Sau Jackson Hole, triển vọng lãi suất Fed vẫn bấp bênh

Các số liệu sắp tới về lạm phát và thị trường lao động có thể đảo lộn khả năng lãi suất hạ vào tháng 9...

Tại hội nghị thường niên của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ở Jackson Hole tuần vừa rồi, Chủ tịch Fed Jerome Powell đã ngầm phát tín hiệu có thể cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Nhưng theo giới phân tích, khả năng này tùy thuộc vào hai báo cáo kinh tế Mỹ quan trọng sắp công bố, và triển vọng lãi suất Fed sau tháng 9 thậm chí còn bấp bênh hơn nữa.

Đặt cược vào một động thái giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm của Fed trong cuộc họp ngày 16-17/9 đã tăng lên sau bài phát biểu hôm thứ Sáu vừa rồi của ông Powell. Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, thị trường lãi suất tương lai đang đặt cược khả năng gần 85% Fed hạ lãi suất trong cuộc họp sắp tới.

Nhưng một số nhà đầu tư, chuyên gia kinh tế và quan chức Fed nói rằng các số liệu sắp tới về lạm phát và thị trường lao động có thể đảo lộn khả năng lãi suất hạ vào tháng 9.

Theo nhà kinh tế Stephen Brown của công ty nghiên cứu kinh tế Capital Economics, tín hiệu giảm lãi suất từ ông Powell đã rõ ràng, nhưng “sự thận trọng dai dẳng của vị Chủ tịch cho thấy chỉ cần một báo cáo việc làm tháng 8 tốt hơn dự báo hoặc dữ liệu lạm phát nóng hơn kỳ vọng đều có thể dẫn tới tiếp tục trì hoãn hạ lãi suất”.

Báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 7 công bố vào đầu tháng này đã cho thấy tốc độ tạo việc làm mới trong nền kinh tế Mỹ chậm lại nhiều trong mùa hè năm nay, phản ánh những căng thẳng gia tăng trên thị trường lao động. Nhưng bù lại, tỷ lệ thất nghiệp giữ ở mức thấp 4,2%, giúp cân bằng một phần mối lo đó.

Tuần tới, Bộ Lao động Mỹ sẽ công bố báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 8. Nhà kinh tế trưởng tại Mỹ của ngân hàng đầu tư Jefferies, ông Thomas Simons, dự báo số liệu sắp tới sẽ tiếp tục cho thấy sự suy yếu của thị trường lao động, nhưng mức độ xấu đi không nhiều. Ông cho rằng trong tháng 8, khu vực phi nông nghiệp của nền kinh tế Mỹ có thêm 60.000-80.000 công việc mới, so với con số 73.000 công việc mới của tháng 7. Trong 3 tháng tính đến tháng 7, số công việc mới bình quân hàng tháng chỉ đạt 35.000.

Một điểm dữ liệu khác quan trọng không kém là báo cáo chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 7 dự kiến được Bộ Thương mại Mỹ công bố vào ngày thứ Sáu tuần này. PCE là thước đo lạm phát được Fed ưa chuộng. Báo cáo này có thể đem tới manh mối mới về việc liệu lạm phát có nóng lên do thuế quan của Tổng thống Donald Trump hay không. Cho tới hiện tại, các dữ liệu lạm phát cho thấy giá cả hàng hóa tiêu dùng ở Mỹ có tăng do thuế quan, nhưng mức tăng không lớn.

Dù vậy, lạm phát ở nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn đang cao hơn đáng kể so với mục tiêu của Fed. PCE tháng 6 tăng 2,6% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi mục tiêu lạm phát của Fed là 2%.

Chủ tịch Fed chi nhánh St Louis, ông Alberto Musalem - một thành viên của Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC), bộ phận ra quyết sách trong Fed - nhấn mạnh rằng tốc độ lạm phát đang gần ngưỡng 3% hơn là gần mức mục tiêu 2% của Fed. Đánh giá này được ông đưa ra sau bài phát biểu của ông Powell.

“Dù không phải là kịch bản chính, nhưng có khả năng lạm phát sẽ dai dẳng”, ông Musalem nói với Reuters.

Ngay cả khi Fed có hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 9, giới chuyên gia cũng cho rằng đó có thể là đợt giảm duy nhất và cuối cùng trong năm nay.

“Tôi nghĩ nếu Fed có hạ lãi suất thì cũng sẽ giảm chậm. Ông Powell để hé mở cánh cửa hạ lãi suất, chứ không phải là mở toang”, Giám đốc đầu tư Jason Grandet của ngân hàng BNY nhận định với hãng tin CNBC.

Cũng theo dữ liệu từ FedWatch Tool, khả năng Fed tiếp tục hạ lãi suất trong tháng 10 hiện chỉ ở mức 42%, và khả năng có thêm một đợt giảm nữa trong tháng 12 chỉ là 33%.

Những người có quan điểm Fed sẽ hạ lãi suất chậm đưa ra lập luận rằng thuế quan có thể đẩy lạm phát lên, và nền kinh tế có thể vẫn trụ vững dù có những dấu hiệu suy yếu của thị trường lao động.

“Chúng tôi hiểu áp lực chính trị đòi Fed hạ lãi suất, và cũng nhận thấy những vết rạn đang xuất hiện trên thị trường lao động. Nhưng theo quan điểm của chúng tôi, khả năng giảm lãi suất là thấp. Câu hỏi ở đây là có gì để Fed cảm thấy cấp bách phải giảm lãi suất không?” Giám đốc đầu tư Lisa Shalett của ngân hàng Morgan Stanley viết trong một báo cáo.