Việc giá dầu giảm trở lại trong phiên ngày thứ Ba được cho là do thông tin mới về đàm phán giữa Nga và Mỹ.

Nguồn thạo tin tiết lộ với hãng tin Reuters rằng Chính phủ Mỹ và Chính phủ Nga đã thảo luận về một số thỏa thuận năng lượng, và các cuộc đàm phán này diễn ra song song với đàm phán hòa bình cho Ukraine.

“Do sự bấp bênh còn lớn trên thị trường dầu do xung đột ở Ukraine và do thuế quan, nhà đầu tư sẽ không sẵn sàng đặt cược lâu dài vào một hướng đi nào của giá dầu”, nhà phân tích Tamas Varga của công PVM Oil Associates nói với Reuters. Ông dự báo trong trung hạn, giá dầu Brent sẽ giằng co trong vùng 65-74 USD/thùng.

Doanh nghiệp nhỏ lao đao vì Mỹ chấm dứt miễn trừ “de minimis”

18:54, 26/08/2025

Doanh nghiệp nhỏ lao đao vì Mỹ chấm dứt miễn trừ “de minimis”

Sau Jackson Hole, triển vọng lãi suất Fed vẫn bấp bênh

13:52, 26/08/2025

Sau Jackson Hole, triển vọng lãi suất Fed vẫn bấp bênh

Chứng khoán Mỹ giảm điểm trong lúc đánh giá triển vọng lãi suất, giá dầu tăng mạnh

08:25, 26/08/2025

Chứng khoán Mỹ giảm điểm trong lúc đánh giá triển vọng lãi suất, giá dầu tăng mạnh

Từ khóa:

chứng khoán Mỹ giá dầu

Đọc thêm

Chính phủ Nhật trả lãi nợ công nhiều chưa từng thấy

Chính phủ Nhật trả lãi nợ công nhiều chưa từng thấy

Chính phủ Nhật Bản vừa dự toán chi 32,38 nghìn tỷ yên (220 tỷ USD) để chi trả lãi và gốc của các khoản nợ công trong năm tài khóa 2026. Đây là con số cao nhất từ trước tới nay…

Một dinh thự Hồng Kông được bán với giá 140 triệu USD

Một dinh thự Hồng Kông được bán với giá 140 triệu USD

Sau một thời gian suy thoái, thị trường bất động sản cao cấp Hồng Kông đã sôi động hơn trong những tháng gần đây...

Reuters: Mỹ - Nga đàm phán thỏa thuận năng lượng bên lề đàm phán về hòa bình Ukraine

Reuters: Mỹ - Nga đàm phán thỏa thuận năng lượng bên lề đàm phán về hòa bình Ukraine

Theo nguồn tin thân cận của hãng tin Reuters, trong tháng này, các quan chức chính phủ Mỹ và Nga đã thỏa thuận luận về một số thỏa thuận năng lượng bên lề các cuộc đàm phán về hòa bình ở Ukraine...

Doanh nghiệp xuất khẩu Ấn Độ chao đảo vì thuế quan Mỹ

Doanh nghiệp xuất khẩu Ấn Độ chao đảo vì thuế quan Mỹ

Hàng nghìn nhà sản xuất Ấn Độ đang cố gắng vượt qua sóng gió do thuế quan Mỹ tăng lên...

Mỹ - Trung Quốc thúc đẩy đối thoại thương mại trong tuần này

Mỹ - Trung Quốc thúc đẩy đối thoại thương mại trong tuần này

Theo phát ngôn của chính phủ Mỹ, Thứ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc Lý Thành Cương sẽ tới Washington và có cuộc gặp các cấp phó của Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer và một số quan chức Bộ Tài chính Mỹ tại Washingon vào cuối tuần này...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 34-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 34-2025

Bức tranh về ứng dụng AI và Data trong đổi mới sáng tạo

eMagazine

Bức tranh về ứng dụng AI và Data trong đổi mới sáng tạo

Ngành rau quả vẫn còn cơ hội bứt phá

eMagazine

Ngành rau quả vẫn còn cơ hội bứt phá

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Nhà đầu tư Hàn Quốc khẳng định gắn bó lâu dài và đẩy mạnh đầu tư tại Hải Phòng

Đầu tư

2

VEAM: Nỗ lực tăng trưởng 8% và quyết liệt giải phóng hàng tồn kho, chống lãng phí

Doanh nghiệp

3

TPBank lấy ý kiến cổ đông mua thêm cổ phần để TPS trở thành công ty con, chiếm tỷ lệ 51%

Doanh nghiệp niêm yết

4

Mức tăng giá mua, bán vàng nhẫn gần gấp đôi vàng miếng SJC

Tài chính

5

Vốn ngoại nghỉ Lễ sớm, bán ròng đột biến gần 4.200 tỷ

Chứng khoán

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: